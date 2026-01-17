Был даже подан соответствующий иск в федеральный суд США, но в РФ этот документ всерьёз воспринимать не намерены

Издание «РБК» сообщает, что американский фонд Noble Capital пытается взыскать с России царский долг на сумму $225 млрд. Финансовая организация даже подала соответствующий иск в федеральный суд США, где ответчиками названы Российская Федерация, а конкретно - Банк России, Минфин и Фонд национального благосостояния.

В исковом документе Noble Capital указано, что указанный фонд в настоящий момент является «законным владельцем» облигаций на сумму $25 млн с купоном 5,5%, размещённых через Национальный банк Нью-Йорка. Финансовая организация всерьёз думает, что сможет заставить руководство РФ исполнить обязательства по вышеназванным облигациям, выпущенным ещё царской Россией.

Здесь ещё стоит отдельно пояснить, что истец изъявил желание взыскать $225 млрд ($25 млн и «набежавшие» за 100 с лишним лет проценты) за счёт замороженных активов, разговор о присвоении под разными предлогами которых ведётся с 2022 года. Представители Noble Capital подчёркивают, что они не позиционируют свои запросы как требование о конфискации, а «всего лишь» хотят зачесть долг в «соответствии с международным правом».

Власти РФ на все претензии Noble Capital отвечают резким отказом по вполне здравым причинам. Российская Федерация всегда отрицала ответственность по долгам царской России — в том числе по облигациям 1916 года. К тому же, советское правительство аннулировало долг, на который ссылается американский фонд, ещё в 1918 году. За все эти 100 с лишним лет ни СССР, ни РФ никогда не признавали ответственность за финансовые обязательства по облигациям вековой давности.

В ответ на поданный иск уполномоченные органы России потребовали от Noble Capital отозвать своё заявление. Если этого сделано не будет, то будет подано специальное ходатайство об оставлении иска без рассмотрения — оно же motion to dismiss по правилам международной торговли. Ответный документ также не противоречит действующему законодательству США, где действует закон «Об иммунитете иностранных государств».