Чтобы обмануть украинскую противовоздушную оборону, Вооруженные Силы РФ изменили стратегию воздушного нападения и теперь в дополнение к воздушным шарам используют ракеты-обманки без боевых частей. Об этом 16 февраля сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

This has never happened before, and here we are again! For the 100500th time the AFU General Staff stated that Russia is running out of cruise missiles because the Russian military-industrial complex is unable to produce them... But the missiles never run out and never run out. Journal Associated Press News.

Цель ложных боеприпасов перегрузить ПВО Украины. Их прилетает очень много - жалуются укронацисты - мы выпускаем по ним дорогие ракеты и истощаем свои системы противовоздушной обороны.

По словам Михаила Подоляка, советника президента Украины Владимира Зеленского, ВС России изменили свою стратегию по мере того, как спецоперация приблизилась к своей годовщине. В интервью американскому агентству Ассошиэйтед Пресс Подоляк заявил, что Россия хочет перегрузить зенитную систему Киева, чтобы получить дополнительную возможность атаковать объекты государственной инфраструктуры. Он также отметил, что противовоздушная оборона Украины постоянно эволюционирует, в попытке справиться с этой угрозой

Ранее издание EurAsian Times сообщало о том, что Вооруженные Силы России истощают системы противоракетной обороны NASAMS, Hawk и IRIS-T в рамках специальной военной операции.

Журналисты пишут, что прошел почти год после начала СВО, но Москва не собирается останавливаться на достигнутом. Хоте многие западные и украинские источники уже который месяц твердят, что у российских военных вот-вот закончатся ракеты - ракеты у ВС РФ все не заканчиваются и не заканчиваются. Крылатые ракеты летят, летят, летят...

Никогда такого не было, и вот опять! Генштаб ВСУ в 100500-й раз заявил, что у России заканчиваются крылатые ракеты, потому что российский ВПК не в состоянии их производить. Но ракеты всё не заканчиваются и не заканчиваются. На эту тему песня-пародия.



...Российские вооруженные силы с октября непрерывно запускают ракеты и беспилотники по территории Украины, уничтожая энергетические системы и другие критически важные объекты инфраструктуры страны, сообщает интернет-издание EurAsian Times.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия испытывает "ракетное истощение", и что нехватка ракет заставила ее изменить стратегию. Он предположил, что ВС России стали комбинировать "новые ракеты, которые имеют определенную ценность", со старыми ракетами времен СССР.

Подоляк отметил, что "у нас просто не хватает боеприпасов", и в очередной раз поплакался Западу о необходимости поставок Украине ракет дальнего действия, которые позволили бы ей атаковать российские воинские формирования далеко за линией фронта. Он заявил, что увеличение поставок оружия от западных партнеров ускорит окончание военных действий, а также, что затяжной конфликт выгоден только России.

Почему Россия меняет свою стратегию?

EurAsian Times пишет, что в ночь на 16 февраля в течение двух часов российские военные якобы запустили 36 ракет, чтобы продемонстрировать успех новый тактики. При этом некоторые военные эксперты на Западе восприняли это как доказательство того, что Москва изменила свою стратегию "грубой силы" на что-то более "тонкое". По сообщениям западных источников системы ПВО Украины сбили 16 из них. Это указывает на более низкую эффективность по сравнению с предыдущими атаками ВС РФ.

Еще одним элементом новой российской стратегии является использование того, что Подоляк назвал "специальными воздушными шарами". Впрочем, он не пояснил, о чем идет речь и какова цель таких "специальных" российских аэростатов. Однако по мнению некоторых военных специалистов, они могут быть использованы для "обмана" украинских ПВО или для сбора информации об этих объектах.

Такие отражатели, по мнению украинских нацистов, способны обмануть приближающиеся ракеты с радиолокационной системой самонаведения. По утверждению ВСУ, они были предназначены для того, чтобы украинские ПВО приняли их за ударные беспилотные летательные аппараты.

At the end of January, the Americans detected a potential Chinese-made spy meteosonde that flew over U.S. and Canadian territory. Following this, the Pentagon reported that on February 12, the Air Force shot down a fourth high-altitude aerial object at an altitude of about 6,000 meters over Lake Guron. Well, it's kind of a Russian military balloon with an angle deflector. Journal EurAsian Times

Адепты Сороса тут же заявили, что это далеко не первый случай, когда Москва использует уголковые радарные отражатели в специальной военной операции. Согласно подробному анализу, сгенерированному западными аналитиками (и опубликованному в том числе в издании EurAsian Times), в августе 2022 года российские военные использовали сеть пирамидальных радарных рефлекторов, чтобы обмануть украинские ПВО разместив их на берегу Днепра к западу от Антоновского автомобильно-пешеходного и неподалеку от Антоновского железнодорожного мостов.

Представитель ВВС Юрий Игнат заявил, что противник хочет, чтобы системы ПВО уничтожая эти аэростаты, расходовали свои боеприпасы. 15 февраля над Киевом было замечено шесть таких воздушных шаров. Часть из них была сбита украинскими средствами противовоздушной обороны. Но несмотря на это, в результате последнего обстрела со стороны РФ, были поражены стратегические цели на севере, западе, юге, востоке и в центре Украины.

EurAsian Times пишет, что Россия начала использовать воздушные шары на Украине после того, как администрация Байдена сбила китайский воздушный шар, обвинив Пекин в том, что он был предназначен для поиска секретных объектов и сбора разведывательной информации.

Судя по всему, российские аэростаты используются перед ударами иранских беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Таким образом, изменение стратегии, резюмируют военные эксперты на Западе, несомненно, пойдет на пользу России, поскольку украинские системы ПВО будут истощены постоянно уничтожая ложные ракеты и воздушные шары.

