Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
Тяжелые истребители Су-35С (Flanker-Е+ - "Фланкер-Э+" - по классификации NATO) занимают ключевые позиции в программе Воздушно-космических сил Российской Федерации по модернизации флота тактической боевой авиации. Начиная с 2014 года Министерство обороны России приняло на вооружение около 120 таких самолетов, кроме того, более 50 Су-35 отправились за рубеж в экспортном исполнении.
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Построенный на платформе Су-27 в 80-х годах прошлого столетия, Су-35 изначально задумывался еще в СССР как его более совершенный вариант, который должен был вступить в строй в середине 90-х годов. Однако после распада Советского Союза из-за недостатка финансирования и отсутствия экспортных заказов (отчасти из-за санкций Соединенных Штатов в отношении потенциальных заказчиков) развитие проекта было остановлено почти на 15 лет.
Минобороны России разместило заказы на производство Су-35 в основном из-за свертывания программы по разработке перспективных самолетов поколения 5 - Миг 1.42 и 1.44 МФИ (многофункциональный фронтовой истребитель), а также в связи с задержкой принятия на вооружение его преемника Су-57. Таким образом, если бы Су-35 не был запущен в производство, Россия фактически осталась бы с устаревшим парком истребителей завоевания превосходства в воздухе.
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К числу наиболее серьезных модернизаций по сравнению с Су-27/Су-30 относятся - новый композитный планер, (более надежный и легкий, чем у предшественников), сниженная радиолокационная заметность, более мощная силовая установка, современная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой "Ирбис-Э" с увеличенной почти в пять раз дальностью обнаружения "воздух-воздух". Более того, по авионике, системам передачи данных, мониторам в кабине пилота и технологиям РЭБ Cy-35 на десятилетия превзошел оригинальный Фланкер.
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Тем не менее, несмотря на отличные характеристики этого самолёта, сильная зависимость ВКС РФ от Су-35 против постоянно растущей флотилии Североатлантического альянса стимулировала не только форсирование работ над его преемником Су-57, но и позволило усовершенствовать возможности самого Су-35, эффективно используя инвестиции в НИОКР, направленные на разработку "Преступника"
И если сегодня парк самолетов пятого поколения F-35, развернутый NATO у границ РФ, еще не готов к полномасштабным боевым действиям, то после завершения этой программы и начала эксплуатации ВВС США самолетов шестого поколения (ориентировочно к 2030 году) потенциал Су-35 начнет ослабевать. В связи с этим Объединенная авиастроительная корпорация приступила к модернизации своего самолета до стандарта, известного как Су-35СМ. В рамках проекта будут не только значительно улучшены возможности будущих серийных Су-35, но и разработан комплекс мер по модернизации существующих самолетов.
Ниже приведены некоторые из наиболее интересных характеристик, которые получит самолет в результате нового апгрейда:
Ракеты класса "воздух—воздух" Р-37М и Р-77М в качестве базового оружия
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Существенным недостатком Су-35С были его ракеты работающие за пределами визуальной дальности. В качестве основного оружия использовались Р-77-1 с активным радиолокационным самонаведением (АРС) и дальностью поражения 110 км. В дополнение к ним шли более старые советские Р-27ЭР/ЭТ с большей дальностью (около 130 км), но без АРС. Такие боеприпасы не только медленнее запускались, но и были более зависимы от сенсоров самого Су-35С. В 2000-е годы обе ракеты были довольно грозным оружием, но сегодня считаются малоэффективными на фоне новейшего оружия NATO и Китая, такого как AIM-120D, Meteor и PL-15 с дальностью 160-180 км, 200-200 км и 200-300 км соответственно.
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Обновленные Су-35СМ получили новые ракеты Р-77М, которые была сконструированы в качестве базового оружия для истребителя поколения пять - Су-57. Ракета имеет дальность поражения 200 км и боеголовку самонаведения с активной фазированной антенной решеткой, что значительно затрудняет уклонение от этого боеприпаса даже на максимальном удалении. И вишенка на торте! На самолетах Су-35СМ будут активнее использовать более крупные ракеты Р-37М, которые в настоящее время являются основным вооружением российских перехватчиков МиГ-31. Р-37М имеет дальность поражения 400 км, скорость 6 Махов и мощную боеголовку весом 60 килограмм. Учитывая, что Cy-35CM гораздо легче МиГ-31БСМ они могут нести только четыре ракеты.
Р-37М особо ценятся за возможности борьбы с крупными приоритетными целями, в частности, бомбардировщиками и самолетами раннего предупреждения, впрочем, они также весьма эффективны и против классических истребителей. Однако вследствие ограниченных возможностей Су-35 не способен запускать ракеты так же эффективно и с такого же расстояния, как МиГ-31БСМ.
Новые радары с активной фазированной решеткой
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Установленная в носовой части истребителя Су-35СМ многофункциональная радиолокационная система управления (РЛСУ) «Ирбис-Э» (работающая в диапазоне частот сантиметровых длин волн) считается одной из самых мощных РЛС в мире. Она имеет непревзойденный максимальный угол отклонения луча до 120°, дальность обнаружения 350-400 км и способность отслеживать и сопровождать 30 и обстреливать восемь целей одновременно.
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Поскольку боевая авиация стран НАТО все чаще использует радары с активной антенной решеткой с электронным сканированием и меньшей тепловой сигнатурой, которые труднее подавить и которые обладают более широкими возможностями для ведения РЭБ, ожидается, что будущие модификации Су-35СМ последуют такому же примеру. Несмотря на то, что Советский Союз более, чем на 20 лет опередил весь мир в разработке радаров с электронно-сканирующей решеткой, Су-57 является единственным серийным истребителем РФ с установленным в носовой части радаром AESA. Поэтому очень высока вероятность, что радар АФАР, созданный для Су-57, заменит радар "Ирбис-Э" на Су-35СМ.
Комплекс радиоэлектронной борьбы
Несмотря на то, что конструктивные особенности планера Су-57 обеспечивают ему значительные преимущества перед Су-35, последний сможет восполнить этот пробел за счет внедрения авионики своего преемника. На сегодняшний день Cy-35C использует систему РЭБ Л175МС "Хибины", обеспечивающую радиоэлектронную защиту самолёта от ракетных атак. Эта система способна защитить не только сам истребитель, но и сопровождающие его ударные группы. Согласно статистике, именно она способствовала крайне низкому уровню потерь истребителей во время специальной военной операции на Украине.
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Возможно, на Су-35СМ будет задействована технология радиоэлектронной борьбы "Гималаи", которая впервые была установлена на опытные образцы Су-57 в 2014 году. Эта система является своего рода умной обшивкой (она распределена по всему корпусу самолета, в том числе и на крыльях), которая создает помехи для систем наведения противника и обеспечивает защиту от атак со всех сторон.
Согласно имеющейся информации, радиус действия этой системы значительно превосходит дальность поражения западных ракет класса "воздух-воздух", таких как AIM-120D, что позволяет Су-57 более эффективно нейтрализовать атаки некинетического характера. Внедрение подобной технологии на Су-35СМ значительно повысит его живучесть.
Лазерная защита
В дополнение к ожидаемым модернизациям, в Су-35СМ может быть интегрирована система направленного инфракрасного противодействия (DIRCM), производная от той, что сегодня используется на Су-57. Если система радиоэлектронной борьбы может нейтрализовать атаки ракет с радиолокационным наведением, то эта система использует лазерные лучи, чтобы ослепить приближающиеся ракеты с инфракрасным наведением после того, как они будут обнаружены апертурами детектора запуска ракет истребителя. Это особенно полезно в воздушном бою на визуальной дистанции и при действиях на малых высотах против наземных систем ПВО, включая широко используемые переносные ЗРК, такие как "Игла" или "Стингер". Турели DIRCM - уникальная особенность Cy-57M, они могут быть установлены как за кабиной пилота, так и под ней.
В прошлом году холдинг "Росэлектроника" продемонстрировала бортовой комплекс связи С-111, способный обеспечить защищенный от несанкционированного доступа обмен данными между самолетами, ударными дронами и командными пунктами как на земле, так и в небе. Новая технология была разработана для Cy-57M, но, скорее всего, будет использоваться и для апгрейда Cy-35C.
Sources and References: Портал “Большая авиационная энциклопедия”, United Aircrafts Corporations, PJSC, Journal MilitaryWatchMagazine, Российская газета.
1. (http://www.airwar.ru/enc/fighters/su35.html)
2. https://www.airwar.ru/enc/fighters/su35bm.html)
3. (https://www.uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/military/su-35/#history)
4. (https://rg.ru/2022/12/13/su-35sm-na-podhode-chego-ozhidat-ot-obnovlennogo-istrebitelia.html)
5. (https://militarywatchmagazine.com/article/su35sm-incoming-new-technologies-expected-su-57)
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