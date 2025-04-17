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Опубликовано видео с демонстрацией возможностей One UI 8 на Galaxy Z Flip6
В видеоролике описываются некоторые изменения в One UI 8.

Несмотря на вынужденную задержку развёртывания стабильной версии One UI 7.0, компания Samsung продолжает работать над следующей версией оболочки, One UI 8.0 – несколько дней назад в сети Интернет появились скриншоты, раскрывающие некоторые особенности обновления, а сейчас издание SamMobile публикует видеоролик, демонстрирующий работу One UI 8 на смартфоне Galaxy Z Flip6, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/SamMobile

В целом, список изменений, которые приносит One UI 8.0 на базе Android 16, продемонстрированный в видеоролике, не слишком велик и носит скорее косметический характер. Помимо незначительных улучшений пользовательского интерфейса и ряда приложений, видео даёт понять, что функция Now Brief, в настоящее время поддерживаемая смартфонами серии Galaxy S25, станет доступна и для более старых моделей.

Конечно, версия One UI 8.0, показанная в видеоролике, является предварительной, поэтому вряд ли демонстрирует все изменения и улучшения, которые в итоге будут доступны для пользователя, но, как ранее уже сообщалось, следующее обновление будет не таким крупным, как One UI 7, тем более у Samsung весьма сжатые сроки, чтобы успеть своевременно выпустить апдейт, так как Google планирует представить стабильную версию Android 16 уже в мае или июне текущего года.

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#one ui 8
Источник: notebookcheck.net
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