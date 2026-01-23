Компания ASUS сегодня выступила с заявлением в связи с появлением сообщений о сбоях процессоров Ryzen 7 9800X3D на материнских платах B850 и X870E

Компания ASUS отреагировала на сообщения о проблемах с процессорами Ryzen 9000X3D на своих материнских платах. На прошлой неделе появились публикации, в которых сообщалось о пяти случаях выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D, и, в отличие от большинства сообщений, это была материнская плата не ASRock. Напомню, что ASRock зарегистрировала около 150 сообщений о подобных случаях, и этот список, похоже, продолжает расти.

Может быть интересно

Сегодня ASUS опубликовала заявление, касающееся сообщений о связи сбоев AMD Ryzen 7 9800X3D с материнскими платами ASUS на базе чипсетов AMD 800. ASUS заявляет, что внутреннее расследование уже ведется.

В заявлении ASUS не опровергает сообщения, но и не называет первопричину. Компания заявляет, что команды проводят профилактические проверки совместимости и производительности, и ASUS работает с AMD над подтверждением сообщений о сбоях. ASUS утверждает, что цель состоит в том, чтобы своевременно предоставлять решения и обеспечивать стабильность и качество работы.

Тайваньский производитель рекомендует обновить BIOS на затронутых платах AMD 800-й серии до последней версии с помощью утилит ASUS EZ Flash или BIOS Flashback. ASUS также указывает на официальный раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) с инструкциями и призывает затронутых клиентов обратиться в службу поддержки компании за прямой помощью.

Это заявление последовало за недавними сообщениями сообщества о случаях зависания системы во время загрузки на платах AMD 800, часто с кодом ошибки Q-Code 00. Сообщения касаются как плат B850, так и нескольких моделей X870E, поэтому жалобы не ограничиваются только одной конкретной линейкой материнских плат.