Новинка достигает частоты 5.6 ГГц.

Компания AMD готовится к запуску своего нового игрового процессора Ryzen 7 9850X3D, который продолжает появляться в базах данных бенчмарков, в частности в PassMark, пишет издание Wccftech.

Источник фото: PCGamesN

В базе данных PassMark процессор AMD Ryzen 7 9850X3D указывается с 8 ядрами и 16 потоками, достигающими тактовой частоты 5.6 ГГц, что на 400 МГц больше по сравнению с Ryzen 7 9800X3D. В предыдущих утечках сообщалось, что новинка получит 96 МБ L3-кэша, а её TDP составит 120 Вт.

В однопоточном тесте PassMark процессор Ryzen 7 9850X3D набрал 4632 балла, а в многопоточном получил 41 840 очков, что на 5 % выше по сравнению с Ryzen 7 9800X3D и на 22-23 % больше при сопоставлении с Ryzen 7 7800X3D. Желающие обновиться с платформы AM4 на AM5 выиграют ещё больше, так как новинка обходит Ryzen 7 5800X3D на 43 % в однопоточном режиме и на 48 % в многопоточном.

Ожидается, что AMD официально презентует Ryzen 7 9850X3D в начале января следующего года в рамках CES 2026.