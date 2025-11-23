Принадлежность дронов не называется.

Работа аэропорта Эйндховена на юге Нидерландов была приостановлена на несколько часов в субботу вечером, 23 ноября, из-за многочисленных наблюдений беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Фото: Getty Images

Согласно заявлению Брекельманса, воздушное движение было возобновлено в 23-00 по местному времени (22-00 по Гринвичу), то есть через два часа после того, как он проинформировал о перебоях в работе воздушной гавани.

"Министерство обороны приняло меры. По соображениям безопасности дальнейшая информация не может быть предоставлена", – заявил министр.

За день до этого, в пятницу, голландские военные применили оружие против беспилотников, замеченных над авиабазой Волкель [место хранения американского ядерного оружия, прим.], расположенной примерно в 40 километрах к северо-востоку от Эйндховена. Об этом сообщило министерство обороны Нидерландов.

Как отметил Рубен Брекельманс, аэропорт Эйндховен помимо гражданских нужд также эксплуатируется в интересах военных. Из-за инцидента все виды воздушного движения были приостановлены.

В голландском Минобороны отказались отвечать на вопрос, откуда прилетели беспилотники.

Reuters сообщает, что за последние месяцы беспилотники и другие "вторжения" в воздушное пространство стали причиной серьёзных нарушений в Европе. В сентябре более двух десятков якобы российских дронов вошли в воздушное пространство Польши, а три российских военных самолёта якобы нарушили воздушное пространство Эстонии на несколько минут. С тех пор многочисленные беспилотники, происхождение которых остаётся неизвестным, неоднократно становились причиной нарушений воздушного движения в небе Европы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти вторжения "гибридной войной".