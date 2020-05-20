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Мы уже упоминали о том, что пользователи STEAM массово понижают рейтинг GTA V . На этом игроки не остановились, и на сей раз их гнев пал на Doom Eternal. Виной всему стало первое большое обновление игры вместе с новой системой обнаружения читеров под названием Denuvo Anti-Cheat, предназначенной для защиты мультиплеерного режима Battlemode.

Согласно сообщению в блоге Irdeto (разработчиков Denuvo), Denuvo «устанавливает драйвер режима ядра в Program Files», как только вы впервые запускаете игру после установки обновления. Система запускается в момент запуска игры и закрывается при выходе из нее. Кроме того, в сообщении блога говорится, что Denuvo соответствует требованиям GDPR, поэтому он не будет принимать или использовать личные данные с вашего компьютера. Система просто собирает «информацию о том, как ОС взаимодействует с игрой» и отправляет ее на свои серверы, чтобы определить, не используете ли вы читы.

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Но от такого разъяснения Irdeto о том, как работает Denuvo, игрокам легче не стало, что привело к тому, что они начали массово обваливать рейтинг игры в Steam . За последние пять дней у нее уже больше шести тысяч негативных обзор. Однако, в отличие от ситуации с GTA V, позитивных обзоров у Doom Eternal много не прибавилось, что все равно не повлияло на общий рейтинг игры, который сейчас «в основном положительный».

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Интересным остается вопрос о том, зачем id Software добавила защиту в мультиплеер Doom Etern, если в него и так почти никто не играет.

Что вы думаете по этому поводу?

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