goldas
ASRock готовит линейку мини-ПК DeskSlim объемом 4,9 литра
Мини-ПК будут использовать как платформу Intel, так и AMD

ASRock готовит новую линейку компактных ПК DeskSlim, построенных в корпусе объёмом 4,9 литра. Серия представлена в двух версиях: DeskSlim B760 на базе процессоров Intel и DeskSlim X600 на платформе AMD. Обе версии позиционируются как мини-рабочие станции для искусственного интеллекта с поддержкой дискретных низкопрофильных двухслотовых видеокарт длиной до 200 мм и креплением VESA для установки за дисплеем или под столом.

DeskSlim B760 сочетает в себе процессор Intel Core 14-го, 13-го или 12-го поколения мощностью до 125 Вт и чипсет Intel B760. Система оснащена четырьмя слотами DDR5 с поддержкой до 256 ГБ памяти DDR5-5600, двумя портами SATA и двумя слотами M.2 2280. Расширение включает слот PCIe 5.0 x16 и слот M.2 2230 для модулей Wi-Fi и Bluetooth, а также два порта DisplayPort 8K60 и один HDMI 4K60, а также порты USB 3.2 Gen1, USB 2.0 и 2.5 GbE на передней и задней панелях.

DeskSlim X600 на базе AMD использует чипсет X600 и поддерживает процессоры серий Ryzen 9000, 8000 и 7000 мощностью до 65 Вт. Поддержка памяти DDR5 включает четыре слота с объемом до 256 ГБ, с частотой до DDR5-7200 в разгоне и с ECC или без ECC. Для хранения данных используются два порта SATA и два разъёма M.2 2280, один из которых с интерфейсом PCIe 5.0 x4, а другой — с PCIe 4.0 x4. Кроме того, на задней панели системы есть порт USB4, а также выходы DisplayPort 1.4 и HDMI, рассчитанные на разрешение 4K при частоте обновления 120 Гц.

Обе системы DeskSlim имеют одинаковый корпус размером 95 x 235 x 220 мм и используют внешний блок питания мощностью 240 Вт, а также опциональный блок на 330 Вт. ASRock преподносит это как преимущество, поскольку оно позволяет вывести тепло от блока питания за пределы корпуса.

На данный момент серия DeskSlim только анонсирована в рекламных материалах ASRock и ещё не полностью представлена на сайте компании. Более подробные страницы с описанием продукции появятся на следующей неделе. Информации о ценах и наличии также пока нет.

#amd #intel #ryzen #asrock #мини-пк #ryzen 9000 #мини-пк asrock #deskslim
Источник: videocardz.com
