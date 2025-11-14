Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
НАТО приостанавливает закупку самолётов ДРЛО E-7 Wedgetail у Boeing
НАТО ищет альтернативу этим самолётам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), поскольку продукция Boeing считаются дорогими и уязвимыми для действий в условиях конфликта.

В ноябре 2023 года НАТО объявило о заказе шести самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления E-7A Wedgetail у Boeing для замены четырнадцати самолётов E-3A Sentry (или AWACS), находящихся в распоряжении Сил дальнего радиолокационного обнаружения и управления на авиабазе Гайленкирхен в Германии.

Напомним, что самолёт E-7A Wedgetail, выбранный Великобританией и Турцией, оснащён многофункциональной фазированной антенной решёткой с дальностью действия более 400 км, средствами радиоэлектронного противодействия и различными системами связи (UHF, HF, VHF, Link 11, Link 16, ICS, SATCOM и др.).

На этот выбор, вероятно, повлияли ВВС США, которые в то время рассматривали возможность замены своих самолётов E-3A Sentry на E-7A Wedgetail. Однако Пентагон больше не отдаёт предпочтение самолётам Boeing, поскольку они считаются дорогими и, прежде всего, слишком уязвимыми для действий в условиях конфликта. Отсюда намерение ВВС США приобрести самолёты ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye и использовать космические датчики, такие как датчики системы ATMI (Air Moving Target Indicator).

Хотя окончательное решение остаётся за Конгрессом, администрация США уже приняла решение об отмене своего финансового вклада в будущую программу первоначального воздушного наблюдения и управления (iAFSC), для которой планировалось приобрести шесть самолётов E-7A Wedgetail. На тот момент среди участников оставались только Германия, Дания, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Румыния.

В августе сообщалось, что закупка самолётов Wedgetail будет «пересмотрена». Теперь же стало известно, что закупка и вовсе будет отменена. Об этом Министерство обороны Нидерландов объявило в кратком заявлении, опубликованном 13 ноября.

Изначально Нидерланды участвовали вместе с семью партнёрами, включая США, в программе замены парка самолётов ДРЛО, срок службы которых завершится в 2035 году. После выхода США из программы в июле прошлого года эта программа в настоящее время претерпевает значительные изменения, заявило Министерство обороны Нидерландов.

Учитывая, что «стратегические и финансовые основы» теперь «под угрозой», семь стран, всё ещё участвующих в этой программе, решили «приостановить закупку E-7», говорится далее в заявлении. В настоящее время они изучают альтернативные варианты обновления парка и ищут новых партнёров добавили в Минобороны.

#нато #boeing #дрло #e-7 wedgetail #самолёты дальнего радиолокационного обнаружения
Источник: defensie.nl
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи предположили новое назначение древней системы из 5200 лунок в Перу
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
11
Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
2
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
В PRO Hi-Tech протестировали игровой монитор MSI MAG 321UPX с панелью QD-OLED от компании Samsung
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
1
Плеяды оказались в 20 раз больше предыдущих оценок: астрономы обнаружили тысячи неизвестных звезд
+
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Старые платформы AMD Bulldozer и Piledriver получат новые открытые прошивки в 2025 году
3
Reuters: Дональд Трамп возобновил работу федерального правительства США
+
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
4
Появились первые обзоры нового 6-ядерного 3D V-Cache процессора AMD Ryzen 5 7500X3D
+
В Испании ученые нашли причину тревожности в миндалевидном теле мозга и научились ее устранять
+
Второй пилот выдал себя за командира экипажа и даже летал для Lufthansa
+
Mitsubishi начала официальные продажи гибридного кроссовера Grandis
+

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
60
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
9
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
10
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
59
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
13
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
1
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
6

Сейчас обсуждают

Гарик Гордеев
13:07
Просто жадные упыри и воры. Вот и всё. Себестоимость - 100 долларов, продают по 500.
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
nonses84
13:02
Что за реклама багованой линухи? На которую даже крякнутую игру не поставить. Стимм сама ломит цены на игры и внутриигровые транзакции. Ждём дальше нормальную ОС для игр без Ии хлама и прочей херни.
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Bernigan
13:00
Точно, нужно было говенный амд проц взять, был бы баланс
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Александр Пономарев
12:59
ничего никуда не уходит, как был упор в видеокарты - так и остался, причем чем выше разрешение - тем меньше разница между процессорами
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
linux4ever
12:58
В каком месте RDNA 2 это Vega? Там 2/3 от RX 6400.
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
nonses84
12:46
Да не будут они делать Винду без ИИ , потому что тогда винда с ИИ не будет пользоваться спросом.
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
Mocus
12:41
Dexp - ничего не могу сказать, не пробовал. Digma - полная шляпа. Книжки построены на чипах от планшетов. В результате долго грузится, сильно жрёт батарейку, не открывает после загрузки сразу книжку, ...
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
tolya21
12:29
Обычно кремлеботы такие же тупые, как краснозадые. На одном уровне эволюции находятся, так сказать
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
tolya21
12:28
Тут просто пишешь слово АМД, за час 40 минусов прилетает от фанатов. Краснозадые макаки-фанатики. Интел всё равно круче. Самый лучший нищий проц 12100f. Для среднего рынка есть 14600kf, который и 7700...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
tolya21
12:25
Кто тебя из Кащенко выпустил?
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter