Прежде чем переходить к изложению основного материла, давайте взглянем на статистику популярности видеокарт на сайте Steam. Некоторые эксперты утверждают, что подобная информация не может считаться достоверной, вот только пока более точных данных никто предоставить не может. Ну а игровой магазин позволяет увидеть изменения на рынке и сделать выводы о том, какие видеокарты пользуются популярностью. Так вот, если вы запасётесь терпением, и попытаетесь отыскать продукцию AMD в длинном списке, то отыщите Radeon RX 580, разместившуюся на почётном 30-м месте. Происходящее можно назвать полным фиаско, ведь речь о видеокарте, поступившей в продажу в далёком 2017 году, тогда как более новые решения оказались не востребованы.

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Лиза Су относится к подобной проблеме спокойно, а в итоге кажется, что глава красной команды окончательно «забила» на графическое подразделение. Инсайдеры рассказывают о том, что совсем скоро нас ждут интегрированные процессоры, графическая составляющая в которых произведёт революцию на рынке. Может так и будет, но такие сказки мы слышим уже много лет, а воз и ныне там. Получается, что последние 6 лет AMD теряла продажи, а действующее руководство не смогло или не захотело что-то изменить. Именно поэтому список самых популярных видеокарт в российской рознице будет состоять исключительно из продукции от дядюшки Хуанга, а в конце мы обсудим несколько решений от тётушки Су и сделаем выводы.

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На первом месте GeForce RTX 3060. В российской рознице за видеокарту просят больше 34 тысяч рублей, а речь о самом популярном графическом чипе на рынке с долей в 10%. Это значит, что каждый десятый геймер на планете умудрился купить GeForce RTX 3060. Вполне неплохо, ведь видеокарта имеет неплохой запас производительности, включает 12 Гб видеопамяти и будет служить ещё как минимум 4 года. GeForce RTX 3060 повторяет судьбу GeForce GTX 1060, а скептики могут посмотреть тесты, ведь в разрешении 1080р такая видеокарта легко тянет любые игры на максимальных настройках графики. И есть лишь одна мелочь: в российских магазинах видеокарта неоправданно дорогая, ведь в США за неё просят 230-250 долларов.

GeForce RTX 4060 Ti на втором месте. Разрыв между видеокартами в производительности внушительный, но покупать более мощное решение стоит только тем, кто владеет монитором с разрешением 2К. Как уже отмечалось выше, GeForce RTX 3060 решает все вопросы в 1080р, ну а GeForce RTX 4060 Ti не так хороша, как хотелось бы. Главная проблема кроется в низком потенциале. Подумайте сами, на дворе конец 2023 года, а вы для 2К покупаете видеокарту, у которой всего 8 Гб видеопамяти. Это сущий кошмар, ведь обычно геймеры не меняют видеокарты 4 года и больше, а GeForce RTX 4060 Ti уже сегодня упирается в ограничения по памяти. Представители NVIDIA рассказывают сказки о невероятных возможностях DLSS 3.0, но предпочитают не говорить, что у AMD в данном сегменте 12 Гб видеопамяти.

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Вы не поверите, но GeForce RTX 4060 также стоит 34 тысячи рублей и располагается на 3 месте. В американской рознице разница в цене между этой видеокартой и GeForce RTX 3060 заметна невооружённым взглядом, ну а в отечественных магазинах всё кувырком. Тесты доказывают, что GeForce RTX 4060 на 5-10% быстрее, что будет почти незаметно. Плюс у неё всего 8 Гб видеопамяти. И всё же, перед нами новое поколение, а значит оптимизация контента будет производиться именно под GeForce RTX 4060. Кроме того, у новинки есть преимущество в трассировке лучей и наличие DLSS 3.0. Всё это в совокупности склоняет чашу весов в пользу GeForce RTX 4060, а значит выбор очевиден. Кстати, в продаже полно GeForce RTX 3060, стоимость которых превышает 40 тысяч рублей. Судя по всему, геймеры просто не разбираются в графических чипах, ориентируясь на количество видеопамяти. В будущем смотрите тесты, где можно точно узнать, какая видеокарта быстрее.

GeForce RTX 3050 на четвёртом месте. В данном случае всё логично, ведь эта видеокарта стоит на целых 8 тысяч рублей дешевле GeForce RTX 3060, но при этом позволяет запускать все игры на высоких настройках графики. С трассировкой лучей не всё идеально, но обычные геймеры голосуют рублём, а многие предпочитают разумному выбору экономию. Бюджетная GeForce GTX 1650 на пятом месте, но мы советуем обходить такую видеокарту стороной. К концу 2023 года она растеряла свой потенциал и уже не способна запускать все игры на средних настройках графики даже в 1080р. В следующем году GeForce GTX 1650 будет ещё сложнее, поэтому рассматривать её как альтернативу более дорогим продуктам не рекомендуется. Уж лучше купите GeForce RTX 3050. Она не идеальна, но намного быстрее.

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Важно уточнить, что мы говорим именно о популярных графических чипах, тогда как список популярных видеокарт существенно отличается. В перечне есть как минимум 4 единицы GeForce RTX 3060, столько же GeForce RTX 4060 и парочка GeForce RTX 4060 Ti. В данном случае это не так важно, но в контексте выбора свидетельствует о разных стратегиях российских геймеров. Кто-то предпочитает самые недорогие модели, другие обращают внимание на бренды, а кто-то и вовсе смотрит на дизайн. Вы вольны делать выбор по своему усмотрению, ну а на шестом месте в списке самых популярных графических чипов разместилась GeForce RTX 4070 производства Gigabyte. Видеокарта отличается высокой производительностью и подходит не только для игр в 2К, но может тянуть даже 4К. С настройками графики придётся поработать, но результат окажется впечатляющим. Известно, что NVIDIA предпочитает экономить, поэтому ставит в довольно мощные видеокарты по 8 Гб видеопамяти. Что же, у GeForce RTX 4070 12 Гб, а это очень хорошая новость для тех, кто планирует купить видеокарту, а после забыть о походах в магазин на 4 года.

Если смотреть популярные видеокарты по очереди, то Radeon RX 7900 XTX на 18 месте, ну а по графическим чипам такое решение разместилось на почётной седьмой позиции. Это полный провал, поскольку видеокарта интересна минимальному количеству геймеров. В США положение AMD немного лучше, поскольку там выше продажи и приятные скидки, ну а в отечественной рознице всё очень грустно. Radeon RX 7900 XTX имеет в наличии целых 24 Гб видеопамяти и легко справляется с любыми играми в 4К на максималках. Увы, но из-за непоследовательной политики производителя продукция AMD не востребована, а Radeon RX 7900 XTX ютится в конце списка.

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Пожалуй, хуже дела обстоят только с Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6650 XT. Первая примерно равна по скорости с новой GeForce RTX 4060 Ti, но предлагает на целых 4 Гб видеопамяти больше. Увы, но стоимость Radeon RX 6700 XT слишком высока, ведь обычные геймеры не воспринимают такую видеокарту в качестве равной продукции NVIDIA. Пожалуй, если бы у Лизы Су было желание увеличить продажи, то она бы снизила цену на Radeon RX 6700 XT. К сожалению, глава красной команды предпочитает решать другие задачи, а значит геймерам придётся делать выбор самостоятельно. Точно такая же ситуация и с Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта быстрее и дешевле GeForce RTX 3060, но об этом почти никто не знает. Маркетологам AMD следовало бы кричать об этом из каждого утюга, представляя свою продукцию в выгодном свете. Похоже, эти ребята зря получают заработную плату, поскольку продажи Radeon RX 6650 XT стремительно приближаются к нулю. Если ещё пару лет казалось, что в провале Radeon RX 5700 XT виноваты майнеры и дефицит полупроводников, то сегодня очевидно, что мы имеем дело с долговременной стратегией AMD, где места графическому подразделению просто нет.