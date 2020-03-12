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Анонсирован Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Snapdragon 720G, до 6 ГБ ОЗУ, АКБ на 5020 мАч от 175 долларов

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Компания Xiaomi после смартфона с очень длинным названием Redmi Note 9 Pro Max анонсировала «обычную версию Pro». По сути, именно она является полноценной преемницей модели Redmi Note 8 Pro на Helio G90T, которая поступила в продажу в начале сентября ушедшего года. Таким образом, Redmi Note 8 останется без наследника, хотя были слухи, что Xiaomi выпустит сразу четыре устройства.

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Redmi Note 9 Pro от версии Max в плане дизайна вообще не отличается. В смартфоне есть четырёхмодульная квадратная камера, USB-C, Mini-Jack инфракрасный порт и экран IPS формата Full HD+, диагональ которого составляет 6,67 дюйма. В этой модели также применяется так называемый дизайн Aurora Balance Design.

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Отличий между Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max оказалось не очень много, но они есть. Два из них касаются фото- и видеовозможностей. Более скромная модель получила 16-мегапиксельную фронтальную камеру вместо 32-мегапиксельной, а разрешение главного модуля основной камеры упало с 64 Мп до 48 Мп.

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Третье отличие касается мощности проводной зарядки. Здесь она составляет 18 Вт вместо 33 Вт. Ёмкость комплектного аккумулятора не изменилась – 5020 мАч. Существенно разработчики урезали память. В базовой модификации смартфон несёт на борту 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ. В максимальной конфигурации оперативной памяти предусмотрено 6 ГБ, а постоянной – 128 ГБ. Версия 8/128 ГБ отсутствует.

Новинка получила процессор Snapdragon 720G, защиту от брызг и осталась без NFC. Пока что расстраиваться рано, поскольку индийская версия Redmi Note 8 Pro тоже не может похвастаться наличием чипа в отличие от международной.

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и прошивкой MIUI 11 в трёх расцветках корпуса: Aurora Blue, Interstellar Black и Glacier White. Стоимость версии 4/64 ГБ составила 175 долларов. Модификация 6/128 ГБ обойдётся в 215 долларов. Старт продаж запланирован на 17 марта 2020 года.

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John Shepard
13:47
я так понимаю, проц слабее медиатека г90т?
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max представлен официально: Snapdragon 720G, АКБ на 5020 мАч и съёмка RAW по цене от 200 долларов
cibershot
13:46
Для этого и делается
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