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Почему китайские ПТРК HJ-12 станут лучшим ответом ВС РФ на атаки бронетехники ВСУ - Military Watch

Военные эксперты прозападного издания Military Watch отмечают, что из всего арсенала вооружений НОАК именно противотанковые комплексы "Красная стрела 12" были бы сейчас наиболее полезны для ВС России.
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В то время пока западные страны обещают выделить десятки миллиардов долларов на закупку новых видов вооружения для Украины, некоторые источники в США и Европе сообщают, что ВС России могут рассчитывать на поддержку Китая в части поставок летального оружия.

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The Tibetan Military District Command last week published a photo on Wechat from a training exercise showing a soldier carrying an anti-tank missile. The Chinese media recognized the HJ-12 in it. The missile is 1.25 meters long and 13.5 centimeters in diameter. It has a range of four kilometers during the day and two at night. Некоторое военные эксперты на Западе утверждают, что противотанковый комплекс HJ-12 (Red Arrow 12), является китайской копией американской ракеты FGM-184. Javelin Journal Military Watch Magazine.

Журналисты MWM считают, что большим спросом будут пользоваться как ударные дроны, так и амуниция. При этом широкий спектр вооружений, которые потенциально может предоставить Китай, от управляемых реактивных артиллерийских систем до ракет класса "воздух-поверхность", может существенно повлиять на баланс сил на театре военных действий (хотя и с некоторым риском для Пекина, поскольку такие виды оружия могут быть захвачены боевиками ВСУ и переданы в Пентагон для последующего изучения), пишет издание. С другой стороны, подобные рассуждения противоречат сугубо нейтральной позиции Пекина по Украине, которая соответствует взглядам большинства незападных государств.

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К санкциям Запада в отношении России присоединились только Япония, Сингапур и Южная Корея в то время, как только Белоруссия, Северная Корея и Иран оказали Москве серьезную поддержку, сообщают в Military Watch Magazine. Если Китай все-таки решит предоставить вооружение, а такая возможность сегодня представляется маловероятной, то одним из видов оружия, которое может оказаться наиболее эффективным, кроме артиллерии, ударных беспилотников и крылатых ракет, являются противотанковые ракетные комплексы HJ-12.

 Противотанковый ракетный комплекс HJ-12, был разработан китайской оборонной корпорацией China North Industries Group Corporation Limited, (NORINCO). Производство стартовало в 2014 году и на данный момент уже заключен первый экспортный контракт на поставку этого типа оружия в армию Алжира. Эти комплексы считаются самыми мощными ракетными системами в мире, соперничая с американскими системами Javelin и французскими ПТРК MMP, пишет MWM.

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China's Javelin anti-tank defense systems are on the lookout for the People's Liberation Army of China. Beijing unveiled the latest Hongjian-12 anti-tank defense system. На фотографии бойцы сухопутных войск Народно-освободительная армия Китая с противотанковым ракетным комплексом HJ-12 ("Красная стрела 12"). Journal Military Watch Magazine.

Противотанковый ракетный комплекс HJ-12, был разработан китайской оборонной корпорацией China North Industries Group Corporation Limited, (NORINCO). Производство стартовало в 2014 году и на данный момент уже заключен первый экспортный контракт на поставку этого типа оружия в армию Алжира. Эти комплексы считаются самыми мощными ракетными системами в мире, соперничая с американскими системами Javelin и французскими ПТРК MMP, пишет MWM. ВС России получили большой опыт ведения боевых действий против подразделений, вооруженных ракетами Javelin. В прошлом году неоднократно сообщалось о захвате ВС РФ нескольких складов ВСУ с такими боеприпасами. Трофейные противотанковые ракетные комплексы ПТРК Javelin были переданы военнослужащим Луганской и Донецкой народных республик для использования в бою против украинских сил.

Как сообщают военные эксперты китайские комплексы HJ-12, также как и Javelin работают по принципу "выстрелил и забыл", а также способны захватывать цели перед пуском. Это позволяет операторам немедленно укрываться после выстрела и дает им время на перезарядку для нанесения удара по другому объекту. Прозападное издание утверждает, что если российская армия захочет получить больше боеприпасов типа Javelin, то китайские ПТРК HJ-12 станут наиболее грозным вариантом.

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Китайский противотанковый ракетный комплекс HJ-12 способен пробивать более 1000 мм гомогенной стальной брони с динамической защитой. Эффективная дальность поражения составляет 4 км, а менее защищенные цели могут поражаться на еще больших расстояниях за счет снижения точности и проникающей способности. Ракетный комплекс сочетает в себе высокотехнологичные возможности с очень малым весом - всего 22 кг, что позволяет сухопутным войскам сохранять высокую мобильность.

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Сами ракеты обладают высокой маневренностью и предназначены для поражения верхней поверхности бронекорпуса или башни бронетехники противника - примерно так же, как это делает Javelin. Эта ракетная система является результатом многолетних разработок передовых противотанковых технологий НОАК. Способность HJ-12 скрытно применяться в пехотных подразделениях может значительно серьезно осложнить для Украины возможность проведения бронетанковых наступлений на Донбассе, пишет MWM.

Китайские ПТРК Javelin на страже интересов Народно-освободительная армия Китая. Недавно Пекин представил новейшие системы противотанковой обороны Хунцзянь-12. Journal Military Watch Magazine.

Источники и ссылки: RosBusinessConsulting, Journal Military Watch Magazine, газета Московский комсомолец, Телеканал Министерства обороны России "Звезда".  

1. (https://tvzvezda.ru/news/2019241643-hWPpk.html)    
2. (https://www.rbc.ru/politics/07/05/2022/6276783d9a7947df09b15d7f)    
3. (https://militarywatchmagazine.com/article/chinese-missile-russia-needs-hj12)    
4. (https://www.mk.ru/politics/2022/08/07/minoborony-rf-opublikovalo-video-s-zakhvachennymi-na-ukraine-javelin.html)

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