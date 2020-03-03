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Китайская компания Xiaomi анонсировала свой очередной флагманский игровой смартфон в рамках серии Black Shark. Новая чёрная акула представляет уже третье поколение. Она называется Xiaomi Black Shark 3 Pro.

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Одна из основных особенностей смартфона – это его экран Super AMOLED. Он имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, но этим удивить можно было два года назад. А вот его параметры не совсем обычны даже по состоянию на начало 2020 года. Дисплей Xiaomi Black Shark 3 Pro имеет диагональ 7,1 дюйма и разрешение Quad HD+, а частота обновления составляет 90 Гц. Отметим, что сегодняшняя новинка является первым телефоном в ассортименте китайской компании, который получил 2K-панель.

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Скорость опроса сенсорного слоя составила 270 Гц, что должно позитивно повлиять на задержку в онлайн-шутерах. Дисплей получил поддержку HDR10+ и остался без выреза, что порадует многих пользователей. Фронтальная камера, которая имеет разрешение 20 Мп, установлена в рамке над экраном, как это было ещё до появления вырезов, выдвижных механизмов и прочих ухищрений.

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На тыльной панели установлена тройная основная камера. В её конфигурацию вошли главный модуль на базе 64-мегапиксельного сенсора, 13-мегапиксельный «ширик» с углом обзора 120 градусов и матрица для размытия фона на 5 Мп. Видео смартфон может записывать в Full HD с частотой 60 к/сек и в 4K UHD с частотой 30 к/сек.

Кремниевым сердцем служит 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650 с частотой 587 МГц. Чипсет дополнен ОЗУ типа LPDDR5 в объёме 8/12 ГБ. Вне зависимости от комплектации вместимость встроенного флэш-накопителя UFS 3.0 составляет 256 ГБ.

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Остужать пыл мобильного процессора призвана новая система охлаждения с медной пластиной. По слова китайских разработчиков эффективность системы повышена вдвое по сравнению с моделью прошлого поколения. Отдельно докупить можно кулер, который за 1 минуту может снизить температуру на 14 градусов. Ёмкость аккумулятора составила 5000 мАч. Отметить стоит поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт и 18-ваттной магнитной зарядки. В завершение добавим, что смартфон получил стереодинамики, поддержку 5G, USB-C, усилитель SmartPA, Wi-Fi 6 и прочие беспроводные интерфейсы. На правом торце есть дополнительные механические клавиши для более удобного управления в играх.

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Стоимость Xiaomi Black Shark 3 Pro в модификации с 8 ГБ оперативной памяти составила 4699 юаней или 675 долларов. Версия с 12 ГБ ОЗУ обойдётся дороже ещё на 40 долларов. Старт продаж в Китае запланирован на 10 марта 2020 года. Уже упомянутый кулер оценён в 179 юаней (25 долларов).