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До недавнего времени самой дорогой игровой компанией Европы была. Однако сейчас совокупная капитализациясоставляет 8,77 миллиардов долларов, что немногим больше рыночной цены, которая стоит 8,55 миллиардов долларов. Биржевые маклеры полагают, что взлет акций польской компании может быть результатом намеренных спекуляций на рынке.

Как бы то ни было, но расслабляться полякам не стоит, так как в этом году французский издатель планирует издать пять высокобюджетных игр: Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine, Assassin's Creed: Valhalla, а также очередную часть Far Cry, в то время, как CD Projekt RED планирует выпустить только Cyberpunk 2077. Исходя из этого, можно предположить, что польская компания надолго в лидерах не задержится.