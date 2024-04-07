Якобы китайские финансовые организации часто отказываются принимать платежи из России, что приводит к сложностям с поставками новых видеокарт

Известно, что российский рынок видеокарт никогда не был большим. Геймеры предпочитают покупать решения до 300 долларов, тогда как многие и вовсе отправляются на вторичный рынок. В итоге старые графические чипы по нескольку раз переходят из рук в руки, что позволяет любителям компьютерных игр держаться на плаву.

Очевидно, что мечтать о доступе к требовательным новинкам в таком положении невозможно, но в данном случае есть статистика аналитической компании Newzoo, согласно которой в прошлом году около 60% всего времени любители компьютерных игр проводили в проектах, вышедших 6 и более лет назад. Ну а в этом случае мощная видеокарта не нужна, ведь даже сильно подержанная модель позволит погонять в GTA 5, Fortnite и другие классические игры и шутеры. И всё же спрос на новые видеокарты был, а магазины реализовали определённое количество продукции.

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Сколько конкретно, мы с вами не узнаем, хотя вчера появилась любопытная статистика, представленная на страницах «Известий». Начнём с позитивной нотки. Отмечается, что покупательский спрос на новые видеокарты значительно вырос в 1 квартале 2024 года. К примеру, в «Ситилинке» продажи увеличились на 23%, тогда как в денежном выражении удалось получить на целых 53% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Ожидаемо, самый значительный спрос наблюдается в ценовой категории 30-40 тысяч рублей. Представители «М.Видео – Эльдорадо» заявили, что за 1 квартал текущего года смогли реализовать на целых 30% больше видеокарт, чем за первые 3 месяца 2023. Кроме того, указывается на растущую прибыль. В марте было продано столько же новинок, как и в феврале, но в денежном выражении удалось заработать на целых 10% больше. Причина в том, что геймеры переключаются на видеокарты дороже 40 тысяч рублей, хотя тенденция всё ещё и не является массовой.

Наиболее популярными брендами в российской рознице стали Gigabyte, Palit, MSI и ASUS. Последние два чаще всего продают свои видеокарты с наценкой, предлагая улучшенные системы охлаждения и заводской разгон. Вот только хорошие новости на этом заканчиваются, ведь представители торговых площадок заявляют, что наметилось подорожание видеокарт. С начала марта наиболее популярные решения выросли в цене на 20-40%, что подтверждает статистика «Яндекса», аналитики которого занимаются систематизацией данных на основных российских площадках. В пример приводится Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aero, стоимость которой ушла вверх на 24% и достигла 47 000 рублей. А вот цена GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC LHR и вовсе не радует, ведь теперь видеокарта стоит 33 тысячи рублей, а это 40% рост. GeForce RTX 4060 Ti Dual производства Palit можно купить начиная с 43 тысяч рублей, а это также 40% рост.

О проблеме пишет и Эльдар Муртазин, по словам которого видеокарты действительно подорожали на 20-40%. По данным директора департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции», ситуация не такая критичная, ведь цены ушли вверх только на 15-20%. Пётр Горбей видит главную причину такого явления в сложностях с работой иностранных банков. Он напоминает, что не так давно у российских бизнесменов возникли проблемы с приёмом платежей, поскольку некоторые китайские финансовые учреждения начали отказываться принимать платежи из России. Альтернативные варианты существуют, но контракты не выполнены, а наиболее удачливые импортёры ощущают дефицит на российском рынке и поднимают цены. В итоге часть уже проверенных временем каналов поставок перестала работать, что вынуждает российских бизнесменов искать новые способы закупки графических чипов. Муртазин указывает на совокупность факторов, а также полагает, что на вторичном рынке заканчиваются видеокарты, которые туда были слиты майнерами. Ну а поскольку дешёвых видеокарт на вторичном рынке стало меньше, то геймеры потянулись в магазины. Авторы «Известий» приводят мнение неизвестного аналитика, по словам которого цены могли пойти вверх на фоне растущего спроса со стороны майнеров.

Якобы, капитализация рынка криптовалют сильно выросла, а некоторые альткоины уже стало выгодно добывать на видеокартах. Получается, что глупые майнеры сначала слили все видеокарты по бросовым ценам, а после отправились за новинками в розницу. При этом продавали они свои фермы за копейки, а покупать приходится с высокой наценкой. В «Ситилинке» не исключают, что рост спроса на видеокарты так или иначе связан со сферой обучения ИИ, куда уходит всё больше высокопроизводительных графических чипов. Увы, но использовать GeForce RTX 3060 Ti для рабочих задач никто не будет, поскольку обучать умный алгоритм на такой видеокарте можно несколько десятилетий.

Сложно сказать, насколько указанная выше статистика соответствует реальному положению на рынке. Если вы покупали видеокарту во второй половине 2023 года, то при желании можете сравнить цены в российской рознице. Скорее всего стоимость новинок пойдёт вниз, как только будут найдены альтернативные логистические каналы. В правительстве РФ указывают, что работают над решением проблемы, ну а когда параллельный импорт снова заработает на 100%, опрошенные эксперты пока сказать не готовы.