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Grand Theft Auto V: Premium Online Edition - Краткий обзор издания

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Почти всем уже известно, что Epic Games Store сейчас бесплатно раздают GTA V. Такая «щедрая» акция продлится до 21 мая 2020 года, поэтому у вас еще есть время, чтобы забрать игру себе и разглагольствовать перед своими одноклассниками или бабушкой о том, что в мире еще не перевелись добрые люди. Или вы и дальше можете сидеть вместе со своим дядюшкой Гейбом и строчить гневные отзывы в его Лавке о том, как несправедлив этот мир. Этим несколько дней подряд достаточно успешно занимаются пользователи Steam. Но поспешите, так как завтра эту «акцию невиданной щедрости» прикроют и, скорее всего, начнут бесплатно раздавать игру о почти что национальном герое, защитнике всех нищих и обездоленных, грозе всех упырей и чудищ – Геральте из Ривии. Думаю, если Эпики действительно начнут безвозмездно отдавать Ведьмака 3, то пуканы подгорят уже у ее фанатов, и они, как и в случае с GTA V, всей толпой ринутся жаловаться своему дядюшке Гейбу и минусовать рейтинг игры на его площадке. 

Но давайте вернемся к теме статьи, а то что-то меня не в ту степь понесло. Я свою порцию халявы получил, давно уже утомил свою бабушку и надоел друзьям с призывами создать свою «криминальную империю» в онлайне, поэтому готов рассказать вам, что же включает в себя премиум издание GTA V. Также мы поговорим о некоторых подводных камнях, которые могут ожидать вас от начала установки игры и до момента ее первого запуска.

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Согласно официальному сайту компании Rockstar Games, в издание Grand Theft Auto V: Premium Online Edition входит, понятное дело, сюжетный режим Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto Online, а также выпущенные ранее материалы и обновления: «Ограбление «Судный день», «Торговля оружием», «Контрабандисты», «Байкеры» и другое. Также в издание входит стартовый набор «Преступная организация», который, по заверениям рок-звезд, – «самый быстрый способ основать собственную криминальную империю в GTA Online». Ни и, конечно же, обещанный миллион долларов, который вам дадут позже, но об этом речь пойдет немного ниже. 

Однако прежде, чем войти в игру, вы должны активировать полученный лицензионный ключ в Social Club. Это такой сервис Rockstar, без которого нет возможности поиграть в игры этой компании. Дальше следует привязать аккаунт в этом сервисе к своему аккаунту в Epic Games Store. Для этого сразу после установки вы должны были получить письмо с подтверждением. Если не получили – ждите, это снова технические проблемы из-за большого наплыва игроков. Главное не паниковать и не думать о том, что ваши одноклассники уже несколько дней сидят в онлайне GTA V и, возможно, даже купили себе стрип-клуб и набили брутальные татухи, а вы все еще слушаете очередную попытку бабушки послать вас в магазин за хлебом и колбасой, а также средством для чистки вставной челюсти.  

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Выждав все длинные загрузки (они останутся с вами и после завершения бесплатной раздачи), вы окажетесь в игре, где среди своей собственности сможете обнаружить следующее:

Транспортные средства:

  • Dune FAV
  • Maibatsu Frogger
  • Enus Windsor
  • Obey Omnis
  • Coquette Classic
  • Turismo R
  • Pegassi Vortex
  • Huntley S
  • Western Zombie Chopper
  • Banshee
  • Maibatsu Frogger 
  • Enus Windsor

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Имущество:

  • Maze Bank West Executive Office (офис банка) 
  • Paleto Forest Gunrunning Bunker (бункер) 
  • Senora Desert Counterfeit Cash Factory (фабрика по производству поддельных денег)
  • Great Chaparral Biker Clubhouse (клуб байкеров)
  • 1561 San Vitas Street Apartment (квартира)
  • 1337 Exceptionalists Way 10 Car Garage (автомобильный гараж)


Maze Bank West Executive Office

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1561 San Vitas Street Apartment

 

Оружие, одежда и татуировки:

  • Compact Grenade Launcher (гранатомет)
  • Marksman Rifle (винтовка)
  • Compact Rifle (винтовка)
  • Stunt Race & Import / Export Outfits, Biker Tattoos (одежда для гонок, байкерские татуировки)

Compact Grenade Launcher

Marksman Rifle

Перепись всех ваших халявных пожитков находиться в меню «Интернет» внутриигрового телефона. Надеюсь, вы сможете разобраться с этим без посторонней помощи, но на всякий случай скажу, что для этого нужно нажать стрелку вверх на вашей клавиатуре. 

Зачем столько вещей отдавать игрокам бесплатно, да еще и миллион долларов в придачу, спросите вы? Видимо, это делается ради того, чтобы новички имели хоть какой-то шанс быть наравне с теми игроками, которые уже давно обосновались в онлайне и создали «криминальную империю» своей мечты. Кроме того, такая сумма денег – это сущий мизер в GTA V, которым создатели игры могут спокойно разбрасываться во все стороны. Почему? Да потому, что, например, самый дешевый гараж здесь стоит полтора млн. дол.

Также стоит упомянуть, что такое количество денег вы получите не сразу. Некоторые игроки пишут, что им приходилось ждать несколько дней, прежде чем деньги упали им в инвентарь. Не знаю почему так происходит, но это может быть связано с техническими проблемами после наплыва большого количества игроков. Здесь также не следует паниковать, свои деньги вы точно получите, как и множество бессонных ночей, радости и позитивных эмоций от игры. И не забывайте, что если на улицах Лос-Сантоса вас убьют, то вы лишитесь части своих денег. Поэтому не забывайте их вовремя сбрасывать в банкоматах либо с помощью банковских операций на сайте Maze Bank.       

В завершение статьи делюсь с вами бесплатной житейской мудростью:

Мужчины, помните: движение - это жизнь, неосторожное движение - это новая жизнь.

Пишите в комментариях столкнулись ли вы с какими-либо проблемами в процессе установки игры либо после ее завершения!

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