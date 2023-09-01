Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Появление в продаже топового Huawei Mate 60 Pro демонстрирует никчёмность санкций США против Китая

Флагманский смартфон Mate 60 Pro разобрали буквально за считанные часы после анонса. На следующий день акции Huawei резко рванули вверх
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Акции китайских производителей микросхем и их поставщиков резко взлетели вверх в среду (30 августа) после того, как компания Huawei Technologies, попавшая под жесткие санкции со стороны Соединенных Штатов, выпустила флагманский смартфон с центральным процессором собственной разработки.

Флагманский смартфон Mate 60 Pro разобрали буквально за считанные часы после анонса. На следующий день акции Huawei резко рванули вверх. Новый смартфон от компании Huawei стоимостью 6 999 юаней или 960 долларов США был распродан за считанные часы. Как сообщил один из экспертов по гаджетам под ником Yang, в результате анализа выяснилось, что телефон оснащен восьмиядерным 5-нм чипсетом HiSilicon, также известным как Kirin 9000s. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / sohu.com / Facebook.

реклама



В связи с появившимися предположениями о том, что Китай может сделать стремительный рывок в области производства микросхем, акции Guangdong Leadyo IC Testing в среду утром выросли на 19,99 процента. В итоге биржевые операции с ними были приостановлены. Акции компании Biwin Storage Technology выросли на 11,64 процента, а акции Cambricon Technologies Corp - на 9,52 процента.

29 августа компания Huawei неожиданно для всего мира объявила о начале продаж топового смартфона Mate 60 Pro, который позиционируется как 4G-телефон, но может работать в сетях 5G. Китайские средства массовой информации утверждают, что компания Huawei специально не использует термин "5G", чтобы не столкнуться с новыми ограничениями со стороны Соединенных Штатов.

Представитель телекоммуникационной корпорации Huawei Technologies Co. Ltd отказался комментировать информацию о составе Mate 60 Pro, однако назвал этот аппарат "самой мощной моделью Mate за всю его историю". Источники в отрасли, знакомые с реализацией нового телефона Huawei, в беседе с журналистами Asia Times заявили, что он действительно поддерживает технологию 5G.

реклама



Продажи нового телефона стартовали в полдень 29 августа, за две недели до запланированного на 12 сентября маркетингового мероприятия Huawei, которое, кстати, совпадет с датой презентации нового iPhone 15 от Apple.

Кибер-мошенники находят уязвимости в "механизмах консенсуса" и используют это в своих интересах, снимая огромные суммы со счетов своих жертв.

Новый телефон Huawei стоимостью 6 999 юаней (или 960 долларов США) был распродан практически мгновенно. Как сообщил один из экспертов по гаджетам под ником Yang, по результатам экспертизы выяснилось, что в телефоне установлен восьмиядерный 5-нм чипсет HiSilicon, также известный как Kirin 9000s.

По его словам, серийный номер "2035-CN" означает, что чипсет был произведен на 35-й неделе 2020 года в Китайской Народной Республике, за неделю до того, как 15 сентября того же года тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) по требованию американских властей прекратила принимать новые заказы от Huawei на производство чипов HiSilicon.

Старые запасы или новые микросхемы?

Напомним, что в этот день тайваньская компания TSMC прекратила производство чипов Kirin, что повлекло за собой истощение запасов микросхем HiSilicon. В третьем квартале прошлого года доля HiSilicon на мировом рынке чипсетов для смартфонов упала с 0,4% во втором квартале практически до нуля. Проще говоря, по данным консалтинговой компании Counterpoint Research, Huawei полностью исчерпала свои запасы.

реклама



 Однако уже в июне прошлого года в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в распоряжении компании Huawei по-прежнему остаются некоторое количество чипов Kirin 9000, которые она планирует использовать в смартфонах Mate5 0 Pro. Позже сообщалось, что компания отказалась от этой затеи. Некоторые китайские IT-обозреватели считают, что чипы Kirin 9000s — это остатки инвентарных запасов, производства TSMC.

Экспозиция компании Huawei занимала центральное место на Всемирном мобильном конгрессе, проходившем в этом году в Барселоне. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / sohu.com / Facebook.

В своей статье для онлайн-издание Bbibiqing, опубликованной в среду IT-специалист из Шэньчжэня, Чжан Руи утверждает, что до 15 сентября 2020 года компания TSMC передала корпорации Huawei около 10 миллионов единиц неупакованных чипов Kirin 9000e, а также 4,5 миллиона упакованных,которые предназначались для производства Mate40 Pro. По его словам, модель Kirin 9000s может представлять собой модифицированный вариант Kirin 9000e.

Вместе с тем, автор статьи, специализирующийся на информационных технологиях, отметил, что в четырех малых ядрах последнего чипсета используется архитектура ARM cortex-a510, которая стала доступна только с июня 2021 года. По его мнению, к производству Kirin 9000 может быть причастна шанхайская компания SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Он предположил, что чипы могли быть получены из партии “полупроводниковых полуфабрикатов” TSMC, которые затем были переработаны в SMIC.

реклама



Компания Semiconductor Manufacturing South China Corp (SMSC) - дочернее предприятие SMIC - с 2019 года активно проводит исследования в области применения иммерсионной глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии для производства 7-нм микросхем. В октябре 2020 года SMSC успешно использовала свой технологический процесс FinFET N+1 для производства 10-нм чипов, которые, как утверждается, были эквивалентны 7-нм чипам по производительности.

На фоне амбиций Китая создать 500 истребителей пятого поколения J-20 к 2035 году, Индия оценивает перспективы приобретения российских истребителей Cy-75 Checkmate и Cy-57 "Преступник"

Однако в то время компания заявила, что эти чипы могут использоваться только в процессорах с низким энергопотреблением и что для производства CPU более высокого класса необходимо разработать технологию N+2. На данный момент неизвестно, удалось ли SMSC добиться такого успеха. Один из фанатов гаджетов из провинции Сычуань сообщил, что надеется, что на своем маркетинговом мероприятии 12 сентября компания Huawei разъяснит, как она создала Kirin 9000.

Финансирование со стороны государства

О начале продаж Mate 60 Pro было объявлено после того, как министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо, находясь в Пекине, отклонила призыв главы китайского торгового ведомства Ван Вэньтао снять запрет на экспорт микросхем из США в Китай. "В вопросах национальной безопасности нет места компромиссам и переговорам", - заявила Раймондо в минувший понедельник.

Во вторник премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян потребовал от Вашингтона ослабить контроль над экспортом технологий из США, а также отменить распоряжение президента Джо Байдена, ограничивающее американские фирмы и фонды в инвестировании в высокотехнологичные отрасли Китая. Раймондо заявила, что отклонила просьбы китайских официальных лиц. Между тем, Китай продолжает наращивать усилия по производству высокотехнологичных микросхем и инструментов для литографии.

Технические характеристики чипсета Kirin 9000s  Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Baidu / Facebook.

Ссылаясь на Ассоциацию полупроводниковой промышленности, расположенную в Вашингтоне, агентство Bloomberg 23 августа опубликовало статью, в которой говорится, что компания Huawei получает от центрального правительства и администрации Шэньчжэня финансирование на производство микросхем на сумму порядка 30 миллиардов долларов США. По данным SIA, компания уже поглотила как минимум два существующих завода по производству микросхем и строит по меньшей мере еще три.

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) при Министерстве торговли заявило, что следит за ситуацией и готово принять меры в случае необходимости. BIS уже внесло в "черный список" десятки китайских технологических компаний, включая Fujian Jinhua Integrated Circuit Co и шэньчжэньскую Pengxinwei IC Manufacturing Co (PXW).

В октябре прошлого года компания Pengxinwei, созданная бывшим руководителем Huawei Чжоу Цзинем в 2021 году, привлекла внимание BIS в связи с заявлениями о возможности поставок микросхем для Huawei. Pengxinwei начнет производство 28-нм микросхем в 2025 году, а Fujian Jinhua будет выпускать модули оперативной памяти DRAM.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай huawei санкции санкции запада huawei mate 60 pro
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
55
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
22
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
2
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
17
Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
5
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
11
Немецкая компания купила у Швейцарии 25 Leopard 1 по 480 евро за штуку и хочет их отдать Украине
1
Украина модифицировала и уже начала применять крылатую ракету Р-360 «Нептун» с дальностью до 400 км
1
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
+
В Эстонии заявили о 10-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской
1
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
2
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
13
Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс
6
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
33
В США строят армию из 2000 ударных дронов под управлением ИИ – ударная мощь F-35 за копейки
1
WhatsApp для Mac теперь поддерживает групповые видеозвонки до восьми человек
+
Немецкая пресса: Германия отказалась от газа из РФ, но в 3 раза нарастила закупку удобрений
+
В Беларусь прибыл очередной комплект ОТРК «Искандер-М» российского производства
+
Украинские власти вооружили пограничников старыми дефектными винтовками Cetme L производства Испании
3
Украина уже 3 недели не запускает Storm Shadow – куда ВСУ дели все ракеты от Сунака и Макрона
1
Российский истребитель 5-го поколения Су-57 получил ракету Р-37М с дальностью до 300 километров
+

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
24
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
45
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
28
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
55
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
20
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
34
GTA 6 взломал подросток, и сделал это из отеля, в который был поселен полицией за другой взлом
4
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
01:27
Плашки 16 гигов, сейчас выпускаются двухранковыми, а меньше, одноранковыми. Т.е. память 32 гига будет быстрее. Два заполненых слота одноранковой памятью, даст аналог двухранковой, что будет быстрее. А...
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
Антон АРИЕЦ
01:19
автор, хоть ты и долбоеб и 2 абзаца повторил слово в слово. но за инфу спасибо. я не знал
Особенности выборов в СССР: можно было купить дефицит и выпить в буфете
REY_B_
01:16
Автор забыл, что Сталин анонсировал многопартийные выборы. Так же следует упомянуть, что их слили, начав якобы "сталинские" репрессии. Которые были ни чем иным, как борьбой за власть и устранением пот...
Особенности выборов в СССР: можно было купить дефицит и выпить в буфете
Rn In
01:05
Ломать не строить, но у голубых обоссаных все по другому.
В сентябре Motorola представит смартфоны Moto G54 5G и Moto G84 5G
Рафис Гарифуллин
01:05
Откуда инфа? Он уже 3 года как банкрот, всё никак не обонкротится😁
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
Антон АРИЕЦ
01:03
пусть свое бомжовое население накормит хотябы и научит пользоватся холодильниками. живут хуже наших бомжей. но зато в космос летают и вот спиртом решили попробовать побаловатся
В Нью-Дели представлен первый в мире автомобиль, полностью работающий на этаноле
Quercus
01:03
Не дает 2 звёзды ставить. 1 накинул за много букв
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Clublife
01:03
Идея пропускать через материнку 600вт, со всеми вытекающими, выглядит как-то так себе
В зону проведения СВО отправлена новая партия танков T-90 и БМП
Rn In
01:02
Корпоративный шпионаж никто не отменял, как и в прочем крыс и кротов, которые за грош мать родную продадут. Да и реверс инженерия не спит. Как только такие процессоры выйдут в свет коммерции, так за ...
Intel представляет 8-ядерный процессор с 528 потоками и оптическими межсоединениями
REY_B_
01:02
А тебе внешний вид вил нигде не щекотит?
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем