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США реанимировали программу по разработке гиперзвукового оружия AGM-183 ARRW

Американская гиперзвуковая ракета AGM-183 ARRW "восстала из мертвых" — The War Zone
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ВВС США пытаются возродить провалившуюся и законсервированную гиперзвуковую программу на фоне китайской угрозы A2/AD и устаревающих ядерных сил сдерживания авиационного базирования.

 Недавняя демонстрация военно-воздушными силами США гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) говорит о потенциальном возрождении ранее отложенной программы американского оборонного ведомства.На снимке: cотрудники американских военно-воздушных сил устанавливают "неактивный испытательный элемент" ARRW под крыло самолета Boeing B-52 Stratofortress во время предварительных испытаний ракеты. Фотография представлена пресс-службой американских военно-воздушных сил: USAF

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В этом месяце издание The War Zone сообщило, что военно-воздушные силы США опубликовали изображения гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW установленной под крылом бомбардировщика B-52H во время учений на базе ВВС Андерсен на острове Гуам.

"AGM-183 ARRW в настоящее время находится на этапе эксплуатационных испытаний. Военно-воздушные силы США завершили три из четырех запланированных испытательных полетов. Однако решение о начале серийного производства пока не принято", - заявил представитель оборонного ведомства США в интервью The War Zone. На ракете хорошо заметны две желтые полосы спереди и сзади. Они указывают на то, что это боевое оружие, и поднимают новые вопросы касательно ранее заявленных планов ВВС США по свертыванию программы.

"AGM-183 ARRW в настоящее время находится на этапе эксплуатационных испытаний. Военно-воздушные силы США завершили три из четырех запланированных испытательных полетов. Однако решение о начале серийного производства пока не принято", - заявил представитель оборонного ведомства США в интервью The War Zone. 

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В отчете War Zone ARRW представлен как не оснащенный двигателем гиперзвуковой разгонно-планирующий аппарат “в носовой части” и большой ракетный ускоритель “в задней части”. Первые полноценные сквозные испытания end-to-end этого оружия, проводившиеся в декабре 2022 года, были признаны неудачными. The Warzone сообщает, что в течение прошлого года военно-воздушные силы США продолжали тестировать ARRW в боевом режиме. Начиная с марта 2023 года было проведено не менее трех комплексных испытаний.

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В докладе отмечается, что американские ВВС также намерены провести оперативную демонстрацию новой системы ARRW, несмотря на ранее заявленные планы по закрытию программы. В отчете War Zone говорится, что в настоящее время Пентагон пересматривает решение о приобретении ARRW как важнейшей составляющей своих интересов. Вместе с тем в статье говорится, что в силу высокой стоимости боеприпаса ( от 14,9 до 17,5 миллионов долларов за единицу) его применение против дорогостоящих и высокозащищенных целей скорее в будет "весьма ограниченным".

В настоящее время американские ВВС активно разрабатывают новые концепции экспедиционных и распределенных операций, при этом центральное место в планировании возможной кинетической войны в Тихом океане с Китаем занимает остров Гуам. Что касается роли гиперзвуковых ракет с конвенциональными боеголовками, таких как ARRW, то генерал ВВС США Энтони Коттон - глава Стратегического командования США (STRATCOM) - на днях вновь подчеркнул важность обычных вооружений в оперативном планировании на стратегическом уровне, пишет The War Zone.

Эксперты утверждают, что более подробная информация о планах американских ВВС по испытаниям ARRW будет представлена в бюджетном запросе Пентагона на 2025 финансовый год. В апреле прошлого года издание South China Morning Post (SCMP) сообщило о неудачном втором летном испытании ARRW. В сообщении говорится, что хотя ARRW была успешно запущена с бомбардировщика B-52H у побережья Южной Калифорнии, а ее боеголовка успешно отделилась от ускорителя и продолжила полет, канал передачи данных, по которому передается телеметрическая информация о полете, вышел из строя.

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Рендер, изображающий носовой обтекатель AGM-183A, "разламывающийся" пополам, чтобы продемонстрировать неуправляемый гиперзвуковой разгонный блок, который вот-вот будет выпущен.  Фотография представлена пресс-службой американских военно-воздушных сил: USAF / Lockheed Martin

Вероятно, это связано с тем, что двухступенчатая конструкция ARRW слишком сложная, что по мнению специалистов, приводит к увеличению числа возможных отказов и требует проведения большего количества испытаний с целью подтверждения надежности проекта. Возможно, к этим конструктивным дефектам добавились институциональные проблемы американских процедур испытаний гиперзвуковых вооружений.

Вместе с тем, несмотря на неудачи в испытаниях, растущий потенциал Китая в области преодоления - ограничение и воспрещение доступа и манёвра (A2/AD) - является "важным фактором" для разработки авиационного противоракетного оружия следующего поколения. Китайский потенциал A2/AD в Тихом океане препятствует доступу к театру военных действий в случае войны за Тайвань или Южно-Китайское море, угрожает военным базам и каналам снабжения США и их союзников в регионе, а также создает мощный барьер вокруг критически важных объектов, заявили в Пентагоне.

В качестве ответа на китайскую стратегию A2/AD в США разработана концепция распределенных морских операций (DMO). Цель программы - повысить способность американских военно-морских сил противостоять противокорабельным угрозам НОАК. В оборонном ведомстве США заявили, что новая инициатива DMO направлена на повышение эффективности противодействия системам A2/AD за счет устойчивых каналов связи, сетевых технологий и координации действий пилотируемых и беспилотных кораблей и самолетов.

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С точки зрения реализации, концепция DMO требует рассредоточения сил, усиленного распределения радиолокационных сенсоров и оружия, а также использования вооружений и беспилотных систем большей дальности.

Американский военный эксперт Джон Лейк в своей статье, опубликованной в марте 2021 года в Asian Military Review, утверждает, что увеличение дальности полета ракет авиационного базирования имеет решающее значение для поражения угроз A2/AD в морском пространстве. Лейк пишет, что китайские ракеты A2/AD, такие как "убийца авианосцев" Дунфэн-21 (DF-21D), практически невозможно сбить после запуска. Поэтому наиболее целесообразным вариантом является уничтожение пусковой мобильной платформы до того, как она достигнет своей точки пуска.

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Он отмечает, что все это привело к разработке систем обороны большей дальности, для уничтожения которых, в свою очередь, требуются более быстрые и малозаметные ракеты. Но несмотря на эти проблемы, пишет Лейк, A2/AD не создает непроницаемую зону, а меняет оперативную обстановку с "разрешенной" на "оспариваемую". По его словам, хотя A2/AD не лишает полностью атакующие силы возможности действовать в определенном районе, оно делает это опасным и значительно ограничивает их передвижение.

Лейк добавляет, что расширение потенциала A2/AD лишний раз подчеркивает необходимость наличия в США оружия дальнего радиуса действия, такого как ARRW, поскольку его дальность и гиперзвуковая скорость сводят к минимуму уязвимость пусковой платформы перед лицом вражеской обороны. Возможное реанимированное проекта ARRW может также совпасть с попытками США по укреплению своих сил ядерного сдерживания воздушного базирования. Хотя США открыто никогда не заявляли о "ядерном предназначении" своих гиперзвуковых ракет, ARRW является одним из потенциальных средств доставки ядерных боезарядов воздушного базирования.

В октябре прошлого года мы писали о том, что американская крылатая ракета воздушного базирования AGM-86B способная нести ядерную боеголовку (ALCM) была модернизирована и сможет " проработать" аж до 2030 года, то есть на 38 лет больше запланированного срока службы. Между тем, повышение потенциала систем противовоздушной / противоракетной обороны России и Китая делает проникновение в их защищенное воздушное пространство практически невозможным. Полагаясь на устаревшие дозвуковые системы доставки ядерного оружия, Америка тем самым демонстрирует противникам, что у нее нет надежных средств ядерного сдерживания воздушного базирования.Боевая гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW под крылом бомбардировщика B-52H на Гуаме 27 февраля 2024 года. Фотография представлена пресс-службой американских военно-воздушных сил: USAF

В ВВС США заявили, что гиперзвуковое оружие следующего поколения, запускаемое с авиационных платформ, “возможно”, позволит сохранить ядерный потенциал давно эксплуатируемого самолета B-52H и в то же время обеспечит перспективный самолет B-21 Raider средствами для поражения сильно защищенных стратегических целей.

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