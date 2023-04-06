Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Counter-Strike 2 получает поддержку NVIDIA Reflex для снижения задержки, на RTX 4070 выигрыш 20%
Да, новая видеокарта уже на слайдах.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Valve планирует выпустить Counter-Strike 2 этим летом, новая версия популярного соревновательного шутера наконец-то использует Source 2 — самый современный движок компании. С переходом на новый движок ожидается множество технических изменений и улучшений, из анонса Valve уже известно об изменениях в физике дыма и сетевом бэкенде без тикрейта. Теперь The Verge сообщает, что Counter-Strike 2 получит поддержку NVIDIA Reflex — набора технологий для снижения задержки ввода. Эта технология востребована в соревновательных играх, где успех зачастую зависит от миллисекунд. CS GO при своей огромной популярности данную технологию не поддерживала, причиной, вероятно, был очень старый движок. С переходом на Source 2 ситуация меняется, игра становится гораздо технологичнее.

Источник: NVIDIA и The Verge

реклама

Специалисты The Verge приводят график NVIDIA, который демонстрирует уменьшение задержки от 20 до 35% при включении Reflex в Counter-Strike 2. Что интересно, в графике отметилась GeForce RTX 4070 — официально видеокарту ещё не анонсировали, но основная информация о ней уже известна из различных слухов. Примечательно, что наибольший эффект от Reflex заметен на не самых современных видеокартах. В The Verge не уточняют, начиная с какой серии видеокарт в Counter-Strike 2 будет работать Reflex, так технология доступна на видеокартах GeForce GTX 900 серии, но есть исключения, например, в Rainbow Six Siege требуется GTX 10 серии и новее.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Чтобы исследовать задержку и максимально полезно использовать набор технологий NVIDIA Reflex, можно раскошелиться на продвинутый монитор с поддержкой NVIDIA G-SYNC, а также совместимую игровую мышь, список таких устройств NVIDIA приводит на своём сайте, как и список поддерживаемых игр, где Counter-Strike очень не хватало. В писке присутствуют такие популярные сетевые проекты, как Apex Legends, Call of Duty: Modern Warfare II, Dota 2, Fortnite, Overwatch 2 и многие другие, а также одиночные игры.

Источники
NVIDIA
The Verge
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #valve #counter-strike
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Топовая RTX 4090 проседает до 16 FPS в Cyberpunk 2077 с продвинутым режимом трассировки лучей
Steam прекратит поддержку macOS El Capitan и Sierra в сентябре этого года
NVIDIA поведала некоторые детали о возможностях GeForce RTX 4070 в Counter-Strike 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
15
Представлена электронная книга Kobo Elipsa 2E с магнитным стилусом
+
Украинские инженеры превращают Leopard-2А4 во Франкенштейна – зачем на танк ставят советскую броню
8
В Бахмуте из-за плотного артиллерийского огня ЧВК "Вагнер" бойцы ВСУ вынуждены скрываться в подвалах
2
Шольца обвиняют в налоговом мошенничестве на сумму 30 миллиардов евро
2
3 непопулярные видеокарты, которые быстрее, дешевле и выгоднее аналогов NVIDIA в магазинах РФ
12
Старые модели iPhone и iPad могут потерять доступ к важным сервисам
1
Минобороны России модернизирует свои системы ПВО и ПРО до конца 2023 года
+
Украина получит 14 польских МиГов, но только не прошедших процесс модернизации по стандартам НАТО
2
Бахмутский гарнизон ВСУ может попасть в два котла в течение трёх-четырёх недель
3
Cisco утилизировала компьютерной техники на 2 000 000 000р, не желая продавать её покупателям в РФ
8
Высокоточные удары российских военных нарушили производство оружия и снабжение ВСУ
+
Пригожин лично поработал оператором колл-центра ЧВК "Вагнер" и собеседовал кандидата
+
У Зеленского заявили, при каких обстоятельствах Украина готова к переговорам с Россией по Крыму
8
Пользователи Twitter не разделили мнение Борреля о необходимости продолжения «наказания» России
1
Возле торгового центра на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли более 20 гранат
2
На Пасху в Германии пройдут шествия в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине
4
Intel прекращает выпуск процессоров 11-го поколения серии Tiger Lake
+
Собянин перенёс место строительства мечети в Москве и назвал её размеры
10
На этой неделе будут представлены смарт-часы Mibro watch Lite2 с продолжительностью работы в 12 дней
+

Популярные статьи

Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
29
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
257
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
12
Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих
19
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
26
4 советских фильма, получившие премию Оскар
7
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
70
Небольшой обзор 2,5" SSD накопителя Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб
4
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
11
Мои впечатления от игры Call of Cthulhu. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Анна Невская
19:14
не смотря на защиту магнитного поля, жизни там все равно не будет изза приливного захвата, тобишь одна половина вусмерть заморожена, другая - расплавлена. Красные карлики - это не то место, где следуе...
Обнаружена экзопланета, которая очень похожа на Землю и от нее исходит повторяющийся радиосигнал
m31m82
19:13
Берет, но у меня обычная башня дип куул S40, и плюс напругу не хотелось сильно повышать. А так добавил чуток и поставил на шину 250, итого 18*250 = 4500). У меня пень 4 661. Купил на авито с рук за ПЯ...
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
-=metallist=-
19:12
Так вроде в Днепропетровске был, но что то по нему не прилетало, всё мимо как то.
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
Эовейн Триада
19:08
Тогда это было просто дорого, примерно как сейчас хорошие автомашины :)
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
Кантемир Агузаров
19:07
Тоесть 2 года ты будешь работать в холостую, охуенная окупаемость, особенно на западе с их ценами на электричество, месяц назад были статейки подобного формата, в декабре какой-нибудь автор с оверклок...
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
-=metallist=-
19:07
Скоро узнаем.
Аналитики из США уверены, что Пекин использует гражданские паромы для вторжения на Тайвань
Кружит голову Мимоза
19:06
К чему прикасается Koduri всегда превращается в тыкву. Ни кто его уже не хочет на работу брать, так он сам решил конторку замутить. Пусть дальше позорится, я не против.
Стало ясно, чем займётся Раджа Кодури после ухода из Intel
Игорь Гурьянов
19:05
В ьом то и прикол с 2Gb 6400 на pcie 4.0 в сявзяке ИМЕННО С RYZEN работала бы норм, а с интел уже нет. Данная карта работает только на системе AMD в полном раскрытии так как драйвер GPU и оперативку...
Эксперты не рекомендует покупать Radeon RX 6400 для старых ПК с PCIe 3.0 – до -79% fps в тесте TPUp
Эовейн Триада
19:05
Cedar Mill вроде и 5+ берёт?
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
Ultimauser
19:03
Потратив 5 часов в рабочий день за месяц можно заработать в разы больше. Эти копейки нахрен не нужны. Сомневаюсь что сейчастратя 5 часов в день в Стиме можно заработать хотя бы 500тр реаломна карту.
Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем