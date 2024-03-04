Пентагон намерен вернуться к программе создания РГЧ ИН, для противодействия "наращиванию ядерного потенциала" Россией и Китаем

Стратегическое командование Вооружённых сил США планирует возобновить развертывание ядерных разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Военные эксперты считают, что это может привести к разрыву существующих договоренностей о нераспространении ядерного оружия. На снимке: испытания американских ракет-носителей LGM-118A (англ. Peacekeeper) на атолле Кваджалейн. В рамках испытаний восемь боевых блоков были запущены только с одной ракеты. Потенциальная мощность взрыва каждого такого блока - в случае, если боеголовка была бы настоящей, - составила примерно 300 килотонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в 19 раз мощнее взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Иллюстрация: Wikipedia

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Наращивание Пекином ядерных арсеналов может подтолкнуть Вашингтон к рассмотрению вопроса о переоснащении своего ядерного ракетного вооружения наземного базирования разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения. Некоторые оборонные эксперты и политологи считают, что этот шаг будет иметь крайне негативные последствия для стратегической стабильности и приведет к “полному” разрыву важнейшего договора о контроле над вооружениями с Российской Федерацией.

Американский обозреватель Джозеф Тревитик в своем отчете для журнала Warzone пишет, что Стратегическое командование вооруженных сил Соединенных Штатов (STRATCOM) предложило вернуться к развертыванию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН).

Автор сообщает, что МБР американских военно-воздушных сил LGM-30G "Минитмен III" обладают таким потенциалом. Однако в настоящее время они оснащены только одной боевой частью в соответствии с договором о контроле над вооружениями с Москвой. Перспективные МБР LGM-35A "Сентинел" также планируется вооружать только одной ядерной БЧ.

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Глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон в ходе выступления в Сенате отметил "необходимость возврата к развертыванию МБР с разделяющимися головными частями", пишет Тревитик. В сообщении говорится, что Комиссия по стратегическому планированию конгресса США "рекомендует принять план развертывания МБР "Сентинел" в конфигурации РГЧ ИН".

Вместе с тем в докладе подчеркивается, что в соответствии с действующим планом каждая МБР LGM-35A будет оснащена только одной ядерным боезарядом W87-1 в головном блоке Mk 21A. Ожидается, что эта ракета поступит на вооружение в 2030-х годах.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III подписанный в 2010 году, устанавливает ограничения на общее количество стратегических боеголовок и средств доставки, которые Вашингтон и Москва могут развернуть одновременно. Это документ до сих пор не позволял Пентагону размещать МБР с РГЧ ИН.

Сегодня Пекин ускоренными темпами накапливает ядерное оружие, и это может стать для США поводом для пересмотра вопроса о развертывании МБР с разделяющимися головными частями, особенно на фоне потенциальной передачи Россией ядерных технологий Китаю в рамках стратегического партнерства "без ограничений", пишет Тревитик.

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США изучают возможность создания РГЧ ИН для противодействия наращиванию ядерного потенциала России и Китая. Президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина связывает "Дружба без границ". Изображение: Twitter Screengrab

В апреле 2022 года мы писали, что хотя НОАК имеет на вооружении 350-400 ядерных боеголовок против 5500 у Америки, Пекин планирует как минимум в два раза увеличить свой арсенал - до 700 боезарядов к 2027 году и до 1000 к 2030 году. В Пентагоне бытует мнение, что эксперты НОАК добились стратегического прорыва как в количестве, так и в качестве ядерных технологий.

Новые средства доставки ЯО авиационного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковое вооружение, баллистические ракеты воздушного базирования (БРВБ) и новейшие БРПЛ, укрепили стратегию ядерного принуждения КНР. В рамках этой концепции ядерные угрозы могут применяться в качестве стратегического щита и поддержки конвенциональных военных операций, сдерживая попытки Вашингтона и его союзников "ввязаться" в потенциальный конфликт вокруг Тайваня.

Весной прошлого года агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что Москва планирует предоставить Пекину технологию создания ядерного реактора на быстрых нейтронах. Издание сообщает, что в декабре 2022 года Россия якобы передала 25 тонн высокообогащенного урана для китайского ядерного реактора CFR-600, потенциал которого, по оценкам экспертов, позволит ежегодно создавать не менее 50 ядерных боезарядов.

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На Западе считают, что ядерный реактор бассейнового типа (CFR-600) сыграет ключевую роль в увеличении числа ядерных боезарядов НОАК с 400 до 1500 к 2035 году. Причем всего 700 ЯБЧ будет достаточно для того, чтобы Пекин смог удар возмездия и имел возможности для нанесения "ограниченных ядерных ударов" на всех театрах военных действий.

Для Москвы передача ядерных технологий станет альтернативным источником дохода, помимо экспорта энергоносителей и вооружений, попавших под санкции Запада на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Что же касается Китая, то к наращиванию его ядерного потенциала подтолкнули попытки Пентагона модернизировать свои противоракетные системы, позиционирование своей мощи и необходимость повышения жизнеспособности своих сил ядерного сдерживания.

Любое решение Вашингтона о переоснащении своих МБР наземного базирования разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения будет иметь негативные стратегические и оперативные последствия.

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 процентов. Запуск невооруженной ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки с баллистическими ракетами класса Ohio USS Maine (SSBN 741), 12 февраля 2020 года. (Фотография представлена пресс-службой военно-морских сил США, командир 2-й бригады Томас Гули)В ноябре прошлого года американский обозреватель Закари Кек в своей статье для журнла The Diplomat, пишет, что МБР с разделяющимися головными блоками способны дестабилизировать стратегическую безопасность. Он утверждает, что одна такая ракета сможет поражать несколько целей. Это позволит странам, обладающим таким оружием, запускать различные боезаряды по одной цели, причем несколько боеголовок с меньшей мощностью нанесут больший ущерб, чем одна ЯБЧ эквивалентной мощностью. К тому же от них гораздо сложнее защититься.

МБР с разделяющимися головными частями потенциально могут привести к сценарию "используй или потеряешь", поскольку один первый удар по таким ракетам способен заметно ограничить возможности “страны-цели” по нанесению ответного удара.

В своем материале, опубликованном в марте 2018 года для Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA), Риан Снайдер утверждает, что сдерживающая роль МБР США наземного базирования невелика и продолжает снижаться. Автор пишет, что вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты "Минитмена III", превышает 98 процентов благодаря развитию систем инерциального наведения, спутниковой навигации и маневрирующих боевых блоков (MaRV). По мнению эксперта, отказ от МБР наземного базирования в пользу сил ядерного сдерживания морского базирования может спасти миллионы американских жизней во время ядерной войны.

Несмотря на жаркую полемику вокруг МБР с разделяющимися головными частями, Ханс Кристенсен и Мэтт Корда в своей статье в Bulletin of Atomic Scientists за январь 2023 года отмечают, что Соединенные Штаты планируют модернизировать весь свой ядерный арсенал для сохранения стратегической мощи и успокоения союзников и партнеров. Авторы пишут, что американские ВВС время от времени проводят испытательные пуски МБР "Минитмен III" с невооруженными разделяющимися головными модулями (РГЧ) с "целью поддержания последней возможности".

По их словам, последнее такое испытание Пентагон осуществил в сентябре 2022 года, когда американские ВВС запустили МБР Minuteman III с тремя невооруженными разделяющимися головными частями с базы космических сил Ванденберг. Ракета пролетела свыше 6750 километров и упала на полигоне атолла Кваджалейн на Маршалловых островах. Однако более серьезной проблемой может стать производство новых ядерных боеголовок для МБР с разделяющимися головными частями, а не самих разделяющихся головных частей.

В январе 2024 года мы писали, что, хотя Соединенные Штаты с 2010 года разрабатывают новые платформы доставки ядерных боеприпасов, производство ЯБЧ за ними не поспевает: последняя ядерная боеголовка W-88 поступила на вооружение в 1989 году, а первая термоядерная гравитационная бомба B-61 впервые сошла с конвейера в 1963 году.

Хотя Америка может использовать плутоний из снятых с вооружения боеголовок в новых, со временем микроскопические дефекты в плутонии могут негативно сказаться на безопасности хранения и мощности ядерного вооружения. Между тем, старые ядерные плутониевые сердечники США, представляющие собой сферическую основу ядерного оружия имплозионного типа, при использовании в более новых вооружениях могут не обеспечить желаемой мощности.

Для того чтобы модернизировать свой ядерный арсенал по принципу "один к одному" к 2026 году, Соединенные Штаты должны ежегодно производить 80 плутониевых детонаторов. Однако нынешние американские мощности по производству этих систем способны обеспечить такие темпы в лучшем случае к 2030 году, а возможно, и не ранее 2040 года, считают западные эксперты.

Ядерный арсенал Соединенных Штатов заметно уступает стратегическим ядерным силам России и КНР. Изображение представлено: CNN Screengrab

Американские оборонные аналитики связывают эту проблему с культурой самоуспокоенности, сложившейся после окончания холодной войны, нехваткой квалифицированных специалистов в области ядерной энергетики, упадком промышленной инфраструктуры, а также ограничительными экологическими нормами в отношении переработки плутония.