Утром в воскресенье 7 апреля на страницах «Известий» я обнаружил любопытный материал, авторы которого писали об отличных продажах на российском рынке видеокарт за первый квартал текущего года. В качестве причины называлось сокращение запасов на вторичном рынке, поскольку те видеокарты, что майнеры вывели из состава ферм, уже были раскуплены. Пусть так, я предлагаю отложить споры, поскольку есть и более любопытная статистика. Отмечается, что за счёт повышенного спроса на новинки растёт и прибыль, вот только всё это сопровождается повышением конечной стоимости. Оказывается, китайские логистические цепочки дали сбой, поскольку банки в Поднебесной отказываются от приёма валюты. Причина в ужесточении санкций, ну а поскольку завезти нужное количество видеокарт на российский рынок не получается, то на фоне дефицита стоимость графических чипов в самых популярных сегментах ушла вверх на 20-40%. Обычно, когда я вижу такую глубокую статистику, то просто привожу её без дополнительного анализа, но так вышло, что у меня есть своё мнение на этот счёт.

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Что же, как вы знаете я занимаюсь написанием статей, в которых содержится рекламная составляющая. В первых двух абзацах я даю общую картину и поднимаю ту или иную проблему, а после раскрываю её посредством сравнения видеокарт, процессоров, материнских плат и твердотельных накопителей. Подобные материалы не нравятся старожилам нашего сайта, но позволяют новичкам разобраться в многообразии предложений. Я стараюсь находить оптимальные цены и всегда даю пояснения по каждому из решений. Как бы там ни было, но рекламные материалы есть, а сегодня я предлагаю доказать безосновательность заявлений о росте цен на видеокарты, что легко сделать, если вы какое-то время отслеживаете ситуацию на рынке.

Я без понятия, где брали статистику аналитики, мнение которых приводят авторы «Известий». У меня нет доступа к закрытым каналам, мне никто не предлагает видеокарты со скидками, а в результате в моих материалах представлены актуальные цены за конкретный месяц. Если у вас есть время, то вы можете изучить мои материалы за декабрь или любой другой месяц, ну а я предлагаю посмотреть статью от 12 ноября под названием «Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060». Ничего примечательного кроме цен там нет, ну а я без долгих проволочек перейдут к сравнению.

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Как видите, в ноябре 2023 за GeForce RTX 3060 просили 34 580 рублей, ну а сегодня точно та же модель стоит на 4 тысячи дешевле. Удивительно, где же заявленное подорожание на 40%? Давайте считать. Предположим, что GeForce RTX 3060 действительно подорожала на 40%, а значит должна была стоить в конце 2023 года около 25 тысяч рублей. Вы встречали в конце прошлого года такую видеокарту за 25 тысяч? Я – нет. Пойдём дальше. За GeForce RTX 4060 Ti в ноябре 2023 просили почти 46 тысяч, ну а сегодня такую видеокарту я нашёл за 44 тысячи. У меня нет никакого желания подбирать именно те модели, указанные в прошлом материале, ведь суть в общем подорожании, которое я пока никак не могу нащупать.

34 680 рубликов 12 ноября просили за GeForce RTX 4060, которая и тогда и сейчас выглядит крайне спорно. Точно такая же производства Gigabyte сегодня обойдётся на пару сотен рублей дороже. Это наводит на мысль, что в среднем ценовом сегменте наблюдается полный штиль. GeForce RTX 3060 слегка подешевела, тогда как более новая GeForce RTX 4060 держит марку за счёт прибавки в производительности на 10-15% и может предложить доступ к технологии масштабирования DLSS 3.0.

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Далее я рассматривал GeForce RTX 3050, которая уже сегодня не тянет все игры в разрешении 1080р на высоких настройках графики. 12 ноября за эту видеокарту просили 26 тысяч рублей, ну а сегодня я нашёл идентичную модель производства Palit на 2500 рублей дешевле. Хочу сразу заметить, что цены в рознице могут меняться. Иногда я составляю материал, утром на следующий день он публикуется, а уже к вечеру вместо 70 тысяч за видеокарту просят 73. Бывает и так, что цена незначительно корректируется вниз, но в целом я фиксирую несистемные колебания, происходящие в рамках одного магазина на «ЯндексМаркете». В итоге подобные изменения никак не влияют на общую картину, а иногда можно встретить более и менее выгодные предложения.

За GeForce GTX 1650 12 ноября просили 19 тысяч рублей. За такие деньги я вам крайне не советовал брать эту видеокарту, ну а сегодня можно найти аналогичный графический чип производства MSI за 17 000. Учтите, что жизненный цикл GeForce GTX 1650 уже давно завершился, поэтому запускать на этой видеокарте требовательные новинки придётся на самых низких настройках графики. Я бы такую видеокарту не купил, но в данном случае мы с вами видим, что и в бюджетном ценовом сегменте никакого подорожания нет.

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В ноябре 2022 GeForce RTX 4070 обходилась в 75 тысяч, ну а сегодня в продаже есть GeForce RTX 4070 Super, которую можно купить за 66 тысяч рублей. Вообще, большая часть моделей GeForce RTX 4070 Super стартует с 70-75 тысяч, но я нашёл недорогое предложение. Учтите, что GeForce RTX 4070 на целых 15% медленнее, ну а более мощная стоит ровно столько же. Кстати, GeForce RTX 4070 Super – это одна из самых интересных видеокарт на рынке, предлагающая отличное соотношение между ценой и производительностью. Где же подорожание? Похоже, ведущим аналитикам не мешало бы ознакомиться с реальной статистикой. Движемся дальше.

За Radeon RX 7900 XTX в ноябре 2023 просили немалые 117 тысяч рублей. Перед нами флагман AMD, продажи которого не выстрелили, а рыночная доля находится на уровне статистической погрешности. Что поделать, бывает и такое, хотя кто-то такую видеокарту всё же купил. Поздравим этого человека, ведь за 5 месяцев стоимость Radeon RX 7900 XTX снизилась на 50 рублей. Если вы решите изучить тему детальнее, то найдёте и более дорогие модели, но так было всегда, ведь отдельные бренды ставят на свою продукцию улучшенные системы охлаждения и в целом привыкли зарабатывать больше остальных. Если не вдаваться в детали, то разницы между видеокартами на одном графическом чипе почти нет, но энтузиасты расскажут вам о том, что у Asus на 5 градусов ниже температура, что оказывает влияние на стабильность всей системы. Может и так, но пока мы с вами видим, что Radeon RX 7900 XTX отказалась дорожать несмотря на статистику «Известий».

Поскольку я порядком устал, то давайте изучим последние две видеокарты и на этом закончим. Итак, за Radeon RX 6700 XT 12 ноября 2023 просили 46 тысяч рублей, ну а купить Radeon RX 6650 XT можно было за без малого 31 тысячу. Сегодня первая стоит 42 560, ну а за вторую придётся выложить больше 31 тысячи. Это самая дешёвая Radeon RX 6650 XT, которую мне удалось найти здесь и сейчас, хотя на прошлой неделе мне на глаза попадалась недорогая модель за 30 500 рубликов. Как я уже писал выше, мне не известны источники информации, на основании которых такие ведущие аналитики (например, Эльдар Муртазин) делают выводы о подорожании видеокарт на 20-40%. Экспертам, конечно же, виднее, но я решительно не вижу никакого подорожания. Проблема заключается в высоком курсе рубля, вот только даже в конце 2022 года, когда за 1 доллар давали всего 60 рублей, купить GeForce RTX 3060 дешевле 32 тысяч было невозможно. Не верите? Тогда отправляйтесь в мои материалы за этот период времени. В отличие от крупных аналитиков, предлагающих верить им на слово, я могу выдать обширные данные, достоверность которых равна 100%. Кстати, за 2022 год есть информация по Ситилинку и Регарду, что позволяет изучить статистику по нескольким крупнейшим ритейлерам.