Украина изучает обломки "страшной" российской ракеты Р-37М, использовавшейся для нанесения смертоносных ударов с истребителей Су-35 и МиГ-31
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В то время как Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают наносить ракетные удары по позициям ВСУ в рамках нового наступления, в Интернете появились изображения обломков ракеты "воздух-воздух" Р-37М большой дальности.
Изображение обломков, которые якобы нашли украинские нацисты, появилось в социальных сетях 12 февраля. Скорее всего это ракета большой дальности, у которой, как считается, нет конкурентов, используется российскими истребителями для нанесения ударов по объектам ВСУ с больших расстояний.
Западные эксперты считают, благодаря ракетам большой дальности российские пилоты уничтожили практически всю военную авиацию Украины.
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Поэтому, считают редакторы портала The EurAsian Times, обнаружение обломков такой ракеты имеет большое значение для украинских военных и их союзников в Вашингтоне. По слухам, ранее ВСУ удалось раздобыть останки сбитой российской крылатой ракеты Х-101 воздушного базирования класса воздух-земля, в которой были обнаружены комплектующие американского производства.
С другой стороны, Р-37М — это современная ракета класса "воздух-воздух", способная поражать цели на расстоянии более 400 километров. Она предназначена для поражения различных воздушных объектов, включая самолеты, вертолеты, и крылатые ракеты. При этом пусковая платформа остается вне досягаемости истребителей и подразделений ПВО, защищающих объект.
Характерной особенностью, делающей этот боеприпас более смертоносным, является система наведения, которая активируется в конце траектории полета ракеты и, как утверждается, является "инерциальной радиокомандной и радиолокационно активной". В качестве силовой установки используется двухрежимный твердотопливный двигатель.
В взрывателе используются радиолокационные активные бесконтактные и контактные датчики цели. Боеголовка ракеты (осколочно-фугасная) содержит высокофрагментарное взрывчатое вещество, позволяющее самолетам российских ВКС эффективно уничтожать украинские самолеты
Ракета весит около 500 килограммов и по размерам примерно соответствует советской ракете Р-33 (К-33, "изделие 410 ", по классификации НАТО: AA-9 Amos). Однако благодаря двухимпульсному твердотопливному ракетному двигателю и улучшенному профилю дальность полета Р-37М почти вдвое больше.
Министерство обороны России (МО) объявило о первом применении этой ракеты в ноябре прошлого года, заявив, что Су-35С ВКС РФ успешно сбил украинский истребитель, выпустив по нему ракету Р-37М.
Однако, как утверждает издание The EurAsian Times, еще до этого заявления поступали сообщения об использовании этой ракеты для уничтожения украинских истребителей эпохи СССР.
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Ракета Р-37М наносит колоссальный ущерб ВВС Украины
Производством ракет Р-37М "воздух-воздух" занимается известная российская научно-производственная организация ОКБ "Вымпел". АО "Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова" является ведущим российским предприятием в области разработки и производства авиационного вооружения. Разработка ракеты Р-37М ведется с середины 2000-х годов.
Изначально предполагалось, что боеприпасы Р-37М будет нести исключительно истребитель МиГ-31 "Лисья гончая". Однако позже было принято решение усовершенствовать оружие, чтобы сделать его совместимым с другими боевыми самолетами ВКС России, в частности, с Су-30, Су-35 и истребителем пятого поколения Су-57.
Издание The EurAsian Times сообщает, что перехватчики МиГ-31 Foxhound, выполняя высотное патрулирование, сбили несколько украинских истребителей, применив мощные ракеты Р-37М "Вымпел" класса "воздух-воздух" повышенной дальности. "Находясь высоко в небе, пилоты МиГ-31 способны запускать подфюзеляжные ракеты Р-37М по целям, находящимся на дальностях свыше 400 километров, заявили журналисты онлайн-издания".
При этом ракета Р-37М также эффективна на дистанциях менее 120 километров. В отличие от ВКС РФ, украинские Су-27 могут оперировать лишь ракетами Р-27 на расстоянии до 50 километров, что обеспечивает МиГ-31, явное преимущество в бою.
"Ракеты Р-37М отличаются гиперзвуковой скоростью - до 6 Махов. При этом дальность полета составляет порядка 400 км. Это позволяет, российским МиГ-31БСМ оставаться вне досягаемости средств противовоздушной обороны противника и спокойно уничтожать выбранные цели". Известно, что за последние пару месяцев несколько штурмовиков Су-25 и бомбардировщик Су-24 были уничтожены новыми ракетами класса "воздух-воздух", - пишет Брент М. Иствуд, военный эксперт и бывший офицер армии Соединенных Штатов.
В отчете RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI, Королевский Институт оборонных исследований), опубликованном в ноябре прошлого года, сообщалось: "Воздушно-космические силы Российской Федерации в течение октября ежедневно выполняли до шести пусков ракет Р-37М. Исключительно высокая скорострельность этого оружия в сочетании с очень большой эффективной дальностью и наличием искателя, предназначенного для поражения маловысотных целей, делает его особенно трудным для уклонения".
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По сообщениям, СМИ, истребители МиГ-31 и Су-35 сбивали украинские самолеты с помощью ракеты Р-37М во время высотного оборонительного патрулирования в условиях постоянно меняющейся линии фронта.
По данным российского издания "Известия", самолет Су-35С начал выполнять боевые задания с Р-37М в 2020 году. Эти современные крылатые машины способны нести от двух до четыре Р-37М, по две под каждым крылом или пару под фюзеляжем.
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С и Су-30СМ 1 ноября прошлого года. Истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России (ВКС) находились в режиме воздушного патрулирования, когда, российские пилоты обнаружили украинский самолет и уничтожили его с помощью ракеты Р-37М.
Истребитель пятого поколения Су-57, который, как сообщается, был задействован ВКС РФ в специальной военной операции на Украине также использовал для поражения военных объектам противника ракеты дальнего радиуса действия Р-37М. В Министерстве обороны Великобритании считают, что применение малозаметного истребителя пятого поколения, было ограничено полетами над территорией России и запуском ракет большой дальности класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" по объектам ВСУ на территории Украины.
По данным американских СМИ, (которые ссылаются на украинского летчика МиГ-29, назвавшего ракету "о....но страшной"), среди всех дальнобойных боеприпасов из арсенала Су-57, именно ракета Р-37М класса "воздух-воздух" внушает особый трепет у пилотов ВСУ.
Источники и ссылки: Journal EurAsian Times, Министерство обороны Российской Федерации, Information Platform Swissinfo.ch, Rossiyskaya Gazeta, Portal 19fortyfive.
1. (https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12443737)
2. (https://eurasiantimes.com/ukraine-seizes-scary-russian-r-37m-missile-wreckage-used/)
3. (https://rg.ru/2022/11/18/pora-umnet-19fortyfive-ocenil-primenenie-raket-r-37m-na-ukraine.html)
4. (https://www.swissinfo.ch/eng/politics/tracking-western-parts-in-russian-weapons-used-against-ukraine/48231460)
5. (https://www.19fortyfive.com/2022/11/r-37m-and-r-77-1-russias-long-range-hypersonic-missiles-are-terrorizing-ukraine/)