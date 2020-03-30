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Китайская компания Xiaomi постепенно выходит из карантина. Только в этом месяце она анонсировала игровые смартфоны Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro, модели среднебюджетного сегмента Redmi Note 9 Pro (он же Redmi Note 9S) и Redmi Note 9 Pro Max, флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro, а также субфлагман Mi 10 Lite 5G. Следующей новинкой производителя из Пекина с высокой долей вероятности может оказаться смартфон под названием Xiaomi Redmi 9. На просторах всемирной паутины уже появились реальные фотографии устройства и его технические параметры.



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На снимках модель была запечатлена несколько раз и всё время с тыльной стороны. Поэтому дизайн задника уже ни для кого не секрет. Судя по фото, дизайнеры Xiaomi вдохновлялись сразу двумя моделями: Redmi K30 и Redmi Note 8 Pro. На фотографиях можно видеть четырёхмодульную основную камеру. Её разрешение составит 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. 8-мегапиксельный датчик изображения будет соединён с широкоугольной оптикой. Сенсоры на 5 Мп и 2 Мп будут применяться для макросъёмки и размытия заднего фона в портретном режиме соответственно.

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На одной площадке с тремя модулями можно видеть сканер отпечатков пальцев. Такое решение компания уже применяла в Redmi Note 8 Pro. Будущей новинке также обещают операционную систему Android 10 и фирменное программное обеспечение MIUI 11.

В основе Xiaomi Redmi 9 будет лежать Helio G70 ил Helio G80. Оба мобильных процессора компании MediaTek выполнены по нормам 7-нанометровой технологии. Helio G70 имеет два ядра Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G52 2EEMC2. В однокристальной системе Helio G80 частота «маленьких» ядер повышена до 1,8 ГГц.

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На презентации Helio G70 отмечалось, что мобильный процессор будет использоваться в смартфонах стоимостью от 140 долларов. Сейчас на этой однокристальной системе работает только одна модель – Realme C3. В России она была представлена несколько дней назад, а в продажу поступила по цене 9990 рублей или 10 990 рублей в зависимости от комплектации.

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На процессоре Helio G80 работает тоже только один смартфон в мире пока что. Это Realme 6i. Его анонсировали 17 марта. Стоимость новинки составила 160 евро. Цена Xiaomi Redmi 9 не уточняется, но примерное понимание о её уровне уже можно составить, исходя из ценников двух моделей на процессорах Helio G70 и Helio G80.