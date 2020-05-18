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Наверно, всем нашим читателям уже известно, что с 14 по 21 мая магазин Epic Games Store (EGS) бесплатно раздает цифровую копию премиум издания игры Grand Theft Auto V. Такая щедрость привела к тому, что после начала раздачи, из-за повышенной нагрузки на сайт, магазин EGS был недоступен почти 9 часов. Немногим позже пользователи Steam начали жаловаться на проблемы с доступом к GTA Online.

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Понятное дело, что все это вызвало недовольство старых и самых ярых фанатов GTA V, которые ранее купили игру за определенную сумму денег, а теперь еще и нормально поиграть в нее не могут. Поэтому свое несогласие со сложившейся ситуацией они стали выражать негативными обзорами игры на площадке Steam, количество которых, в период с 14 мая и на момент публикации этой записи, составляет 2739. Однако количество положительных обзоров за тот же период составляет 9946. Их, видимо, оставляют новые и довольные игроки, получившие копию игры в EGS бесплатно. Таким образом, общий рейтинг GTA V по-прежнему остается высоким.

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Напомним, что сегодня цена на обычную версию GTA V в Steam составляет 1499 руб., а на премиум издание с учетом скидки в 12% - 1758,24 руб.

Свое мнение о сложившейся ситуации пишите в комментариях к новости!

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