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ВМС США приступили к реализации новой амбициозной кораблестроительной программы, призванной противостоять быстро растущему флоту Китая в Тихом океане. Однако для того, чтобы "удержаться на плаву", американским военным судостроителям придется решать проблемы дефицита производственных мощностей, устаревших технологий и неактуальных операционных концепций.

Подсадная утка? Авианосец военно-морских сил США передового базирования USS Ronald Reagan (CVN 76) проходит через пролив Сан-Бернардино, направляясь из Филиппинского моря в Южно-Китайское море, архивное фото 2020 года. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / US Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Jason Tarleton.

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В этом месяце газета The New York Times сообщила, что крупнейший в истории военно-морского флота США бюджет на строительство боевых кораблей в размере 32 миллиардов долларов позволил нанять тысячи рабочих. Они будут строить эсминцы - носители управляемых ракет и десантно-транспортные корабли на военной верфи Huntington Ingalls, расположенной на побережье Мексиканского залива в штате Миссисипи.

Вместе с тем неназванные представители Пентагона в своем докладе выразили опасения, что появление новых "традиционных" военных кораблей заставит Соединенные Штаты придерживаться устаревших стратегий и обременит ВМС США разросшимся флотом, который они, "скорее всего", не смогут эксплуатировать в ближайшие десятилетия.

Военные эксперты в своем отчете утверждают, что политические и экономические факторы породили политику закупок, ориентированную на создание рабочих мест. В результате чего появились мощные, но громоздкие военные корабли, которые возможно будут не такими уж эффективными в условиях современной войны, особенно против ВМС Народно-освободительной армии Китая в Тихом океане.

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В репортаже New York Times говорится, что Конгресс США также отказывается от попыток списать старые корабли, которые, по мнению критиков, обеспечивают лишь незначительный боевой потенциал. Такая политика может привести к тому, что в будущем ВМС США окажутся просто не в состоянии оплачивать расходы на техническое обслуживание и содержание личного состава. В том же докладе отмечается, что в течение многих лет военно-морские силы Соединенных Штатов не уделяли достаточного внимания и не финансировали инновации, что привело к возникновению серьезных препятствий в плане реформирования устаревшей системы закупок и способности радикально обновить структуру своего флота.

Как пишет газета New York Times, в военно-морских кругах США дискуссия по-прежнему ведется вокруг защиты и расширения традиционных платформ, в частности, эсминцев с управляемыми ракетами, десантных кораблей и авианосцев.

В материале говорится, что крупные боевые корабли становятся все более уязвимыми для атак, особенно в случае возможного конфликта с Китаем вокруг Тайваня. Газета New York Times со ссылкой на аналитиков корпорации RAND пишет, что в подобном конфликте США придется выбирать из "двух зол меньшее": либо приблизиться к границам Китаю, где многие американские корабли будут поражены китайскими ракетами и повреждены, либо остаться за сотни или даже тысячи километров, что затруднит доставку самолетов и ракет ВМС США к целям.

По сообщению газеты New York Times, адмирал США Лорин Селби выступал за то, чтобы Пентагон "по всему миру" закупал для ВМС США беспилотные аппараты, но столкнулся с внутренними препятствиями. К числу таких проблем, пишет NYT, в частности, относится тот факт, что в ВМС США отсутствует должность высокопоставленного офицера, который смог бы управлять гибридным флотом, где новое поколение беспилотных платформ будет действовать совместно с традиционными боевыми кораблями.

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Хотя ВМС США уже не раз проводили боевые испытания беспилотных кораблей в Бахрейне и Латинской Америке, по данным газеты New York Times, они пока не разработали детальную операционную стратегию и не готовы выделять достаточно крупные суммы на закупку или производство автономных платформ. Смогут ли Соединенные Штаты сравниться с Китаем по количеству военных кораблей, пока неясно. По сообщению издания Asia Times, в феврале 2023 года министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что Вашингтон не может сравниться с Пекином по уровню военного судостроения.

В качестве одной из главных причин для модернизации американских ВМС Карлос дель Торо назвал большую численность китайского флота и его глобальное развертывание. Сегодня на территории КНР насчитывается 13 военно-морских верфей, каждая из которых по мощности превосходит все семь верфей ВМС США вместе взятые. Кроме того, американские судоверфи испытывают проблемы с поиском квалифицированной рабочей силы.

Подход США к сохранению и расширению традиционных военн-морских платформ находит свое воплощение в различных крупных проектах, в частности, в программе создания эсминца нового поколения DDG (X), модернизации гиперзвуковых кораблей класса Zumwalt и атомных баллистических подводных лодок (ПЛАРБ) класса Columbia.

Кораблестроительный бум в американских ВМС может принести больше вреда, чем пользы. Многомиллиардные проекты по строительству "традиционных" боевых кораблей заставляют США придерживаться устаревших стратегий, которые, скорее всего, потерпят фиаско в конфликте с Китаем. На снимке авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN 68) в сухом доке на верфи Puget Sound Naval Shipyard. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Puget Sound Shipyard / Public Domain / Thiep Van Nguyen II

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В июне этого года мы писали о программе DDG(X), которая предусматривает замену устаревших ракетных крейсеров класса "Тикондерога" и эсминцев класса "Арли Берк", находящихся на вооружении, на более крупный и легко модифицируемый корабль. DDG(X) будут оснащены тем же вооружением, что и корабли класса Arleigh Burke Flight III, включая лазеры и гиперзвуковые ракеты. Согласно прогнозам, дебют корабля состоится в 2030 году, а его стоимость составит 3,1-3,4 миллиарда долларов за единицу. Однако стратегическая эффективность DDG(X), его операционная жизнеспособность и устойчивость уже ставится под сомнение на фоне растущих опасений касательно военно-морской экспансии Китая.

Так, в отчете Исследовательской службы Конгресса Соединенных Штатов ( Congressional Research Service, CRS), опубликованном в марте 2023 года, рассказывается об эксплуатационных проблемах проекта DDG(X) и высказываются опасения по поводу размещения столь мощного вооружения на нескольких дорогостоящих и потенциально уязвимых кораблях. В докладе CRS подчеркивается, что ВМС США нуждаются в оружии большей дальности, более совершенных средствах управления и контроля для рассредоточенных подразделений, возможности пополнения запасов систем вертикального пуска в море, а также в более совершенных средствах маскировки и других методах постановки помех.

Кроме того, в феврале 2023 года Asia Times сообщила о планах США провести в 2025 году испытания гиперзвукового оружия с эсминца класса Zumwalt в рамках реализации концепции "сдерживания Китая и России в Тихом океане". Запуск запланирован на декабрь 2025 года, при этом будет проведена тщательная подготовка к устранению вероятных технических проблем. Система управления подводным оружием будет интегрирована с центром тактической поддержки (TSC), что позволит передавать команды для запуска ракеты.

Вместе с тем, многие военные эксперты критикуют конструкцию кораблей класса Zumwalt за то, что они неустойчивы в неспокойном море и легко обнаруживаются низкочастотными радиолокационными станциями. К настоящему времени построено всего три корабля по цене 4,24 миллиарда долларов за штуку. По мнению некоторых специалистов, Соединенным Штатам выгоднее разработать новый боевой корабль с гиперзвуковым оружием, чем вкладывать средства в строительство очередных кораблей класса Zumwalt.

Это важно, пишет АТ, поскольку Китай и Россия уже имеют на вооружении аналогичные боевые корабли, что дает им преимущество перед Соединенными Штатами в этой области. Кстати, в июне 2022 года Пентагон заявил о начале строительства ПЛАРБ USS District of Columbia, которая должна заменить подводные лодки класса Ohio. Подводные ракетоносцы класса "Колумбия" будут нести 70 процентов ядерного арсенала США. Планируется, что первый корабль этого класса поступит на вооружение уже в 2027 году.

Подводные лодки класса Columbia будут оснащены 16 пусковыми шахтами для пуска баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ), что несколько меньше, чем 24 ПУ на субмаринах класса Ohio.Уменьшение количества вооружения на АПЛ класса "Колумбия" позволит использовать существующие компоненты, уже применяемые на атомных ударных подлодках класса "Вирджиния". Это, в свою очередь, позволяет снизить стоимость силовой установки подлодок типа Columbia. Однако совершенствование потенциала противолодочной борьбы (ПЛО) ближайших противников США может поставить под угрозу жизнеспособность американских подводных сил ядерного сдерживания.

Ранее, мы писали о достижениях Китая в этой области, в том числе о создании новых сенсоров работающих в диапазоне сверхнизких частот (СНЧ). Новая технология позволяет обнаруживать "практически незаметные пузырьки", создаваемые подводными лодками, а также терагерцовые детекторы для обнаружения субмарин, которые улавливают мельчайшие вибрации размером до 10 нанометров, создаваемые низкочастотным источником звука в водной среде.

Не исключено, пишет AT, что именно упорство некоторых американских политиков и специалистов по военно-морскому планированию в пользу дорогостоящих крупных боевых кораблей вместо "небольших, многочисленных и рассредоточенных беспилотных платформ" поставит Соединенные Штаты в невыгодное положение в реальном конфликте, в особенности с Китаем. В ходе исследований выяснилось, что для обнаружения целей, экономии ограниченного количества ракет и уничтожения ракет-перехватчиков противника эффективнее всего использовать патрулирование и тактику “заманивания”.

В мае 2023 года Asia Times сообщила, что Китайская Народно-освободительная Армия впервые в истории провела имитацию гиперзвуковой ракетной атаки на суперкорабль USS Gerald Ford во время боевых действий в Южно-Китайском море. В рамках моделирования 24 гиперзвуковые ракеты НОАК потопили американский авианосец, а также пять кораблей его сопровождения.

Сегодня на территории Китайской Народной Республики действуют 13 военно-морских верфей, каждая из которых по своей мощности превосходит все семь верфей ВМС США вместе взятые. К тому же американские судостроительные заводы испытывают большие проблемы с поиском квалифицированных специалистов. На снимке ударная подводная лодка класса "Вирджиния" (Virginia-class attack submarine Pre-Commissioning Unit (PCU) Minnesota (SSN 783)) в ходе строительства на верфи Newport News Shipbuilding, 5 октября 2012 г. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Chris Oxley / Released / US Navy.

Результаты моделирования ВМС НОАК были сопоставимы с данными отчета Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS) за январь 2023 года. В этом документе анализируются итоги военной игры, посвященной возможному вторжению Китая на Тайвань в 2026 году. В исследовании CSIS говорится, что в результате боевых действий Соединенные Штаты и Япония потеряли 449 боевых самолета и 43 корабля, включая два авианосца. Кроме этого, число убитых и раненых со стороны США составило 6960 человек, из них 3200 - безвозвратные потери.