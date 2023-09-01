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Акции китайских производителей микросхем и их поставщиков резко взлетели вверх в среду (30 августа) после того, как компания Huawei Technologies, попавшая под жесткие санкции со стороны Соединенных Штатов, выпустила флагманский смартфон с центральным процессором собственной разработки.

Флагманский смартфон Mate 60 Pro разобрали буквально за считанные часы после анонса. На следующий день акции Huawei резко рванули вверх. Новый смартфон от компании Huawei стоимостью 6 999 юаней или 960 долларов США был распродан за считанные часы. Как сообщил один из экспертов по гаджетам под ником Yang, в результате анализа выяснилось, что телефон оснащен восьмиядерным 5-нм чипсетом HiSilicon, также известным как Kirin 9000s. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / sohu.com / Facebook.

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В связи с появившимися предположениями о том, что Китай может сделать стремительный рывок в области производства микросхем, акции Guangdong Leadyo IC Testing в среду утром выросли на 19,99 процента. В итоге биржевые операции с ними были приостановлены. Акции компании Biwin Storage Technology выросли на 11,64 процента, а акции Cambricon Technologies Corp - на 9,52 процента.

29 августа компания Huawei неожиданно для всего мира объявила о начале продаж топового смартфона Mate 60 Pro, который позиционируется как 4G-телефон, но может работать в сетях 5G. Китайские средства массовой информации утверждают, что компания Huawei специально не использует термин "5G", чтобы не столкнуться с новыми ограничениями со стороны Соединенных Штатов.

Представитель телекоммуникационной корпорации Huawei Technologies Co. Ltd отказался комментировать информацию о составе Mate 60 Pro, однако назвал этот аппарат "самой мощной моделью Mate за всю его историю". Источники в отрасли, знакомые с реализацией нового телефона Huawei, в беседе с журналистами Asia Times заявили, что он действительно поддерживает технологию 5G.

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Продажи нового телефона стартовали в полдень 29 августа, за две недели до запланированного на 12 сентября маркетингового мероприятия Huawei, которое, кстати, совпадет с датой презентации нового iPhone 15 от Apple.

Новый телефон Huawei стоимостью 6 999 юаней (или 960 долларов США) был распродан практически мгновенно. Как сообщил один из экспертов по гаджетам под ником Yang, по результатам экспертизы выяснилось, что в телефоне установлен восьмиядерный 5-нм чипсет HiSilicon, также известный как Kirin 9000s.

По его словам, серийный номер "2035-CN" означает, что чипсет был произведен на 35-й неделе 2020 года в Китайской Народной Республике, за неделю до того, как 15 сентября того же года тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) по требованию американских властей прекратила принимать новые заказы от Huawei на производство чипов HiSilicon.

Старые запасы или новые микросхемы?

Напомним, что в этот день тайваньская компания TSMC прекратила производство чипов Kirin, что повлекло за собой истощение запасов микросхем HiSilicon. В третьем квартале прошлого года доля HiSilicon на мировом рынке чипсетов для смартфонов упала с 0,4% во втором квартале практически до нуля. Проще говоря, по данным консалтинговой компании Counterpoint Research, Huawei полностью исчерпала свои запасы.

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Однако уже в июне прошлого года в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в распоряжении компании Huawei по-прежнему остаются некоторое количество чипов Kirin 9000, которые она планирует использовать в смартфонах Mate5 0 Pro. Позже сообщалось, что компания отказалась от этой затеи. Некоторые китайские IT-обозреватели считают, что чипы Kirin 9000s — это остатки инвентарных запасов, производства TSMC.

Экспозиция компании Huawei занимала центральное место на Всемирном мобильном конгрессе, проходившем в этом году в Барселоне. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / sohu.com / Facebook.

В своей статье для онлайн-издание Bbibiqing, опубликованной в среду IT-специалист из Шэньчжэня, Чжан Руи утверждает, что до 15 сентября 2020 года компания TSMC передала корпорации Huawei около 10 миллионов единиц неупакованных чипов Kirin 9000e, а также 4,5 миллиона упакованных,которые предназначались для производства Mate40 Pro. По его словам, модель Kirin 9000s может представлять собой модифицированный вариант Kirin 9000e.

Вместе с тем, автор статьи, специализирующийся на информационных технологиях, отметил, что в четырех малых ядрах последнего чипсета используется архитектура ARM cortex-a510, которая стала доступна только с июня 2021 года. По его мнению, к производству Kirin 9000 может быть причастна шанхайская компания SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Он предположил, что чипы могли быть получены из партии “полупроводниковых полуфабрикатов” TSMC, которые затем были переработаны в SMIC.

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Компания Semiconductor Manufacturing South China Corp (SMSC) - дочернее предприятие SMIC - с 2019 года активно проводит исследования в области применения иммерсионной глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии для производства 7-нм микросхем. В октябре 2020 года SMSC успешно использовала свой технологический процесс FinFET N+1 для производства 10-нм чипов, которые, как утверждается, были эквивалентны 7-нм чипам по производительности.

Однако в то время компания заявила, что эти чипы могут использоваться только в процессорах с низким энергопотреблением и что для производства CPU более высокого класса необходимо разработать технологию N+2. На данный момент неизвестно, удалось ли SMSC добиться такого успеха. Один из фанатов гаджетов из провинции Сычуань сообщил, что надеется, что на своем маркетинговом мероприятии 12 сентября компания Huawei разъяснит, как она создала Kirin 9000.

Финансирование со стороны государства

О начале продаж Mate 60 Pro было объявлено после того, как министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо, находясь в Пекине, отклонила призыв главы китайского торгового ведомства Ван Вэньтао снять запрет на экспорт микросхем из США в Китай. "В вопросах национальной безопасности нет места компромиссам и переговорам", - заявила Раймондо в минувший понедельник.

Во вторник премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян потребовал от Вашингтона ослабить контроль над экспортом технологий из США, а также отменить распоряжение президента Джо Байдена, ограничивающее американские фирмы и фонды в инвестировании в высокотехнологичные отрасли Китая. Раймондо заявила, что отклонила просьбы китайских официальных лиц. Между тем, Китай продолжает наращивать усилия по производству высокотехнологичных микросхем и инструментов для литографии.

Технические характеристики чипсета Kirin 9000s Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Baidu / Facebook.

Ссылаясь на Ассоциацию полупроводниковой промышленности, расположенную в Вашингтоне, агентство Bloomberg 23 августа опубликовало статью, в которой говорится, что компания Huawei получает от центрального правительства и администрации Шэньчжэня финансирование на производство микросхем на сумму порядка 30 миллиардов долларов США. По данным SIA, компания уже поглотила как минимум два существующих завода по производству микросхем и строит по меньшей мере еще три.

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) при Министерстве торговли заявило, что следит за ситуацией и готово принять меры в случае необходимости. BIS уже внесло в "черный список" десятки китайских технологических компаний, включая Fujian Jinhua Integrated Circuit Co и шэньчжэньскую Pengxinwei IC Manufacturing Co (PXW).

В октябре прошлого года компания Pengxinwei, созданная бывшим руководителем Huawei Чжоу Цзинем в 2021 году, привлекла внимание BIS в связи с заявлениями о возможности поставок микросхем для Huawei. Pengxinwei начнет производство 28-нм микросхем в 2025 году, а Fujian Jinhua будет выпускать модули оперативной памяти DRAM.