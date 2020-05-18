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Наверное, вы уже слышали, что 4 мая 2020 года в канадской певицы Граймс (Клэр Буше) и американского предпринимателя, изобретателя, инженера и просто миллиардера Илона Маска родился сын. Для Граймс это первый ребенок, для Маска – шестой, поскольку от первого брака у него уже есть пятеро сыновей (Невада Александер Маск, Дамиан Маск, Саксон Маск, Гриффин Маск, Зайвиер Маск, Кай Маск).

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Однако примечательно здесь не количество детей, а то как пара назвала новорожденного ребенка. В своем твиттере на вопрос одного из своих подписчиков Маск ответил, что назовут ребенка, чем немало взбудоражил общественность.

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6 мая 2020 Граймс в твиттере расшифровала значение имени.

По словам певицы,

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X – неизвестная переменная,

Æ – это AI в эльфийском написании (любовь и/или искусственный интеллект),

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A-12 – американский самолет-разведчик, предшественник SR-17 («наш любимый истребитель»). «У него нет ни оружия, ни противовоздушной обороны. Силен в бою, но не агрессивен».

A – отсылает к любимой песне Граймс Archangel.

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На следующий день, 7 мая, Илон Маск в интервью Джо Рогану пояснил, что имя его сына читается также, как и пишется – «Экс Эш Эй-Твелв». Так же он сказал, что по большей части идея такого имени принадлежит его жене, а сам он придумал только отсылку к его любимому самолету-разведчику А-12.

Однако на этом история с именем не закончилась. Американский разработчик Ричард Райз решил, видимо, что в мире как-то мало странных и непонятных имен, поэтому он создал сайт с генератором имен по Илону Маску. Работает этот инструмент очень просто – вы на английском языке вводите свое имя в поле поиска, а сайт выдает результат, объясняя еще и скрытый смысл каждой части имени.

Понятное дело, что ожидать от такого генератора точного скрытого смысла своего имени не стоит, однако ради интереса потратить несколько минут своей жизни на него можно.

Перейти на сайт можно здесь.

Полученными результатами делитесь в комментариях!