NFT или Non-Fungible Token - это данные, хранящиеся в блокчейне криптовалюты, которые подписаны цифровым сертификатом, для подтверждения уникальности и защиты от копирования.

В прошлом году NFT привлекли всеобщее внимание, поскольку художники продавали свое цифровое искусство за большие суммы криптовалюты на популярных веб-сайтах, таких как Rarible и OpenSea. Совсем недавно художник, известный как Бипл, продал цифровое изображение NFT на аукционе Christie's более чем за 60 миллионов долларов.

В отчете компании Bolster, занимающейся кибербезопасностью и защитой от мошенничества, сказано, как злоумышленники используют типосквотирующие доменные имена, которые выдают себя за популярный сайт Rarible.com, для разворачивания вредоносного ПО.

Домены для типосквотирования - это домены очень похожие на оригинальный сайт, но которые трудно отличить. Например, rarible [.] Com - это оригинальный веб-сайт известной торговой площадки NFT Rarible. Rarbile [.] Com - это домен, использующий типосквотирование и ориентированный на Rarible. Поисковые системы по большей части хорошо справляются с тем, чтобы скрыть эти домены с типосквотированием из результатов поиска. Тем не менее, мошенники часто используют сообщения WhatsApp и Telegram, сообщения в социальных сетях, прямые сообщения в социальных сетях или даже рекламу для распространения неправильного домена.

Например, Bolster обнаружил домен wwwrarible [.] Com, в котором отсутствует точка [.] Между www и rarible. Когда посетители по ошибке нажимают на URL-адреса этого домена, они перенаправляются на веб-сайт, предлагающий посетителям поддельное обновление Firefox. Другие домены, обнаруженные Bolster, включают rarbile [.] Com, rarbile [.] Com и rarbile [.] Com, перенаправляют посетителей на различные сайты с вредоносным ПО.

Эти виды мошенничества включают в себя игры с колесом фортуны, поддельные сайты знакомств, предназначенные для сбора вашей информации, а также мошенничество с технической поддержкой или сайты, распространяющие пакеты рекламного ПО.

Bolster ожидает, что мошенники продолжат развивать тему с NFT, создавая поддельные магазины NFT, которые крадут криптовалюту покупателей, поддельные сайты NFT и т.п.