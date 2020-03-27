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Компания Xiaomi вместе с флагманскими смартфонами Mi 10 и Mi 10 Pro представила в Европе более скромный аппарат. Он называется Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Сегодня состоялась мировая премьера смартфона.

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Увы, о версии Lite рассказали на презентации немного, отметив лишь основные параметры модели. В смартфоне используется 7-нанометровый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 765G с графикой Adreno 620 и интегрированным модемом Snapdragon X52 для работы в сетях 5G.

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Объём оперативной памяти компания на презентации не уточнила. Вместимость накопителя в Xiaomi Mi 10 Lite 5G составила в зависимости от комплектации 64 ГБ или 128 ГБ. Питание смартфону обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4160 мАч с поддержкой быстрой зарядки проводным путём мощностью 20 Вт.

В плане дизайна новинка отличается от своих старших собратьев. На лицевой панели установлен дисплей с каплевидным вырезом, а основная камера с четырьмя модулями имеет форму квадрата и расположилась в левом верхнем углу задника.

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Экран в Xiaomi Mi 10 Lite 5G построен на базе матрицы OLED формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. В каплевидном вырезе обосновалась 16-мегапиксельная фронталка. Основная камера имеет четыре оптических модуля, но на презентации было обнародовано разрешение только главного – 48 Мп.

Прочие характеристики младшей из трёх моделей семейства включают операционную систему Android 10, прошивку MIUI 11, систему жидкостного охлаждения, поддержку ночного режима второго поколения. Вес смартфона составляет 192 грамма, а толщина – 7,98 мм. Об интерфейсах никакой информации нет, но по крайней мере на чип NFC надеяться можно.

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Старт продаж субфлагмана запланирован на начало мая. Стоимость Xiaomi Mi 10 Lite 5G стартует с отметки в 349 евро за модификацию с 64 ГБ постоянной памяти. Покупателям модель будет доступна в серой, зелёной и белой расцветках корпуса.