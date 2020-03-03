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Компания Xiaomi вместе с Black Shark 3 Pro анонсировала более скромный игровой смартфон. Он получил имя Black Shark 3. Стандартное издание от версии Pro отличается несильно, но более существенно, чем предполагалось изначально.

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Мы не будем перечислять все параметры новинки, а остановимся только на ключевых отличия от продвинутой версии. Xiaomi Black Shark 3 оказался компактнее. Вместо 7,1-дюймового дисплея он получил экран диагональю 6,67 дюйма. Разрешение снизилось с 2K до Full HD+.

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Ввиду уменьшения диагонали и снижения разрешения китайские разработчики решили установить менее ёмкую аккумуляторную батарею. При этом по сравнению со многим современными смартфонами ёмкость АКБ всё равна остаётся внушительной – 4720 мАч. Смартфон сохранил 65-ваттную зарядку.

В Black Shark 3 Pro есть выдвижные механически курки на правом торце. В стандартном издании такого удовольствия не предусмотрено. Последнее изменение – объёмы памяти. Обычная модель доступна в трёх модификациях с 8/12 ГБ ОЗУ и накопителем на 128/256 ГБ.

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Стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составила 500 долларов. За дополнительные 4 ГБ ОЗУ доплатить нужно ещё 45 долларов. Модель с накопителем удвоенной вместимости обойдётся в 575 долларов. Напомним, цена версии Pro в зависимости от комплектации составляет 675/715 долларов. В продажу Xiaomi Black Shark 3 поступит 6 марта 2020 года.