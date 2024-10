Игрокам станет доступен новый класс - Spiritborn, и они смогут противостоять приспешникам Мефисто, чтобы помочь Нейрелу.

Официальный релиз игры Diablo IV: Vessel of Hatred состоится 8 октября. В этом дополнении, игроки смогут играть за новый класс - Spiritborn и помочь Нейрелу очистить джунгли от приспешников Мефисто. Vessel of Hatred продолжает кампанию базовой игры, где игрокам предстоит помочь жителям Наханту и разыскать Нейрела, борясь с махинациями Мефисто. Выход дополнения запланирован на 7 октября. Игроки, готовящиеся к выходу Vessel of Hatred, могут получить награды за предварительную покупку, включая питомца Снежного барса, 1 месяц Game Pass Ultimate и легендарный самоцвет Mother's Lament для Diablo Immortal.

Чтобы начать кампанию Vessel of Hatred, игрокам придется создать нового персонажа в Вечном или Сезонном царстве. Возможно, пропустить базовую кампанию и перейти к DLC, но рекомендуется пройти базовую кампанию, чтобы получить полное представление о сюжете. За прохождение Темной цитадели, завершенной с 8 октября по 8 ноября, игроки получат особого маунта - Reins of the Longfur Beast.



Vessel of Hatred также добавляет множество обновлений в игру Diablo IV, включая системные изменения в уровне, уровнях сложности и системе парагонов. Максимальный уровень повышен до 60, а максимальный уровень парагона - до 300. После выхода расширения, игроки также смогут получить три косметических предмета для оружия.