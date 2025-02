Раздача продлится до 20 марта.

До 20 марта любой желающий сможет бесплатно скачать на свой мобильный две крутые игры на тему "Звездных войн". А именно Star Wars: Knights of the Old Republic и Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords. Всё что нужно - установить на свой мобильный официальное приложение Epic Games Store.

Причем, если у вас Android - у вас не будет никаких ограничений по геолокации. Откуда хотите - оттуда скачивайте. А вот для пользователей iOS есть ограничение - предложение работает только для жителей Европы. Это связано с новыми правилами Евросоюза, которые обязали Apple разрешить сторонние магазины приложений, вроде Epic Games Store, но пока только в пределах ЕС. После установки приложения нужно зайти в раздел бесплатных игр, нажать «Получить» — и обе части останутся в вашей библиотеке игр навсегда.

Epic Games Store запустил мобильную платформу совсем недавно - в августе 2024 года, и использует такие раздачи как способ привлечь новых пользователей. На ПК бесплатные игры раздают каждую неделю, а на смартфонах всего раз в месяц. В этот раз подарок особенно щедрый — две классические игры сразу.