Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Великобритании состоялись первые стрельбы из модернизированного прототипа танка Challenger 3
Эти испытания должны были продемонстрировать безопасность машины в боевых условиях (с экипажем внутри) и при использовании системы вооружения.

Во вторник, 20 января, немецко-британское совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) и немецкая группа Rheinmetall AG объявили о первых стрельбах из основного вооружения модернизированного британского прототипа танка Challenger 3 («Челленджер 2») с экипажем внутри.

Фото: RBSL
Испытания проводились на полигоне Министерства обороны Великобритании. В отличие от FV4034 Challenger 2 с 120-мм пушкой L30A1/L55, модернизированный Challenger 3 оснащен немецкой пушкой Rh-120/L55A1CR3 производства Rheinmetall Waffe Munitions. Испытания с экипажем внутри танка предшествовали испытаниям дистанционной стрельбы без экипажа, которые были проведены в апреле 2024 года.

До проведения этих боевых стрельб, согласно заявлению производителя от 9 сентября 2025 года, был завершен первый этап испытаний танков на проходимость по бездорожью, включая оценку воздействия шума и вибрации на экипаж и перевозимые боеприпасы.

Ранее сообщалось, что восемь предсерийных прототипов прошли вышеупомянутые интенсивные беспилотные испытания с боевой стрельбой и полевые испытания, включая эвакуацию экипажа из подбитой машины, радиолокационную заметность и системы косвенного наблюдения.

Контракт на модернизацию 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3, стоимостью 800 миллионов фунтов стерлингов, был подписан между британской армией и компанией RBSL 7 мая 2021 года. Серийная модернизация запланирована на 2027-2030 годы.

Демонстрационный образец боевой машины был представлен на выставке оборонной промышленности DSEI (Defense Security and Equipment International) в Лондоне 14-17 сентября 2021 года. Один из восьми прототипов был представлен на DSEI-2025. Лондон решил модернизировать лишь часть своего бронетанкового парка, который на тот момент насчитывал 227 машин (в настоящее время их 213, так как 14 машин были переданы на Украину.

В своей прототипной конфигурации машина получила новую башню и модернизированный корпус, а также модули для новой съемной комбинированной брони Farnham, разработанной Лабораторией оборонной науки и техники (DSTL).

#оружие #великобритания #танк #challenger 3
Источник: rheinmetall.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
9
На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
2
Великобритания удваивает количество морских пехотинцев в Арктике
1
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
+
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
США не выполнили обязательства перед Японией по поставкам оружия на $6,9 млрд
+
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
6
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
1
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Рождаемость в Китае снизилась до рекордного минимума
1
Танки Leopard 2A8 для Литвы, Нидерландов, Чехии и Хорватии оснастят системами активной защиты Trophy
1
Jefferies: Квантовые вычисления смогут взломать криптографическую защиту Bitcoin уже в 2030-х годах
1
В России предложили ужесточить наказание за нештатные фары и выхлопные системы на автомобилях
3
В «Яндекс Картах» появилась функция трансляции своей геопозиции
3
На торговых площадках в Китае стали появляться поддельные видеокарты RTX 4080 с чипами от RTX 3060
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Около половины владельцев ремастера Oblivion на PlayStation 5 провели в игре менее 15 часов
1
The Times: Германия может повысить арендную плату для военных баз США в стране
2
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1

Популярные статьи

Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
5
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
18
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
27
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
6
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
13

Сейчас обсуждают

DTS
17:34
А вы учите русский язык перед тем как начинать писать безграмотные комментарии на всеобщее обозрение.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Offtop2006
17:31
Выбор в качестве блока питания марки "Воротаванус" (ExeGate) - это, я считаю, "зачёт".
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:30
А вы пойте... у вас таланта...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:29
Поплачь еще.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:28
Ваше отечество мне любить не за что...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Мистер правдоруб
17:28
Наверное в одном экземпляре и останется! У британцев скажем так самые отстойные танки в мире!
В Великобритании состоялись первые стрельбы из модернизированного прототипа танка Challenger 3
DTS
17:25
А вы, судя по всему, известый нелюбитель отечества и рифмоплет. Не говорят, а пишут, если быть точным, но куда там вам.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:23
Я уж думал вы чего умного скажите... Вы судя по всему известный любитель отечества... Капиталистов, попов и купечества... И да вопросов вам не задают, вам говорят. Знак вопроса в предложении стоит ...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
swr5
17:22
Администрация давно в доле. Больше срача на сайте - больше денег.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
DTS
17:22
Абсалямов, ты так быстро меняешь твои вопросы, напиши когда закончишь копипастить методичку. Может быть соизволю ответить на твои вопросы.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter