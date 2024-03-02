Перспективная американская противокорабельная ракета Mace (в переводе. с англ. — булава) призвана противостоять превосходящим по численности военно-морским силам НОАК.

Военно-морские силы США пригласили специалистов из оборонных компаний для разработки многоцелевого противокорабельного ракетного комплекса MACE (Multi-mission Affordable Capacity Effector) - экономически эффективного противокорабельного оружия авиационного базирования с увеличенной дальностью полета и повышенной летальностью. ВМС США хотят получить противокорабельное оружие воздушного базирования к 2027 году. В Пентагоне считают, что это позволит устранить проблему нехватки авианосцев на фоне растущей огневой мощи Китая ВМС США планируют вооружить ракетами Multi-mission Affordable Capacity Effector (Mасе ) истребители F/A18 E/F и F35C/A. Изображение: X Screengrab.

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В прошлом месяце издание Breaking Defense сообщило о том, что ВМС США ищут помощь промышленности для оперативного создания прототипа и ввода в эксплуатацию автономного комлекса MACE. Согласно официальному уведомлению, новая оружейная система получит "увеличенную дальность при меньших затратах" и "интегрированную высокотехнологичную силовую установку с испытанной полезной нагрузкой".

Цель уведомления - помочь оборонному ведомству "выявить источники", обладающие достаточным потенциалом и опытом для быстрого создания прототипа, а также интеграции, испытаний и внедрения системы оружия повышенной дальности с сетевой поддержкой, способной запускаться с самолетов F/A-18E/F и F-35A/C.

В сообщении говорится, что MACE должна стать дополнением к противокорабельной ракете дальнего действия (LRASM), разработанной компанией Lockheed Martin и установленной на самолетах F/A-18 ВМС США и B-1B ВВС США. Breaking Defense отмечает, что вероятные преемники LRASM, получившие название Hypersonic Air Launched Offensive Anti-Surface (HALO), уже разрабатываются компаниями Lockheed Martin и Raytheon.

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Впрочем, ранее ВМС США заявили, что не ожидают принятия этих боевых систем на вооружение до конца 2030-х годов. В статье отмечается, что командование авиационных систем ВМС (англ. Naval Air Systems Command, NAVAIR), отвечающее за закупку самолетов и сопутствующего вооружения, планирует поставить на вооружение раннюю версию MACE не позднее 2027 финансового года. Программы MACE и HALO должны решить проблемы, связанные с огневой мощью, дальностью и проникающей способностью, устранив проблемы с противокорабельным потенциалом американских авианосцев.

В январе 2024 года мы писали о проекте HALO. В публикации говорилось, что компания Raytheon завершила технический анализ и проверку прототипа гиперзвуковой противокорабельной ракеты воздушного базирования HALO. В Пентагоне заявили, что ракета HALO позволит ВМС США действовать в оспариваемых боевых пространствах в условиях A2/AD, контролировать их и поддерживать свою стратегию дальнего огня.

Эксперты считают, что HALO, скорее всего, придет на смену давно отслужившей свое противокорабельной ракете Harpoon, впервые поступившей на вооружение американских ВМС в 1977 году. За длительное время существования ракета "Гарпун" претерпела несколько модернизаций, однако, сегодня ее потенциал уже исчерпан.

Противокорабельная ракета Naval Strike Missile (NSM), стоящая на вооружении литоральных боевых кораблей (LCS) ВМС США, обладает стелс-возможностями и инфракрасным наведением для уменьшения обнаружения средствами противокорабельной обороны. Однако более легкая по сравнению с Harpoon боеголовка ограничивает ее поражающую способность.

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Тем не менее, относительно небольшая дальность стрельбы старых, но более распространенных вариантов Harpoon и отсутствие существенных запасов (за исключением авианосных вариантов) грозит тем, что авианосцы США оказавшись глубоко в зоне боевых действий, будут вынуждены бросать в опасные атаки свои авиакрылья.

Более того, это может привести к тому, что базирующиеся на авианосцах самолеты окажутся в зоне действия мощной корабельной артиллерии противника, что усложнит планирование операций и потенциально снизит дальность ударов. Хотя противокорабельные ракеты корабельного базирования могли бы несколько сгладить недостатки авианосных ударных группировок, у США есть масса других проблем, связанных с поддержанием своего надводного флота в боеспособном состоянии.

Истребитель развертывает противокорабельную ракету большой дальности (LRASM) компании Lockheed Martin. (Credit Lockheed Martin)

В прошлом месяце издание Asia Times писало, что модернизация устаревших крейсеров класса Ticonderoga не была выполнена в запланированные сроки: задержки, проблемы с техническим обслуживанием и перерасход средств - все это негативно отразилось на боеготовности американского флота. В то же время эсминец Arleigh Burke, возможно, уже исчерпал свои возможности в плане модернизаций, поскольку его ограниченное внутреннее пространство не позволяет устанавливать новые системы производства электроэнергии.

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Хотя эсминцы Arleigh Burke Mod 2.0 и Flight III могут решать задачи по противовоздушной обороне флота, они не располагают таким ракетным потенциалом, как крейсера класса "Тикондерога". Ракетные крейсера типа Ticonderoga располагают 122 ракетными ячейками вертикального пуска, в то время как Arleigh Burke - 96. Для сравнения, китайский эсминец Type 052D оснащен 64 ячейками вертикального пуска, что гораздо меньше, чем у кораблей ВМС США класса типа Arleigh Burke.

Эсминцы класса Arleigh Burke и крейсера класса Ticonderoga к 2032 году планируется заменить эскадренными миноносцами DDG(X). Планируемое водоизмещение DDG(X) составит 13 500 тонн, что на 40 процентов больше, чем у эсминцев класса Arleigh Burke.Предполагается, что он будет иметь то же вооружение, что и эсминцы класса Arleigh Burke Flight III. При этом одним из основных конструктивных моментов является возможность модернизации этих судов под стрельбу перспективными гиперзвуковыми ракетами или оружием направленной энергии.

Рендеринг AGM-158C LRASM. Изображение: Lockheed Martin

Однако большинство из запланированных вооружений для DDG(X) по-прежнему пребывают на незрелых стадиях разработки. США до сих пор не задействовали гиперзвуковое оружие в операциях против йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, что также свидетельствует о крайне низких темпах развития их программ по созданию лазерного оружия. Концепция DDG(X) также несет в себе риск размещения избыточного потенциала на нескольких крупных, дорогих и, потенциально, уязвимых боевых кораблях.

На этом фоне в сентябре прошлого года издание Asia Times сообщило, что, хотя в прошлом году США представили бюджет на строительство кораблей в размере 23 миллиардов долларов, есть опасения, что американская судостроительная программа по-прежнему ориентирована на традиционные платформы, в частности, авианосцы, десантные корабли и эсминцы с управляемыми ракетами. Но они становятся все более уязвимыми для китайских противокорабельных баллистических ракет и гиперзвукового оружия.

Впрочем, после длительного перерыва, длившегося с 2004 года, США возобновили производство фрегатов. Хотя фрегаты менее эффективны, чем крейсеры или эсминцы, они являются относительно бюджетными боевыми кораблями общего назначения, которые могут строиться в больших количествах.

В марте 2023 года сообщалось о планах США увеличить судостроительные мощности с двух кораблей на одной верфи в год до двух. Т.е. потенциально производство фрегатов класса "Созвездие" будет увеличено с 20 до 40 кораблей в ближайшие десять лет, а в идеале - до 50 кораблей.

Китай значительно опережает Соединенные Штаты в области судостроения: каждая из 13 военно-морских верфей КНР производит больше кораблей, чем все семь военно-морских судостроительных американских заводов в совокупности. Кроме того, США испытывают дефицит квалифицированной рабочей силы.

Китай обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом, насчитывающим 370 кораблей, включая 140 крупных надводных боевых судов. Ожидается, что к 2025 году его численность увеличится на 400 кораблей, а к 2030 году - на 440 кораблей. Большая часть этого роста придется на крупные надводные боевые корабли. По сравнению с этим план администрации Байдена, предусматривающий создание 280 кораблей к 2027 году и 363 кораблей к 2045 году, существенно отстает.

Эксперты считают, что союзники США, такие как Япония и Австралия, могли хотя бы частично компенсировать нехватку огневой мощи американских кораблей, но и у них самих есть проблемы.Хотя Япония пытается накопить ракеты для нанесения контрудара по Китаю и Северной Корее, у неё не слишком богатый опыт в плане хранения большого количества боеприпасов авиационного и корабельного базирования. Накопление арсеналов - практика весьма затратная, вынуждающая для снижения эксплуатационных расходов иметь на вооружении минимальное количество ракет.

Кроме того, оборонная промышленность Японии испытывает серьезные трудности из-за высоких цен, устаревших технологий, слабой государственной поддержки и конкуренции со стороны американских производителей оружия.

Авианосец ВМС США с ядерной силовой установкой класса "Нимиц" (CVN 68) в сухом доке на верфи Puget Sound Naval Shipyard. Фото: Судостроительный завод Пьюджет-Саунд / Public Domain / Thiep Van Nguyen II

Примерно тоже самое можно сказать об Австралии, которая пытается ускорить закупку ракет и запустить местное производство в партнерстве с Lockheed Martin и Raytheon. Однако в видеоролике, опубликованном в июне 2023 года, телеканал ABC News сообщил, что запасов ракет у Австралии хватит лишь на пару недель низко- и среднеинтенсивных боевых действий и всего на несколько дней высокоинтенсивных боев. ABC News утверждает, что Lockheed Martin и Raytheon не смогут открыть заводы в Австралии без разрешения американского правительства, которое не желает делиться секретными технологиями.