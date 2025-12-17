Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Моддер переделал Commodore PET 2001 из 1970-х годов в игровой ПК благодаря замене ряда комплектующих
В настоящее время энтузиаст собирается дорабатывать свой проект.

Персональный компьютер Commodore PET 2001, дебютировавший в далёком 1977 году, до сих пор привлекает внимание энтузиастов, в число которых входит и пользователь платформы Reddit под ником Kirkwood1994, модернизировавший старый ПК для его соответствия современным требованиям, пишет издание Tom's Hardware.

По словам моддера, он нашёл разобранный экземпляр Commodore PET 2001 практически без комплектующих и принялся за работу — он заменил экран на LCD-панель Retina от iPad, установил процессор Intel Core i5 8-го поколения, видеокарту GeForce GTX 1060 и твердотельный накопитель WD Black объёмом 4 ТБ.

Источник фото: Kirkwood1994/Reddit

Кроме того, на опубликованных фотографиях видна материнская плата Asus, блок питания EVGA, система жидкостного охлаждения Corsair AIO и вентиляторы Noctua. При этом моддер сохранил оригинальную клавиатуру, подключив её через USB-микроконтроллер. Внешне ПК выглядит прекрасно, хотя над организацией внутреннего пространства энтузиаст ещё собирается поработать.

#commodore pet 2001
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи обнаружили лестницу, ведущую в «затерянные Помпеи»
1
Адвокат Дмитрий Пашин объяснил процедуру удаления из черного списка Центробанка
+
PR-менеджер Sapphire Эдвард Крислер: Кризис с памятью DRAM начнет стабилизироваться через полгода
+
NYT: ЦРУ США потеряли в Гималаях ядерный генератор
+
В России изготовили импортозамещённый фронтальный погрузчик WL50
+
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
5
The War Zone раскрыло детали американской гиперзвуковой ракеты, способной из Лондона поразить Москву
2
ТАСС: ИСДМ «Земледелие» позволила изменить тактику контроля территории в прифронтовой полосе
+
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США нефть и объявил блокаду судоходства
6
На затонувшей 2400 лет назад у берегов Дании скандинавской лодке нашли отпечаток пальца
1
10-летний ребенок согнул 50 SSD-накопителей Samsung на $3800
2
Представитель Kingston рекомендует поспешить с покупкой SSD и ОЗУ на фоне кризиса на рынке памяти
1
США установили полный запрет на въезд граждан 17 стран
1
«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с дистанционным запуском и бесключевым доступом
1
Российский Ту-214 совершил первый полёт с аэродрома Казанского авиационного завода
+
Создатель Linux Линус Торвальдс раскритиковал рост числа модулей безопасности ядра
2
Пять десятков SSD Samsung были испорчены после проверки на прочность юным тестировщиком
5
Intel Core Ultra 7 365 отстает от AMD Ryzen AI 9 465 до 24 процентов
+
Запад отказался от идеи быстрого краха экономики России
3
Samsung представила технологию производства DRAM по техпроцессу ниже 10 нм
2

Популярные статьи

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
11
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
20
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
39
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
15
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
4
Что произошло с консолями PlayStation, Xbox и Nintendo в 2025 году
1

Сейчас обсуждают

Parlous
20:07
рецепт торта из свиных крылышек?
В первой половине 2026 года ожидают значительное снижение поставок видеокарт GeForce RTX 50
Windmark_
19:55
Ты знатный говноед
AMD выпустит Radeon RX 9060 XT LP 16 ГБ со сниженным лимитом мощности
DANYNAFIG
19:55
какашка этот ваш mx , fexonda рвёт его
Компания Arctic представила универсальную термопасту MX-7 с вязкой консистенцией и высокой когезией
Сергей Анатолич
19:28
Нельзя дарить лотерейные билеты. Сколько бед из за этого произошло.
Компания Arctic представила универсальную термопасту MX-7 с вязкой консистенцией и высокой когезией
Сергей Анатолич
19:25
Пауки в банке! Река бабла из сша иссякла. И теперь за российские активы все перегрызутся. Сволочи!
«Стена дронов» и другие оборонные проекты ЕС находятся под угрозой из-за борьбы за власть
Роман Никольский
19:23
Ну так правильно, лучше же в автоваз триллион другой вкинуть, там хотя бы в доле откаты пойдут)
В России отменили строительство гигафабрики по производству 65-нанометровых чипов
Сергей Анатолич
19:21
"Эта песня хороша, начинай с начала!" Буквально 5 лет назад тоже самое говорили про видеокарты, мол майнеры скупили всё и поэтому цена сильно выросла. Только дефицита никакого как небыло, так и нет. Э...
Эльдар Муртазин: времена недорогой электроники в России остались в прошлом
Артем Алексеев
19:20
Случился сбой в твоём существование.
В России отменили строительство гигафабрики по производству 65-нанометровых чипов
Артем Алексеев
19:19
Ну а тебе из навозной дыры ещё лучше видно
В России отменили строительство гигафабрики по производству 65-нанометровых чипов
Артем Алексеев
19:16
Можно было, а зачем? Лучше у Китая по цене лома покупать, на бюджет строительства можно на 1000 лет вперёд этих чипов набрать
В России отменили строительство гигафабрики по производству 65-нанометровых чипов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter