Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Black Shark 3 Pro представлен официально: Snapdragon 865, 7,1” дисплей, АКБ на 5000 мАч и цена от 675 долларов

для раздела Блоги
+
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ
Ситилинк рушит цену 9900K
Регард - 2080 Super по цене самых дешевых 2080
i9 10900 очень круто подешевел, дешевле даже 7900 и 8900
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi анонсировала свой очередной флагманский игровой смартфон в рамках серии Black Shark. Новая чёрная акула представляет уже третье поколение. Она называется Xiaomi Black Shark 3 Pro.

реклама

Одна из основных особенностей смартфона – это его экран Super AMOLED. Он имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, но этим удивить можно было два года назад. А вот его параметры не совсем обычны даже по состоянию на начало 2020 года. Дисплей Xiaomi Black Shark 3 Pro имеет диагональ 7,1 дюйма и разрешение Quad HD+, а частота обновления составляет 90 Гц. Отметим, что сегодняшняя новинка является первым телефоном в ассортименте китайской компании, который получил 2K-панель.

реклама

Скорость опроса сенсорного слоя составила 270 Гц, что должно позитивно повлиять на задержку в онлайн-шутерах. Дисплей получил поддержку HDR10+ и остался без выреза, что порадует многих пользователей. Фронтальная камера, которая имеет разрешение 20 Мп, установлена в рамке над экраном, как это было ещё до появления вырезов, выдвижных механизмов и прочих ухищрений.

реклама

На тыльной панели установлена тройная основная камера. В её конфигурацию вошли главный модуль на базе 64-мегапиксельного сенсора, 13-мегапиксельный «ширик» с углом обзора 120 градусов и матрица для размытия фона на 5 Мп. Видео смартфон может записывать в Full HD с частотой 60 к/сек и в 4K UHD с частотой 30 к/сек.

Кремниевым сердцем служит 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650 с частотой 587 МГц. Чипсет дополнен ОЗУ типа LPDDR5 в объёме 8/12 ГБ. Вне зависимости от комплектации вместимость встроенного флэш-накопителя UFS 3.0 составляет 256 ГБ.

реклама

Остужать пыл мобильного процессора призвана новая система охлаждения с медной пластиной. По слова китайских разработчиков эффективность системы повышена вдвое по сравнению с моделью прошлого поколения. Отдельно докупить можно кулер, который за 1 минуту может снизить температуру на 14 градусов. Ёмкость аккумулятора составила 5000 мАч. Отметить стоит поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт и 18-ваттной магнитной зарядки. В завершение добавим, что смартфон получил стереодинамики, поддержку 5G, USB-C, усилитель SmartPA, Wi-Fi 6 и прочие беспроводные интерфейсы. На правом торце есть дополнительные механические клавиши для более удобного управления в играх.

реклама


Стоимость Xiaomi Black Shark 3 Pro в модификации с 8 ГБ оперативной памяти составила 4699 юаней или 675 долларов. Версия с 12 ГБ ОЗУ обойдётся дороже ещё на 40 долларов. Старт продаж в Китае запланирован на 10 марта 2020 года. Уже упомянутый кулер оценён в 179 юаней (25 долларов).

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP
9
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
17
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
92
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
47
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J)
18
Лучшие процессоры для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
74
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero Bronze 700W
81
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
67
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
25
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
40

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 124
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 129
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 92
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 33
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
26 февраля 2020 25
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
27 февраля 2020 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты разочаровались в производительности процессора игровых приставок Xbox Series X и PlayStation 5
147
Процессоры Intel Core i9 10-го поколения даже на 5.2 ГГц на все ядра с трудом отрываются от стоковых AMD Ryzen 7
68
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K демонстрирует очень слабую производительность, уступая даже AMD Ryzen 9 3900X
115
Геймерам не интересны процессоры AMD Ryzen – изучаем статистику Steam за последние 6 месяцев
152
GeForce GTX 1080 Ti с 10 Гбайт памяти замечена в бенчмарках
8
Уникальная двухпроцессорная GeForce 9800 GX2 обновила рекорд 3DMark03
12
Новая модификация видеокарты AMD Radeon RX 590 обнаружена в продаже
14
Windows 10 снова зависает, теряет звук и «ловит» экран смерти
23
AMD Ryzen 7 4800U показал впечатляющие результаты энергопотребления
12
AMD Ryzen 9 3900X стал доступнее на 16 % — стоимость процессора упала до $420
56
Стало известно, какие модели смартфонов Xiaomi получат MIUI 12 на Android 11
15
Лучший геймерский процессор 2020 года: Intel Core i7-9700K против Core i9-9900K – сколько fps принесёт переплата в 100 долларов от Hardwaretimes
65
Игровая кровать стоимостью $20 000 японского производителя Bauhutte - дальнейшее развитие темы игровых кресел
10
Джим Келлер намерен сократить время разработки процессоров Intel в три раза
34
На повышение производительности AMD Radeon RX 5600 XT рассчитывать не приходится — многие модели поставляются со старой версией BIOS
49
Стала известна точная дата выхода PC-версии Death Stranding
25
AMD доминирует над Intel и бьёт очередные рекорды в немецкой рознице — на долю компании приходится 87 % продаж
39
Пользователи стремительно отказываются от Windows 7 – Windows 10 снова бьёт рекорды продаж
37
После 18 января 3001 года на ПК с материнскими платами Gigabyte перестанет запускаться Windows 10
22
Valve опубликовала три видеоролика с игровым процессом Half-Life Alyx
13

Популярные статьи

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
92
Признаки жизни. Nvidia GT 1030 в 2020 году
26
AMD перестала делать кипятильники. Размышления о прогрессе и моем Ryzen 5 1600
69
Деньги вперед: главные игры марта 2020 года
17
Показатели игровой производительности - что такое средний, 1% и 0.1% низкие FPS
55
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Ventus GP
9

Сейчас обсуждают

IPHONE12
17:29
Далбаеб ты знаешь хоть,как эти дырки мешают,я не про очко твоей матери заметь,заметь
Intel ощущает конкурентное давление преимущественно в бюджетном сегменте
IPHONE12
17:28
нахуй тут твои амдешные новости уеба
Intel ощущает конкурентное давление преимущественно в бюджетном сегменте
korn87
17:27
Почему это в разделе новостей? Разгони свой монитор и в статьи, заодно продублировав результат в соответствующую тему в конференции.
Как быстро повысить частоту обновления экрана с 60 Гц до 90 Гц в выше
smaximaa
17:24
какой же ты конченный, голубец, создаешь твинка за твинком, не удивлюсь, если в реале ты неудачник
Геймерам не интересны процессоры AMD Ryzen – изучаем статистику Steam за последние 6 месяцев
IPHONE12
17:22
ты кончу интеловцев
Геймерам не интересны процессоры AMD Ryzen – изучаем статистику Steam за последние 6 месяцев
IPHONE12
17:22
почему же поделится очком твоей жены куколд руснявый ты
Геймерам не интересны процессоры AMD Ryzen – изучаем статистику Steam за последние 6 месяцев
IPHONE12
17:21
Кукарекай про запятые старпер который не понял 10
Пользователи стремительно отказываются от Windows 7 – Windows 10 снова бьёт рекорды продаж
IPHONE12
17:21
ты дрочишь на райзен правда ты нищееб так,что на райзен 3 в ноутбуке
Пользователи стремительно отказываются от Windows 7 – Windows 10 снова бьёт рекорды продаж
alex1377228
17:20
никому не нужны баги и вылеты + для рядового пользователя обязательная прошивка 5600Хлама звучит как посрать не снимая штаны
Продажи видеокарт AMD падают – Radeon RX 5600 ХТ не заинтересовала покупателей – NVIDIA в очередной раз нарастила рыночную долю
IPHONE12
17:20
пидарашки как ты точно
Intel ощущает конкурентное давление преимущественно в бюджетном сегменте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем