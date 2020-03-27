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Китайская компания Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны семейства Mi 10 в Европе. Их премьера в Старом Свете ожидалась ещё месяц назад. Но из-за вспышки коронавируса выставка Mobile World Congress 2020 была отмечена, а презентацию смартфонов отсрочили более чем на месяц. Как бы там ни было, европейская Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro уже состоялась, и теперь об этом поговорим.

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Оба смартфона оборудованы 6,67-дюймовой панелью OLED формата Full HD+. Дисплей поддерживает HDR10+, а частота обновления составляет 90 Гц. Частота опроса сенсорного слоя – 180 Гц. Отметим, что представленный вчера Huawei P40 оборудован панелью с частотой 60 Гц.

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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro имеют корпус из стекла и металла. Размеры составляют 162,6 х 74,8 х 9 мм. Масса равна – 208 г. Стекло на тыльной стороне позволило реализовать поддержку беспроводной зарядки. Её мощность составляет 30 Вт.

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Электронным мозгом новых флагманов выступает новый мобильный процессор Snapdragon 865, выполненный по 7-нанометровой технологии. Поддержка 5G тоже предусмотрена. Чипсет включает 8-ядерный CPU с частотой 1,8-2,84 ГГц и графику Adreno 650. Однокристальная система дополнена 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Вместимость накопителя составляет до 256 ГБ.

Главное отличие между смартфонами касается основной камеры. Она построена на базе четырёх оптических модулей в каждом аппарате, но их параметры существенно отличаются. Разрешение камеры в Xiaomi Mi 10 составляет 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Сенсор на 13 Мп дополнен широкоугольным объективом.

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В Xiaomi Mi 10 Pro тоже установлена 108-мегапиксельная матрица, но на этом заканчиваются сходства. В старшей модели используется пара телеобъективов. Длинный имеет разрешение 8 Мп и обеспечивает 10-кратный оптико-цифровой зум, а короткий на 12 Мп применяется для 2-кратного оптического увеличения. Разрешение широкоугольного модуля составило 20 Мп.

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Оба смартфона получили оптическую стабилизацию изображения. При этом в Mi 10 Pro она есть и в двух телеобъективах тоже. Также каждая новинка получила поддержку записи видео в 8K UHD с частотой 30 к/сек. Что касается фронтальных камер, то они идентичные – 20 Мп (f/2,0) с поддержкой технологии распознавания лиц. Расположены объективы в круглом отверстии на лицевой панели.

Ещё одно отличие между флагманами – ёмкость аккумулятора. Младшая модель получила АКБ на 4780 мАч. В то же время версии Pro досталась батарея на 4500 мАч, зато для неё заявлена поддержка 50-ваттной быстрой зарядки по проводу.

Обе модели работают под управлением оболочки MIUI 11 на базе операционной системы Android 10. Список беспроводных интерфейсов включает Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и NFC. Также отметим порт USB Type-C, ИК-порт и стереодинамики. Разъёма для наушников ни один смартфон не получил. Защита от воды и пыли тоже не заявлена.

А теперь о ценах. Слухов о стоимости смартфонов в Европе ходило, мягко говоря, немало. По последним данным, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro должны были получить ценники от 799 евро и от 999 евро соответственно, т.е. как вчерашние новинки от Huawei. И это подтвердилось. Продажи начнутся 7 апреля. Стоимость всех модификаций будет озвучена позже. А оформить предварительный заказ можно будет уже с 28 марта. О релизе смартфонов в России станет известно позже. Напомним, что Xiaomi Mi 10 в Китае продаётся по цене от 525 евро, а за версию Pro отдать нужно от 650 евро.