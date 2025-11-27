Сайт Конференция
Breaking news
Владельцы Huawei Mate 80 показали ключевые различия между чипсетами Kirin 9030 Pro и Kirin 9030
При этом чипы имеют и ряд аналогичных характеристик

Компания Huawei презентовала сразу несколько своих новых мобильных устройств, оснащённых чипсетами серии Kirin 9030, которые различаются в зависимости от модели. На текущий момент известно о двух модификациях SoC линейки Kirin 9030, и хотя производитель не раскрыл их спецификаций, за него это сделали пользователи, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Wccftech

Как видно на опубликованных изображениях, чипсет Kirin 9030 Pro имеет 9 процессорных ядер и поддерживает 14 потоков — основные ядра достигают тактовой частоты 2.75 ГГц, ядра производительности работают на частоте до 2.27 ГГц, а эффективные ядра имеют частоту до 1.72 ГГц.

Источник фото: GSMArena

Чип Kirin 9030 имеет то же количество ядер CPU и аналогичные тактовые частоты, что и версия Pro, но ограничен 12 потоками. При этом оба чипсета имеют графический процессор Maleoon 935 и процессорные ядра ARMv8.

SoC Kirin 9030 предназначается для стандартного Mate 80 и ряда конфигураций Mate 80 Pro, тогда как чипсет Kirin 9030 Pro установлен в версии Mate 80 Pro с 16 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем, а также в Mate 80 Pro Max, Mate 80 RS Ultimate и Mate X7.

По слухам, SoC серии Kirin 9030 производятся по 6-нм технологии N+3 от SMIC, хотя официального подтверждения данной информации ещё стоит дождаться.

#kirin 9030 #kirin 9030 pro
Источник: gsmarena.com
