Тяжелые истребители Су-35С (Flanker-Е+ - "Фланкер-Э+" - по классификации NATO) занимают ключевые позиции в программе Воздушно-космических сил Российской Федерации по модернизации флота тактической боевой авиации. Начиная с 2014 года Министерство обороны России приняло на вооружение около 120 таких самолетов, кроме того, более 50 Су-35 отправились за рубеж в экспортном исполнении.

On February 19, 2008 the first Russian Su-35 multirole fighter of "4++" generation took to the skies. The aircraft was piloted by the honored test pilot, Hero of Russia Sergey Bogdan. Journal MilitaryWatchMagazine.

Построенный на платформе Су-27 в 80-х годах прошлого столетия, Су-35 изначально задумывался еще в СССР как его более совершенный вариант, который должен был вступить в строй в середине 90-х годов. Однако после распада Советского Союза из-за недостатка финансирования и отсутствия экспортных заказов (отчасти из-за санкций Соединенных Штатов в отношении потенциальных заказчиков) развитие проекта было остановлено почти на 15 лет.

Минобороны России разместило заказы на производство Су-35 в основном из-за свертывания программы по разработке перспективных самолетов поколения 5 - Миг 1.42 и 1.44 МФИ (многофункциональный фронтовой истребитель), а также в связи с задержкой принятия на вооружение его преемника Су-57. Таким образом, если бы Су-35 не был запущен в производство, Россия фактически осталась бы с устаревшим парком истребителей завоевания превосходства в воздухе.

К числу наиболее серьезных модернизаций по сравнению с Су-27/Су-30 относятся - новый композитный планер, (более надежный и легкий, чем у предшественников), сниженная радиолокационная заметность, более мощная силовая установка, современная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой "Ирбис-Э" с увеличенной почти в пять раз дальностью обнаружения "воздух-воздух". Более того, по авионике, системам передачи данных, мониторам в кабине пилота и технологиям РЭБ Cy-35 на десятилетия превзошел оригинальный Фланкер.

Тем не менее, несмотря на отличные характеристики этого самолёта, сильная зависимость ВКС РФ от Су-35 против постоянно растущей флотилии Североатлантического альянса стимулировала не только форсирование работ над его преемником Су-57, но и позволило усовершенствовать возможности самого Су-35, эффективно используя инвестиции в НИОКР, направленные на разработку "Преступника"

The experiment of completely transforming the "pure" Su-27 into the all-purpose Su-35 turned out to be quite justified. The output is an aircraft that is only slightly inferior to the fifth-generation fighters, although this fact is quite debatable, because the Western "five" has not encountered our generation 4++ aircraft in combat. Journal MilitaryWatchMagazine.

И если сегодня парк самолетов пятого поколения F-35, развернутый NATO у границ РФ, еще не готов к полномасштабным боевым действиям, то после завершения этой программы и начала эксплуатации ВВС США самолетов шестого поколения (ориентировочно к 2030 году) потенциал Су-35 начнет ослабевать. В связи с этим Объединенная авиастроительная корпорация приступила к модернизации своего самолета до стандарта, известного как Су-35СМ. В рамках проекта будут не только значительно улучшены возможности будущих серийных Су-35, но и разработан комплекс мер по модернизации существующих самолетов.

Ниже приведены некоторые из наиболее интересных характеристик, которые получит самолет в результате нового апгрейда:

Ракеты класса "воздух—воздух" Р-37М и Р-77М в качестве базового оружия

Существенным недостатком Су-35С были его ракеты работающие за пределами визуальной дальности. В качестве основного оружия использовались Р-77-1 с активным радиолокационным самонаведением (АРС) и дальностью поражения 110 км. В дополнение к ним шли более старые советские Р-27ЭР/ЭТ с большей дальностью (около 130 км), но без АРС. Такие боеприпасы не только медленнее запускались, но и были более зависимы от сенсоров самого Су-35С. В 2000-е годы обе ракеты были довольно грозным оружием, но сегодня считаются малоэффективными на фоне новейшего оружия NATO и Китая, такого как AIM-120D, Meteor и PL-15 с дальностью 160-180 км, 200-200 км и 200-300 км соответственно.

Обновленные Су-35СМ получили новые ракеты Р-77М, которые была сконструированы в качестве базового оружия для истребителя поколения пять - Су-57. Ракета имеет дальность поражения 200 км и боеголовку самонаведения с активной фазированной антенной решеткой, что значительно затрудняет уклонение от этого боеприпаса даже на максимальном удалении. И вишенка на торте! На самолетах Су-35СМ будут активнее использовать более крупные ракеты Р-37М, которые в настоящее время являются основным вооружением российских перехватчиков МиГ-31. Р-37М имеет дальность поражения 400 км, скорость 6 Махов и мощную боеголовку весом 60 килограмм. Учитывая, что Cy-35CM гораздо легче МиГ-31БСМ они могут нести только четыре ракеты.

The Su-35S began serial production in 2011 at the Komsomolsk-on-Amur plant named after Yuri Gagarin, but it was not adopted by the Russian army until last year. After its baptism of fire in the skies of Syria, the whole world started talking about the fighter. Journal MilitaryWatchMagazine.

Р-37М особо ценятся за возможности борьбы с крупными приоритетными целями, в частности, бомбардировщиками и самолетами раннего предупреждения, впрочем, они также весьма эффективны и против классических истребителей. Однако вследствие ограниченных возможностей Су-35 не способен запускать ракеты так же эффективно и с такого же расстояния, как МиГ-31БСМ.

Новые радары с активной фазированной решеткой

Установленная в носовой части истребителя Су-35СМ многофункциональная радиолокационная система управления (РЛСУ) «Ирбис-Э» (работающая в диапазоне частот сантиметровых длин волн) считается одной из самых мощных РЛС в мире. Она имеет непревзойденный максимальный угол отклонения луча до 120°, дальность обнаружения 350-400 км и способность отслеживать и сопровождать 30 и обстреливать восемь целей одновременно.

Поскольку боевая авиация стран НАТО все чаще использует радары с активной антенной решеткой с электронным сканированием и меньшей тепловой сигнатурой, которые труднее подавить и которые обладают более широкими возможностями для ведения РЭБ, ожидается, что будущие модификации Су-35СМ последуют такому же примеру. Несмотря на то, что Советский Союз более, чем на 20 лет опередил весь мир в разработке радаров с электронно-сканирующей решеткой, Су-57 является единственным серийным истребителем РФ с установленным в носовой части радаром AESA. Поэтому очень высока вероятность, что радар АФАР, созданный для Су-57, заменит радар "Ирбис-Э" на Су-35СМ.

The new modification of Su-35SM will become the most advanced fighter in its class. At the end of 2022 it became known that by the end of 2023 the Russian Air Force should receive the first installation batch of the upgraded version of Su-35SM. Journal MilitaryWatchMagazine.

Комплекс радиоэлектронной борьбы

Несмотря на то, что конструктивные особенности планера Су-57 обеспечивают ему значительные преимущества перед Су-35, последний сможет восполнить этот пробел за счет внедрения авионики своего преемника. На сегодняшний день Cy-35C использует систему РЭБ Л175МС "Хибины", обеспечивающую радиоэлектронную защиту самолёта от ракетных атак. Эта система способна защитить не только сам истребитель, но и сопровождающие его ударные группы. Согласно статистике, именно она способствовала крайне низкому уровню потерь истребителей во время специальной военной операции на Украине.

Возможно, на Су-35СМ будет задействована технология радиоэлектронной борьбы "Гималаи", которая впервые была установлена на опытные образцы Су-57 в 2014 году. Эта система является своего рода умной обшивкой (она распределена по всему корпусу самолета, в том числе и на крыльях), которая создает помехи для систем наведения противника и обеспечивает защиту от атак со всех сторон.

Согласно имеющейся информации, радиус действия этой системы значительно превосходит дальность поражения западных ракет класса "воздух-воздух", таких как AIM-120D, что позволяет Су-57 более эффективно нейтрализовать атаки некинетического характера. Внедрение подобной технологии на Су-35СМ значительно повысит его живучесть.

As for the R-77M, the missiles are short-range weapons against aerial targets. It has a range of 160 kilometers and targets include helicopters, highly maneuverable fighters and cruise missiles. Thanks to their advanced active seeker head with an active phased array, enemy targets simply will not be able to evade the missile even at long ranges. Journal MilitaryWatchMagazine.

Лазерная защита

В дополнение к ожидаемым модернизациям, в Су-35СМ может быть интегрирована система направленного инфракрасного противодействия (DIRCM), производная от той, что сегодня используется на Су-57. Если система радиоэлектронной борьбы может нейтрализовать атаки ракет с радиолокационным наведением, то эта система использует лазерные лучи, чтобы ослепить приближающиеся ракеты с инфракрасным наведением после того, как они будут обнаружены апертурами детектора запуска ракет истребителя. Это особенно полезно в воздушном бою на визуальной дистанции и при действиях на малых высотах против наземных систем ПВО, включая широко используемые переносные ЗРК, такие как "Игла" или "Стингер". Турели DIRCM - уникальная особенность Cy-57M, они могут быть установлены как за кабиной пилота, так и под ней.

В прошлом году холдинг "Росэлектроника" продемонстрировала бортовой комплекс связи С-111, способный обеспечить защищенный от несанкционированного доступа обмен данными между самолетами, ударными дронами и командными пунктами как на земле, так и в небе. Новая технология была разработана для Cy-57M, но, скорее всего, будет использоваться и для апгрейда Cy-35C.

