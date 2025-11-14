НАТО ищет альтернативу этим самолётам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), поскольку продукция Boeing считаются дорогими и уязвимыми для действий в условиях конфликта.

В ноябре 2023 года НАТО объявило о заказе шести самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления E-7A Wedgetail у Boeing для замены четырнадцати самолётов E-3A Sentry (или AWACS), находящихся в распоряжении Сил дальнего радиолокационного обнаружения и управления на авиабазе Гайленкирхен в Германии.

Напомним, что самолёт E-7A Wedgetail, выбранный Великобританией и Турцией, оснащён многофункциональной фазированной антенной решёткой с дальностью действия более 400 км, средствами радиоэлектронного противодействия и различными системами связи (UHF, HF, VHF, Link 11, Link 16, ICS, SATCOM и др.).

На этот выбор, вероятно, повлияли ВВС США, которые в то время рассматривали возможность замены своих самолётов E-3A Sentry на E-7A Wedgetail. Однако Пентагон больше не отдаёт предпочтение самолётам Boeing, поскольку они считаются дорогими и, прежде всего, слишком уязвимыми для действий в условиях конфликта. Отсюда намерение ВВС США приобрести самолёты ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye и использовать космические датчики, такие как датчики системы ATMI (Air Moving Target Indicator).

Хотя окончательное решение остаётся за Конгрессом, администрация США уже приняла решение об отмене своего финансового вклада в будущую программу первоначального воздушного наблюдения и управления (iAFSC), для которой планировалось приобрести шесть самолётов E-7A Wedgetail. На тот момент среди участников оставались только Германия, Дания, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Румыния.

В августе сообщалось, что закупка самолётов Wedgetail будет «пересмотрена». Теперь же стало известно, что закупка и вовсе будет отменена. Об этом Министерство обороны Нидерландов объявило в кратком заявлении, опубликованном 13 ноября.

Изначально Нидерланды участвовали вместе с семью партнёрами, включая США, в программе замены парка самолётов ДРЛО, срок службы которых завершится в 2035 году. После выхода США из программы в июле прошлого года эта программа в настоящее время претерпевает значительные изменения, заявило Министерство обороны Нидерландов.

Учитывая, что «стратегические и финансовые основы» теперь «под угрозой», семь стран, всё ещё участвующих в этой программе, решили «приостановить закупку E-7», говорится далее в заявлении. В настоящее время они изучают альтернативные варианты обновления парка и ищут новых партнёров добавили в Минобороны.