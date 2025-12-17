В настоящее время энтузиаст собирается дорабатывать свой проект.

Персональный компьютер Commodore PET 2001, дебютировавший в далёком 1977 году, до сих пор привлекает внимание энтузиастов, в число которых входит и пользователь платформы Reddit под ником Kirkwood1994, модернизировавший старый ПК для его соответствия современным требованиям, пишет издание Tom's Hardware.

По словам моддера, он нашёл разобранный экземпляр Commodore PET 2001 практически без комплектующих и принялся за работу — он заменил экран на LCD-панель Retina от iPad, установил процессор Intel Core i5 8-го поколения, видеокарту GeForce GTX 1060 и твердотельный накопитель WD Black объёмом 4 ТБ.

Источник фото: Kirkwood1994/Reddit

Кроме того, на опубликованных фотографиях видна материнская плата Asus, блок питания EVGA, система жидкостного охлаждения Corsair AIO и вентиляторы Noctua. При этом моддер сохранил оригинальную клавиатуру, подключив её через USB-микроконтроллер. Внешне ПК выглядит прекрасно, хотя над организацией внутреннего пространства энтузиаст ещё собирается поработать.