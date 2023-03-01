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Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада

Украина не в состоянии победить в вооруженном конфликте с Россией даже с помощью вооруженных сил всего блока НАТО, заявили в лидеры Германии и Франции
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В отличие от своих публичных заявлений, лидеры Франции и Германии придерживаются другой точки зрения. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц убеждены, что Украина не способна победить в вооруженном конфликте с Российской Федерацией. Более того: многие эксперты на Западе считают, что в частной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским они сказали ему именно об этом. Они предложили Зеленскому инициировать мирные переговоры.

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"Западные лидеры в частном порядке признают, что Украина не может выйти победителем из конфликта с Россией. Все это происходит на фоне презентации Китаем мирного плана, призывающего к политическому урегулированию и немедленному прекращению огня, несмотря на то, что "поджигатель войны" Байден ужесточает характерную для США издевательскую и анти-китайскую риторику, а ВС РФ готовятся к самому серьезному весеннему наступлению, чтобы защитить "выживание российского народа". Journal Malaysia Chronicle

Об этом сообщает американский эксперт, журналист Джо Лауриа из консорциума Consortium News. Он ссылается на сообщение американского медиа-издания The Wall Street Journal, которое опубликовало свой репортаж. Согласно заявлениям, три лидера (Франции, Германии и Украины) несколько дней назад провели частную беседу в Елисейском дворце.

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В докладе The Journal говорится, что за частными сомнениями тщательно скрывается публичная риторика. Этот материал предназначен для высокопоставленных политиков Великобритании, Франции и Германии, пишет издание. Возникают сомнения в том, что Украина сможет каким-либо "волшебным" образом заставить Вооруженные Силы России покинуть уже завоеванные территории, в том числе Крым. По данным периодического издания The Journal, политики третьих стран сильно сомневаются в том, что Украина сможет вернуть Крым. The Journal пишет, что Запад может, конечно, до определенного момента поддерживать Киев, но, если конфликт зайдет в "тупик", эта помощь не будет иметь никакого смысла.

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В своей статье Джо Лауриа приводит несколько реалистичных комментариев, которые были довольно быстро забыты "из-за публичной риторики". В последние годы, например, многие старшие офицеры командования ВС НАТО призывали не "бряцать попусту оружием на границе с Россией, там, где идут переговоры."

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Занимавший в те годы пост министра иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказывался именно в таком контексте. "Нам рекомендуется не создавать предлог для возобновления старой конфронтации", - заявил он, добавив, что было бы "фатально искать только военные решения и политику сдерживания". Все это он сказал об отношениях между Россией и Западом в период, когда вдоль границы с Российской Федерацией проводились крупнейшие за последние 75 лет учения Североатлантического альянса. То есть в 2016 году.

В том же году другой высокопоставленный военный чиновник НАТО говорил о реальном положении дел, а не о популизме и политическом "самоубийстве". Генерал Питер Павел, председатель военного комитета НАТО в то время, сказал тогда, что "цель Североатлантического альянса не в том, чтобы создать военный барьер против крупномасштабной российской агрессии, поскольку вопрос об этом не стоит на повестке дня. Более того, оценка разведданных не свидетельствует об этом".

Елисейский дворец - место, где Макрон и Шольц настоятельно посоветовали Зеленскому заключить мир с Россией. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Сегодня, в 2023 году, пишет журналист, создается впечатление, что к некоторым западным лидерам, снова возвращается здравый смысл, при этом пока неважно, в "частных или публичных беседах". Россия доказала, что она готова идти до конца. Вопрос в том готов ли к этому Запад?

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Как обычно в таких ситуациях, официальный Вашингтон хранит молчание по поводу этой статьи. Пока никакой реакции не последовало, но из Капитолия начали поступать заявления, резко контрастирующие с публичной риторикой. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен около месяца назад заявил, что мир должен начать думать "о жизни и безопасности Украины после военного конфликта, а также о безопасности и стабильности в Европе".

Как заявил на конференции в Мюнхене Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, предложение о том, чтобы сделать Украину еще ближе к НАТО, чем она есть сегодня, с более широким доступом к оружию после военного конфликта, должно быть включено в повестку ежегодной встречи альянса в июле.

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"Саммит стран Североатлантического союза должен сделать четкое предложение Украине, а также дать Зеленскому политические гарантии, которые он сможет представить у себя в стране в качестве стимула для переговоров", - сказал британский чиновник изданию Journal.

Соглашение с НАТО не будет подразумевать членство в альянсе, что оговорено в статье 5 североатлантический договора, сообщила газета. "Мы хотели бы иметь гарантии безопасности на пути к вступлению в NАТО", - заявил Зеленский на пресс-конференции в пятницу.

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Тем временем Макрон, согласно сообщению издания "Уолл-стрит джорнэл", заявил, что Киев должен продолжать военные действия до последнего украинца. Таким образом, он сможет заставить Москву сесть за стол переговоров.

Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности двумя неделями ранее. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). (Kuhlmanns/MSCD).

В свою очередь, Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия готова добиваться своих целей исключительно политико-дипломатическими инструментами. 

Это, по мнению МИД РФ, предполагает "полный запрет на поставки Западом оружия и наемников на Украину, прекращение военных действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий", а также демилитаризацию и "денацификацию".

При этом, геополитический аналитик Александр Меркурис в своем видеорепортаже в субботу сказал, что Россия, скорее всего, будут продолжать вести боевые действия, а не вступать в такие мирные переговоры, зная, что после завершения конфликта Украина будет усиленно вооружаться силами НАТО.

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"Русские никогда не согласятся с чем-то подобным", - заявил Меркурис. "Они наверняка говорят, что вместо того, чтобы соглашаться на этот план, на самом деле более разумно... продолжать специальную военную операцию, потому что одной из целей [России] является полная демилитаризация и денацификация Украины".

То, что предлагают западные державы, является полной противоположностью, считает он. Учитывая, что Россия уверена в своей победе, а "среди западных лидеров, похоже, существует полное понимание того, что Украина даже со всеми силами НАТО не способна победить в этом конфликте... какой смысл Москве даже рассматривать этот план?".

Сегодня Вооружённым Силам России противостоит "слабеющий противник", - сказал Меркурис, и Москва явно предпочтет просто раздавить его, вместо того чтобы столкнуться с "более сильным противником позже".

Источники и ссылки: Portal Ros Business Consulting, Newspaper The Wall Street Journal, Journal bulgarian_military,  International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

1. (https://www.rbc.ru/politics/24/02/2023/63f8fd9d9a7947176a48523e)
2. (https://www.wsj.com/articles/natos-biggest-european-members-float-defense-pact-with-ukraine-38966950)
3. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/28/west-told-zelensky-that-the-war-with-russia-will-not-be-won/)
4. (https://consortiumnews.com/2023/02/25/western-leaders-privately-say-ukraine-cant-win-the-war/)
5. (https://www.malaysia-chronicle.com/?p=224290)

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