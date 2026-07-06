В 2020 году компания NVIDIA совершила, казалось бы, невозможное. Она убедила миллионы геймеров в том, что разрешение монитора и разрешение рендеринга отныне — это две большие разницы. Технология Deep Learning Super Sampling (DLSS) преподносилась как бесплатный сыр (но в мышеловке): вы покупаете видеокарту с «железом будущего», тензорными ядрами, а нейросеть дорисовывает картинку до идеала, попутно взвинчивая частоту кадров до небес. Звучало неплохо. Но, как это часто бывает с большой халявой, дьявол кроется в деталях, а точнее — в системных требованиях современных игр.

Прошло шесть лет, и мы оказались в реальности, где апскейлеры из приятного бонуса превратились в обязательный костыль, без которого игры хромают на обе ноги. Это история о том, как инструмент продления жизни старого железа стал индульгенцией для ленивых разработчиков и маркетинговым щитом для производителей GPU.

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Магия на костылях

Чтобы понять масштаб подмены, нужно спуститься на грешную землю чистого пикселя. Технологии DLSS, FSR и XeSS работают по схожему принципу: игра обсчитывает трехмерную сцену в разрешении значительно ниже вашего монитора. Условно, если у вас 4K-экран, видеокарта напрягается на честные 1080p (а то и 720p), а затем в игру вступает математика. Сложные алгоритмы временного накопления данных анализируют текущий кадр, сравнивают его с предыдущим, вылавливают векторы движения объектов и пытаются угадать, как должен выглядеть недостающий пиксель.

Когда объект статичен, всё работает почти идеально: нейросеть знает эталонные текстуры высокой четкости и подставляет их. Магия заканчивается ровно в тот момент, когда картинка приходит в движение. Трава перестает быть травой, превращаясь в мешанину из пиксельной каши. Мелкие элементы вроде сетки забора или проводов под напряжением начинают жить своей жизнью, рассыпаясь на фантомные артефакты. Волосы персонажей превращаются в полупрозрачное «мыло», а за движущимся автомобилем тянется заметный шлейф, будто вы смотрите на мир сквозь грязное лобовое стекло.

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Производители называют это «мелкими огрехами алгоритма реконструкции». Геймеры называют это «мылом». И оно настойчиво льется в наши мониторы уже не как опция для слабых ПК, а как единственный способ запустить проект на флагманском железе.

Великая подмена

Сейчас это стало нормой. Выходит новая игра, и мы видим абсурдную картину: в системных требованиях к топовым видеокартам мелким шрифтом дописано «с технологией DLSS». То есть производитель GPU продает вам карту, обещая прирост производительности, но этот прирост обеспечен не кремнием и архитектурными инновациями, а программным костылем. Железо перестает работать само по себе. Оно теперь — лишь платформа для запуска нейросети.

Это фундаментальный сдвиг парадигмы. Раньше вы покупали видеокарту, чтобы играть в игры. Теперь вы покупаете видеокарту, чтобы запускать алгоритм, который дорисовывает игру. Разница примерно как между настоящей едой и протеиновым коктейлем: вроде сытно, но вкуса настоящего мастерства вы не чувствуете.

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Призрак кризиса и лень как бизнес-стратегия

В 2007 году студия Crytek выпустила Crysis — игру, которая безжалостно ставила на колени любое железо. Но делала она это за счет технологического рывка, гигантской дальности прорисовки и беспощадной геометрии. Эталонный ПК-эксклюзив, который выглядел как пришелец из будущего, был оптимизирован настолько, насколько это возможно для движка того времени. Проблема современных «тяжелых» игр в том, что они не являются технологическими прорывами.

Разработчики, подгоняемые сроками и страдающие от нехватки программистов-графиков, открыли для себя «режим бога». Зачем тратить человеко-месяцы на ручную настройку уровня детализации моделей? Зачем вылизывать шейдеры, чтобы волосы не мерцали при движении камеры? Зачем бороться с алиасингом на тонких объектах? Ответ простой: включи DLSS, и нейросеть всё размоет так, что косяки станут незаметны.

Апскейлинг стал дырой в правовом поле игровой журналистики. Технические обзоры превратились в фарс. Раньше метрика была честной: «Ultra-настройки, 4K, Native». Сейчас бенчмарки показывают красивую циферку FPS с пометкой «Performance», что означает рендеринг из 1080p, растянутый в четыре раза.

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Расплата настоящим

Самый опасный аспект тотального внедрения апскейлеров — это потеря качества, к которой нас приучают как к норме. Мы теряем чёткость в движении. Нативное 4K-изображение кристально чисто в каждом кадре; DLSS/FSR-изображение чистое только в статике. Как только вы начинаете вести мышкой, мир превращается в слегка несфокусированную акварель.

Мы теряем отзывчивость управления. Технология генерации кадров (Frame Generation), которая часто идет в связке с апскейлингом, вставляет искусственный кадр между двумя настоящими. Это повышает плавность визуально, но не повышает отзывчивость физики. Игра показывает 120 fps, а ощущается как 40. Ваше прицеливание становится ватным, потому что вставленные нейросетью фантомные кадры не содержат вашего инпута. Это фундаментальный разрыв между картинкой и геймплеем.

Но самая страшная потеря — это утрата стимула для индустрии. Пока геймеры радуются халявным кадрам, издатели экономят миллионы на этапе полировки. Зачем оптимизировать движок, если можно просто поднять системные требования и написать: «Требуется технология масштабирования»? Это порочный круг. Производители GPU (NVIDIA, AMD, Intel) скармливают нам идею, что «честный» рендеринг — это атавизм. Им выгодно продавать не скорость вычислений, а эксклюзивные фишки.

Пользовательское соглашение будущего выглядит удручающе. Вы покупаете RTX 6080 за условную тысячу долларов в 2028 году, запускаете долгожданный блокбастер, а он выдает 25 кадров в нативном 4K. Вы лезете в настройки, включаете «Ультра-производительный апскейлинг», игра рендерится из разрешения калькулятора и вы получаете «комфортные» 60 кадров. Формально — всё работает. По факту — вы играете в галлюцинацию.

Свет в конце тоннеля?

Мы подошли к моменту, когда нужно расставить точки над «i». Технология DLSS в вакууме — это гениальное инженерное решение. Как инструмент для портативных консолей вроде Steam Deck или для «реанимации» старой карты в новой игре — она незаменима. Но когда маркетинг пытается убедить нас, что костыль — это особенность нашего нового протеза, а ходить без него — удел странных ретроградов, пора бить тревогу.

Отказ от нативного рендеринга — это путь к деградации графических стандартов. Мы платим всё больше за «умное железо», но получаем всё меньше реальной производительности. «Костыли» перестали быть вспомогательным средством. Они стали ногами индустрии. И пока мы не начнем требовать от разработчиков оптимизации нативного кода, а от обзорщиков — тестов без генерации кадров, мы так и будем блуждать в мире, где наш монитор показывает 4K, а видеокарта втихаря рисует мыльное 720p.