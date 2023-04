Да, новая видеокарта уже на слайдах.

Valve планирует выпустить Counter-Strike 2 этим летом, новая версия популярного соревновательного шутера наконец-то использует Source 2 — самый современный движок компании. С переходом на новый движок ожидается множество технических изменений и улучшений, из анонса Valve уже известно об изменениях в физике дыма и сетевом бэкенде без тикрейта. Теперь The Verge сообщает, что Counter-Strike 2 получит поддержку NVIDIA Reflex — набора технологий для снижения задержки ввода. Эта технология востребована в соревновательных играх, где успех зачастую зависит от миллисекунд. CS GO при своей огромной популярности данную технологию не поддерживала, причиной, вероятно, был очень старый движок. С переходом на Source 2 ситуация меняется, игра становится гораздо технологичнее.

Специалисты The Verge приводят график NVIDIA, который демонстрирует уменьшение задержки от 20 до 35% при включении Reflex в Counter-Strike 2. Что интересно, в графике отметилась GeForce RTX 4070 — официально видеокарту ещё не анонсировали, но основная информация о ней уже известна из различных слухов. Примечательно, что наибольший эффект от Reflex заметен на не самых современных видеокартах. В The Verge не уточняют, начиная с какой серии видеокарт в Counter-Strike 2 будет работать Reflex, так технология доступна на видеокартах GeForce GTX 900 серии, но есть исключения, например, в Rainbow Six Siege требуется GTX 10 серии и новее.

Чтобы исследовать задержку и максимально полезно использовать набор технологий NVIDIA Reflex, можно раскошелиться на продвинутый монитор с поддержкой NVIDIA G-SYNC, а также совместимую игровую мышь, список таких устройств NVIDIA приводит на своём сайте, как и список поддерживаемых игр, где Counter-Strike очень не хватало. В писке присутствуют такие популярные сетевые проекты, как Apex Legends, Call of Duty: Modern Warfare II, Dota 2, Fortnite, Overwatch 2 и многие другие, а также одиночные игры.