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Китайская компания Xiaomi обновила линейку свои самых популярных смартфонов. Первой новинкой сегодняшнего дня стала модель Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max. По словам производителя, приставка Max появилась в качестве нотки ностальгии по приказавшей долго жить линейке Mi Max, а не для подчёркивания габаритов или сходства со смартфонами Apple последнего поколения.

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Дизайн новинки официально называется Aura Balance Design. Разработчики отмечают, что у такого решения есть две особенности. Первая – оформление камер. Вторая – корпус из закруглённого стекла Gorilla Glass 5. Не забыла компания на слайдах сравнить Redmi Note 9 Pro Max с Mi Max первого поколения. Как можно видеть ниже, новинка оказался компактнее, но получила дисплей большей диагонали. В его основе лежит матрица IPS формата Full HD+ с соотношением сторон 20 к 9 и диагональю 6,67 дюйма.

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Под фронтальную камеру на лицевой стороне предусмотрено круглое отверстие по центру. Завершая тему дизайна, отметим наличие сканера отпечатков сбоку, порт USB Type-C, разъём для проводных наушников и инфракрасный излучатель, который превращает смартфон в пульт дистанционного управления.

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Кремниевым сердцем Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max служит 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 720G. Он имеет восемь ядер с частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель Adreno 618. Однокристальную систему дополняет 6/8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Хранилище рассчитано на 64/128 ГБ. Тип накопителя – UFS 2.1. Слот под карту памяти тоже на борту имеется.

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Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батарей ёмкостью 5020 мАч, что является рекордом серии. Смартфон поддерживает 33-ваттную зарядку по проводу, а соответствующий адаптер питания входит в комплект. Из беспроводных интерфейсов точно присутствуют Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Об NFC – ни слова. Программной оболочкой выступает фирменная прошивка MIUI 11 на базе операционной системы Android 10.

Отдельно стоит уделить внимание камерам смартфона. Фронтальная имеет разрешение 32 Мп. В смартфонах этой серии сенсоры подобного разрешения ещё никогда ранее не использовались. Само собой, заявлены интеллектуальные функции, улучшайзеры и технология распознавания по лицу.

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Основная камера в Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max может похвастать возможностью сохранения снимков в формате RAW и ночным режимом съёмки. Она представлена четырёхмодульной компоновкой. Главный модуль имеет разрешение 64 Мп, широкоугольный – 8 Мп (угол обзора составил 119 градусов), а портретный – 2 Мп. Также имеется 5-мегапиксельный сенсор для макросъёмки. Как видим, железо камеры взяли с Redmi Note 8 Pro, только разрешение макромодуля повысили с 2 Мп до 5 Мп.

Новинка доступна в трёх расцветках корпуса: Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black. Стоимость Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной составила 200 долларов. За накопитель удвоенного объёма нужно доплатить 30 долларов. Версия 8/128 ГБ оценена в 255 долларов. Старт продаж запланирован на 25 марта 2020 года.