Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На прошлой неделе пекинский технологический гигант Xiaomi презентовал в Индии смартфон Redmi Note 9 Pro. Сегодня, 23 марта, была анонсирована глобальная версия модели. Называется она Xiaomi Redmi Note 9S. Новинка будет доступна на AliExpress в следующем месяце.

реклама

Смартфон имеет стеклянный корпус с пластиковой рамкой по периметру и защитой от брызг. Габаритные размеры составили 165,8 х 76,7 х 8,8 мм. Весит устройство 209 г. На передней панели установлен жидкокристаллический экран Full HD+ и пропорциями 20 к 9. Размер дисплея составляет 6,67 дюйма по диагонали. Матрица защищена стеклом Gorilla Glass 5.

реклама

В капле спереди расположилась 16-Мп селфи-камера с поддержкой HDR и Face Unlock. На обратной стороне установлена основная камера. Она заключена в квадратный блок с четырьмя модулями. Разрешение главного составляет 48, широкоугольного – 8 Мп, а двух дополнительных – 5 Мп и 2 Мп. Видео смартфон может записывать в 4K UHD с частотой 30 к/сек. Также заявлена поддержка 1080p@60fps.

Сердцем Xiaomi Redmi Note 9S выступает 8-нанометровая платформа Snapdragon 720G. Он имеет частоту 1,8-2,3 ГГц и графический ускоритель Adreno 618. Оперативной памяти под капотом установлено 4/6 ГБ, а встроенной – 64/128 ГБ соответственно. Для расширения хранилища предусмотрен отдельный слот под карту microSD.

реклама

За питание отвечает несъёмный аккумулятор ёмкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Список интерфейсов включает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Несмотря на все надежды, международная версия смартфона, как и индийский вариант, осталась без чипа NFC. Новинка работает на базе операционной системы Android 10, дополненной проприетарным софтом MIUI 11. Из прочих параметров отметим разъём для наушников, ИК-излучатель, порт USB-C и дактилоскопический сенсор на правом торце.

реклама

Модификация Цена Малайзия Индия Таиланд Сингапур AliExpress 4 ГБ+ 64 ГБ 180 долларов 175 долларов 200 долларов 205 долларов 249 долларов 6 ГБ + 128 ГБ 200 долларов 205 долларов 245 долларов 240 долларов 279 долларов

Смартфон представили в Малайзии, но на презентации вместе с локальными ценами была объявлена стоимость глобальной версии Xiaomi Redmi Note 9S на AliExpress. В продаже модель появится 7 апреля в модификациях 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Стоимость составила 249 долларов и 279 долларов. При этом 7 и 8 апреля в честь 10-й годовщины Mi Fan Festival смартфон будет доступен со скидкой 40 долларов. С ценами в других странах можете ознакомиться в таблице ниже.

Отметим, что китайский производитель также анонсировал специальное издание под названием Xiaomi Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition. Чем именно помимо дизайна оно будет отличаться от обычной версии, пока что не уточняется. В продажу поступит только 2020 устройств.