Украина изучает обломки "страшной" российской ракеты Р-37М на фоне нового наступления Вооруженных сил России

Украина изучает обломки "страшной" российской ракеты Р-37М, использовавшейся для нанесения смертоносных ударов с истребителей Су-35 и МиГ-31

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По данным американских СМИ, (которые ссылаются на украинского летчика МиГ-29, назвавшего ракету "о....но страшной"), среди всех дальнобойных боеприпасов из арсенала Су-57, именно ракета Р-37М класса "воздух-воздух" внушает особый трепет у пилотов ВСУ. Journal EurAsian Times.

В то время как Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают наносить ракетные удары по позициям ВСУ в рамках нового наступления, в Интернете появились изображения обломков ракеты "воздух-воздух" Р-37М большой дальности.

Изображение обломков, которые якобы нашли украинские нацисты, появилось в социальных сетях 12 февраля. Скорее всего это ракета большой дальности, у которой, как считается, нет конкурентов, используется российскими истребителями для нанесения ударов по объектам ВСУ с больших расстояний.

Западные эксперты считают, благодаря ракетам большой дальности российские пилоты уничтожили практически всю военную авиацию Украины.

Поэтому, считают редакторы портала The EurAsian Times, обнаружение обломков такой ракеты имеет большое значение для украинских военных и их союзников в Вашингтоне. По слухам, ранее ВСУ удалось раздобыть останки сбитой российской крылатой ракеты Х-101 воздушного базирования класса воздух-земля, в которой были обнаружены комплектующие американского производства.

С другой стороны, Р-37М — это современная ракета класса "воздух-воздух", способная поражать цели на расстоянии более 400 километров. Она предназначена для поражения различных воздушных объектов, включая самолеты, вертолеты, и крылатые ракеты. При этом пусковая платформа остается вне досягаемости истребителей и подразделений ПВО, защищающих объект.

Характерной особенностью, делающей этот боеприпас более смертоносным, является система наведения, которая активируется в конце траектории полета ракеты и, как утверждается, является "инерциальной радиокомандной и радиолокационно активной". В качестве силовой установки используется двухрежимный твердотопливный двигатель.

Обломки отработанной ракеты Р-37М класса "воздух-воздух" большой дальности, якобы обнаруженные украинскими военными. Р-37М - самая дальнобойная ракета своего класса не только на вооружении Воздушно-космических сил России, но и по сравнению с мировыми аналогами. Journal EurAsian Times.

В взрывателе используются радиолокационные активные бесконтактные и контактные датчики цели. Боеголовка ракеты (осколочно-фугасная) содержит высокофрагментарное взрывчатое вещество, позволяющее самолетам российских ВКС эффективно уничтожать украинские самолеты

Ракета весит около 500 килограммов и по размерам примерно соответствует советской ракете Р-33 (К-33, "изделие 410 ", по классификации НАТО: AA-9 Amos). Однако благодаря двухимпульсному твердотопливному ракетному двигателю и улучшенному профилю дальность полета Р-37М почти вдвое больше.

Министерство обороны России (МО) объявило о первом применении этой ракеты в ноябре прошлого года, заявив, что Су-35С ВКС РФ успешно сбил украинский истребитель, выпустив по нему ракету Р-37М.

Однако, как утверждает издание The EurAsian Times, еще до этого заявления поступали сообщения об использовании этой ракеты для уничтожения украинских истребителей эпохи СССР.

Ракета Р-37М наносит колоссальный ущерб ВВС Украины

Производством ракет Р-37М "воздух-воздух" занимается известная российская научно-производственная организация ОКБ "Вымпел". АО "Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова" является ведущим российским предприятием в области разработки и производства авиационного вооружения. Разработка ракеты Р-37М ведется с середины 2000-х годов.

Изначально предполагалось, что боеприпасы Р-37М будет нести исключительно истребитель МиГ-31 "Лисья гончая". Однако позже было принято решение усовершенствовать оружие, чтобы сделать его совместимым с другими боевыми самолетами ВКС России, в частности, с Су-30, Су-35 и истребителем пятого поколения Су-57.

Издание The EurAsian Times сообщает, что перехватчики МиГ-31 Foxhound, выполняя высотное патрулирование, сбили несколько украинских истребителей, применив мощные ракеты Р-37М "Вымпел" класса "воздух-воздух" повышенной дальности. "Находясь высоко в небе, пилоты МиГ-31 способны запускать подфюзеляжные ракеты Р-37М по целям, находящимся на дальностях свыше 400 километров, заявили журналисты онлайн-издания".

Четыре P-37М подвешиваются двумя парами одна за другой под фюзеляжем МиГ-31БCМ. При запуске ракета сначала сбрасывается с самолета с помощью катапультной пусковой установки АКУ-410-1, а затем запускается двухрежимный твердотопливный двигатель. Министерство обороны Российской Федерации

При этом ракета Р-37М также эффективна на дистанциях менее 120 километров. В отличие от ВКС РФ, украинские Су-27 могут оперировать лишь ракетами Р-27 на расстоянии до 50 километров, что обеспечивает МиГ-31, явное преимущество в бою.

"Ракеты Р-37М отличаются гиперзвуковой скоростью - до 6 Махов. При этом дальность полета составляет порядка 400 км. Это позволяет, российским МиГ-31БСМ оставаться вне досягаемости средств противовоздушной обороны противника и спокойно уничтожать выбранные цели". Известно, что за последние пару месяцев несколько штурмовиков Су-25 и бомбардировщик Су-24 были уничтожены новыми ракетами класса "воздух-воздух", - пишет Брент М. Иствуд, военный эксперт и бывший офицер армии Соединенных Штатов.

В отчете RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI, Королевский Институт оборонных исследований), опубликованном в ноябре прошлого года, сообщалось: "Воздушно-космические силы Российской Федерации в течение октября ежедневно выполняли до шести пусков ракет Р-37М. Исключительно высокая скорострельность этого оружия в сочетании с очень большой эффективной дальностью и наличием искателя, предназначенного для поражения маловысотных целей, делает его особенно трудным для уклонения".

По сообщениям, СМИ, истребители МиГ-31 и Су-35 сбивали украинские самолеты с помощью ракеты Р-37М во время высотного оборонительного патрулирования в условиях постоянно меняющейся линии фронта.

По данным российского издания "Известия", самолет Су-35С начал выполнять боевые задания с Р-37М в 2020 году. Эти современные крылатые машины способны нести от двух до четыре Р-37М, по две под каждым крылом или пару под фюзеляжем.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С и Су-30СМ 1 ноября прошлого года. Истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России (ВКС) находились в режиме воздушного патрулирования, когда, российские пилоты обнаружили украинский самолет и уничтожили его с помощью ракеты Р-37М.

Истребитель пятого поколения Су-57, который, как сообщается, был задействован ВКС РФ в специальной военной операции на Украине также использовал для поражения военных объектам противника ракеты дальнего радиуса действия Р-37М. В Министерстве обороны Великобритании считают, что применение малозаметного истребителя пятого поколения, было ограничено полетами над территорией России и запуском ракет большой дальности класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" по объектам ВСУ на территории Украины.

По данным американских СМИ, (которые ссылаются на украинского летчика МиГ-29, назвавшего ракету "о....но страшной"), среди всех дальнобойных боеприпасов из арсенала Су-57, именно ракета Р-37М класса "воздух-воздух" внушает особый трепет у пилотов ВСУ.

Источники и ссылки: Journal EurAsian Times, Министерство обороны Российской Федерации, Information Platform Swissinfo.ch, Rossiyskaya Gazeta, Portal 19fortyfive.

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1. (https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12443737)

2. (https://eurasiantimes.com/ukraine-seizes-scary-russian-r-37m-missile-wreckage-used/)

3. (https://rg.ru/2022/11/18/pora-umnet-19fortyfive-ocenil-primenenie-raket-r-37m-na-ukraine.html)

4. (https://www.swissinfo.ch/eng/politics/tracking-western-parts-in-russian-weapons-used-against-ukraine/48231460)

5. (https://www.19fortyfive.com/2022/11/r-37m-and-r-77-1-russias-long-range-hypersonic-missiles-are-terrorizing-ukraine/)

