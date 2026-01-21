Эти испытания должны были продемонстрировать безопасность машины в боевых условиях (с экипажем внутри) и при использовании системы вооружения.

Во вторник, 20 января, немецко-британское совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) и немецкая группа Rheinmetall AG объявили о первых стрельбах из основного вооружения модернизированного британского прототипа танка Challenger 3 («Челленджер 2») с экипажем внутри.



Фото: RBSL

Испытания проводились на полигоне Министерства обороны Великобритании. В отличие от FV4034 Challenger 2 с 120-мм пушкой L30A1/L55, модернизированный Challenger 3 оснащен немецкой пушкой Rh-120/L55A1CR3 производства Rheinmetall Waffe Munitions. Испытания с экипажем внутри танка предшествовали испытаниям дистанционной стрельбы без экипажа, которые были проведены в апреле 2024 года.

До проведения этих боевых стрельб, согласно заявлению производителя от 9 сентября 2025 года, был завершен первый этап испытаний танков на проходимость по бездорожью, включая оценку воздействия шума и вибрации на экипаж и перевозимые боеприпасы.

Ранее сообщалось, что восемь предсерийных прототипов прошли вышеупомянутые интенсивные беспилотные испытания с боевой стрельбой и полевые испытания, включая эвакуацию экипажа из подбитой машины, радиолокационную заметность и системы косвенного наблюдения.

Контракт на модернизацию 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3, стоимостью 800 миллионов фунтов стерлингов, был подписан между британской армией и компанией RBSL 7 мая 2021 года. Серийная модернизация запланирована на 2027-2030 годы.

Демонстрационный образец боевой машины был представлен на выставке оборонной промышленности DSEI (Defense Security and Equipment International) в Лондоне 14-17 сентября 2021 года. Один из восьми прототипов был представлен на DSEI-2025. Лондон решил модернизировать лишь часть своего бронетанкового парка, который на тот момент насчитывал 227 машин (в настоящее время их 213, так как 14 машин были переданы на Украину.

В своей прототипной конфигурации машина получила новую башню и модернизированный корпус, а также модули для новой съемной комбинированной брони Farnham, разработанной Лабораторией оборонной науки и техники (DSTL).