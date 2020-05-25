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Выход бесплатной Grand Theft Auto V: Premium Online Edition в сервисеEpic Games Storeвызвал неподдельный интерес в интернет-сообщества. Новостные ленты с обсуждением этого не стихали долгое время. Все мы слышали о падении серверовEGS от наплыва желающих получить свою порцию халявы, трудностях со входом в онлайн-режим GTA V, массовых негативных обзорах игры в Steam и большом количестве читеров, которых еще не скоро переловят, так как они запаслись не одной бесплатной копией. Многих вся эта информация уже порядком утомила.

Наблюдая за этим, я задался вопросом: зачем Rockstar Games решила бесплатно раздать свою самую популярную и прибыльную игру пользователям сервиса Epic Games Store? Понятное дело, что ни одна из этих компаний о реальных причинах проведения совместной акции нигде не упоминали. По этому поводу мы можем строить только догадки, опираясь на известные факты. Лично у меня существует несколько версий, объясняющих сложившуюся ситуацию. Обращаю ваше внимание, что это только мое мнение, которое с вашим может не совпадать. Всех несогласных приглашаю в комментарии ниже, где можно поделиться своими рассуждениями.

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Версия первая: просто так, по доброте душевной

Ну что ж, давайте разбираться.





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Хотя эта версия и имеет право на жизнь, однако она очень неправдоподобна. Конечно, некоторым хочется верить, что таким способом Rockstar Games просто решила поддержать игроков в эти нелегкие времена, по причине которых многие вынуждены сидеть дома. Самой компании такая поддержка ничего не стоит, так как денег у них столько, что некоторым государствам и не снилось, а вот геймерам приятно. Действительно, согласно последнему квартальному отчету Take-Two Interactive (это владельцы компании Rockstar Games, если что), тираж Grand Theft Auto V составил 130 млн проданных копий (не считая раздачи в Epic Games Store), плюс за отчетный квартал на 47% выросла прибыль от микротранзакций. Поэтому можно подумать, что издатель GTA V решил, раз уж денег у них хоть лопатой греби, а игре и так около семи лет и ее уже прошли вдоль и поперек, то почему бы и не отдать ее бесплатно. Таким образом можно порадовать тех, кто в нее еще не играл.

Мне, если честно, в такое вериться с трудом! Надо помнить, что разработка игр – это прежде всего бизнес, а в этой сфере деятельности на первом месте всегда стоит прибыль. И чем больше прибыль, тем довольнее инвесторы. Помимо этого, не стоит забывать о том, что в разработке находится GTA VI, а этот процесс точно не из дешевых. Ведь если верить информации с портала Scotsman, разработка GTA V стоила Take-Two Interactive и Rockstar Games 165 млн долларов. А это ОГРОМНЫЕ деньги!

Версия вторая: занесли

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Согласно этой версии, боссы из Epic Games Store взяли кучу денег и занесли в Rockstar Games, чтобы те позволили им включить GTA V в бесплатную раздачу. Зачем это нужно? Понятное дело, чтобы показать всем игрокам, что только в EGS будут проходить раздачи культовых игр и, таким образом, переманить на свою сторону еще больше пользователей. А так как GTA V – очень громкое имя, поэтому есть весьма большая вероятность, что такой ход привлечет просто огромное количество новых игроков. Все это можно расценивать как долгосрочные инвестиции в свою площадку, однако с трудом вериться, что Эпики могут позволить себе такие большие траты. И это при том, что денег у них тоже хватает.

Версия третья: взаимная выгода

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Как это часто бывает, истина где-то посередине. Наиболее вероятной версией того, зачем Rockstar Games решила бесплатно отдать премиум издание GTA V пользователям сервиса Epic Games Store является то, что обеим компаниям это попросту выгодно. Для меня наиболее интересный вопрос здесь заключается в том, кому из них первым пришла в голову эта идея?

Выгода для Epic Games Store:

1) Как уже упоминалось выше, GTA V – это очень громкое имя, которое легко может привлечь внимание игроков к Epic Games Store и притоку новых пользователей. Для EGS – это долгосрочная инвестиция, поскольку есть большая вероятность того, что в будущем новые игроки привыкнут к сервису и начнут покупать там игры.

2) За получение игры никому ничего не надо заносить.

Выгода для Rockstar Games:

1) GTA V уже около семи лет в продаже и многие ее давно прошли. Но есть огромное количество игроков, скачавших игру с торрентов. Здесь даже трудно подсчитать их количество, но, без всяких сомнений, цифра эта достаточно большая. Однако в пиратской версии игры доступна только одиночная кампания, а мы с вами понимаем, что сегодня GTA V – прежде всего онлайн, поскольку сюжетную кампанию и побочные миссии все давным-давно прошли. А вот просто кататься по городу уже не интересно и надоело. Да, некоторые могут возразить и сказать, что есть пиратские сервера с онлайном, однако будем честны, – они просто ужасны.

Таким образом, многие согласятся с тем, что онлайн в GTA V – это единственный режим, который сегодня держит игроков в игре. А в онлайне есть что?.. правильно – тонны микротранзакций, выросшие, как мы упоминали выше, на 47% за последний отчетный квартал. Поэтому основная цель Rockstar Games здесь очевидна: а) с помощью бесплатной раздачи собрать часть пользователей, которые не могли позволить себе купить игру раньше и прошли ее пиратскую версию; б) дать им стартовые наборы и миллион долларов, чтобы они попробовали онлайн на вкус и ощутили себя настоящими криминальными авторитетами; в) дать им почувствовать, что в игре есть авторитеты и побольше, и побогаче; г) показать им, что такую несправедливость можно исправить с помощью микротранзакций, чем часть игроков и подсадить на эту иглу. Все гениальное просто!

2) Частью прибыли не надо делиться с Valve. Да-да-да, согласно последнему соглашению о распространении в Steam, Гейб Ньюэлл забирает себе часть денег не только с общей выручки игры, но также со всех внутриигровых транзакций, комплектов игр, DLC и других сборов на Торговой площадке. Epic Games Store себе такой наглости пока не позволяет.

Более детально о распределении выручки с продаж в Steam смотри на картинке ниже.

Не стоит также забывать о том, что с 7 мая 2020 года GTA V исчезла из библиотеки Xbox Game Pass для Xbox One, а ее место заняла не менее известная Red Dead Redemption 2. До этого времени игра была доступна только для владельцев Xbox One уже более пяти лет. Таким образом, Rockstar Games может собирать сливки со всех сторон.

В конечном итоге, совершенно очевидным кажется, что основная цель бесплатной раздачи самой продаваемой игры в мире на площадке Epic Games Store – заставить новых игроков тратить реальные деньги в онлайне и еще больше заработать на внутриигровых покупках. В свою очередь для EGS такая цель заключается в получении новых пользователей, прибывание которых в сервисе также со временем можно будет конвертировать в реальную валюту. Как видим, каким-либо благим побуждениям здесь попросту нет места.

В завершение статьи вот вам бесплатная житейская мудрость:

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но из-за него легко можно лишиться головы.

Своими версиями о сложившейся ситуации вы можете поделиться в комментариях.