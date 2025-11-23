Сайт Конференция
crazycat21
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
Принадлежность дронов не называется.

Работа аэропорта Эйндховена на юге Нидерландов была приостановлена на несколько часов в субботу вечером, 23 ноября, из-за многочисленных наблюдений беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Фото: Getty Images

Согласно заявлению Брекельманса, воздушное движение было возобновлено в 23-00 по местному времени (22-00 по Гринвичу), то есть через два часа после того, как он проинформировал о перебоях в работе воздушной гавани.

"Министерство обороны приняло меры. По соображениям безопасности дальнейшая информация не может быть предоставлена", – заявил министр.

За день до этого, в пятницу, голландские военные применили оружие против беспилотников, замеченных над авиабазой Волкель [место хранения американского ядерного оружия, прим.], расположенной примерно в 40 километрах к северо-востоку от Эйндховена. Об этом сообщило министерство обороны Нидерландов.

Как отметил Рубен Брекельманс, аэропорт Эйндховен помимо гражданских нужд также эксплуатируется в интересах военных. Из-за инцидента все виды воздушного движения были приостановлены.

В голландском Минобороны отказались отвечать на вопрос, откуда прилетели беспилотники.

Reuters сообщает, что за последние месяцы беспилотники и другие "вторжения" в воздушное пространство стали причиной серьёзных нарушений в Европе. В сентябре более двух десятков якобы российских дронов вошли в воздушное пространство Польши, а три российских военных самолёта якобы нарушили воздушное пространство Эстонии на несколько минут. С тех пор многочисленные беспилотники, происхождение которых остаётся неизвестным, неоднократно становились причиной нарушений воздушного движения в небе Европы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти вторжения "гибридной войной".

#новости #авиация #европа #беспилотники #дроны #нидерланды
Сейчас обсуждают

Sergej V
15:52
6-ое поколение, это крупный дрон по своей сути. без пилота. для этого надо повсеместное покрытие интернета для связи. пока не засрут всё небо спутниками связи , не будет никакого 6-ого поколения.
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
AnLesha
15:51
Отличное дополнение
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
deema35
15:48
Турнирные предсказатели можно улучшить добавив третий предсказатель. Тогда не нужно будет гадать кто прав а кто нет. Можно будет определять предсказание большинством, если два говорят что будет перехо...
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
Сергей Анатолич
15:32
Я так понимаю сейчас пендосы занимаются тем, чем занимались перед нападением на Ирак, а именно пытаются купить генералов армии Вевесуэлы. Получится или нет не знаю. Но если получится то при первом уда...
Авиакомпании отменяют связанные с Венесуэлой рейсы из-за предупреждения США
NuclearMissionJam
15:29
Они не особо пытались. Контракт с Каноникал был, но он не особо помог. А очевидные варианты они отрицали. Один из способов это прийти к производителям сборок, дать денег и попросить ставить стимос на ...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Remarc
15:21
это надо смотреть сколько чипсет поддерживает и сколько дата линий разведено на материнке,в итоге упор будет в это,а так 256-512 лимит
Кэш процессора — что это такое и как он заставляет ваш компьютер работать быстрее (часть 2)
Анна Франскевич
15:14
Тысячи разных способов что вы себе воображаете если бы и работали, то линукс не застрял на десятки лет на 3х процентах. Поднявшись до 6 только в последний год благодаря валв и очередного бойкота вокру...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Анна Франскевич
15:13
Иначе они уже пытались. Сначала просто гейб говорил что линукс для игр лучше чем виндовс. А когда майкрософт к 10 винде стали угрожать либо вы публикуете свой стим в нашем мс магазине на наших условия...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Мистер правдоруб
15:12
С каких месторождений?
Великобритания планирует развивать добычу и переработку критически важных полезных ископаемых
Vorvort
14:50
Уже была такая замануха с газовым оборудованием: народ Газели и др. авто переделал тысячами и газ на заправках, который стоил копейки, подорожал в 2 раза!
В России газомоторный транспорт могут освободить от утильсбора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter