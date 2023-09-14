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В последние месяцы внимание всего мира приковано к событиям на Украине. Украинский кризис фактически принял форму локальной войны между Россией и западными странами Североатлантического альянса во главе с США. Об этом пишет военный эксперт Народно-освободительной армий Китая Ленг Вэньцзюнь в своей статье для онлайн-издания iMedia "Connect the World".

На фоне продолжающихся военных действий на Украине страны Североатлантического договора стараются предоставить Киеву любую помощь - от пушек и боеприпасов до беспилотников и ракет. Но пока все ограничивается закулисными играми. Вступать в прямую конфронтацию с Россией на поле боя Запад не решается. Причина в том, что на защите России стоят четыре "богатыря", обладающие мощным военным потенциалом - на море, на суше и в воздухе, - и это внушает страх западным странам

1. Броня крепка и танки наши быстры

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Бронетанковая техника России всегда занимала ведущее место в мире. Основные боевые танки — Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата" — считаются одними из самых эффективных бронированных машин на планете. Благодаря мощному пушечному вооружению, современному бронированию и высокотехнологичным автоматизированным системам они представляют собой грозную силу на поле боя.

Т-14 "Армата"

Войска российской группировки "Юг" в рамках специальной военной операции на Донбассе применили новейшие танки Т-14 "Армата". Т-14 оснащен самыми современными электронными системами, включая приборы целеуказания, системы связи и автоматизированные системы управления. В бронировании используется технология композитной брони, способной эффективно противостоять вражеским снарядам и ракетным атакам, повышая боевую эффективность и живучесть российского танка, считает китайский эксперт. Изображение предоставлено китайским интернет-изданием iMedia "Connect the World" / Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Танк Т-14 "Армата" - основной боевой танк нового поколения Российской армии. Он оснащен 125-мм 2А82 (или 152-мм 2А83) гладкоствольной пушкой и способен вести огонь фугасными, бронебойными снарядами и ракетами. При калибре главного орудия 152 мм дульная энергия пушки составляет более 18 МДж, что обеспечивает танку Т-14 значительное преимущество в огневой мощи.

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Для пушки 2А82 разработаны бронебойные подкалиберные снаряд (БПС) "Вакуум-1" и "Вакуум-2". "Вакуум-1" - сердечник из вольфрамового сплава- способен пробить стальную гомогенную броню до 900 мм. "Вакуум-2" - сердечник из обеднённого урана – до 1000 мм.

Бронепробиваемость главного орудия калибра 152 мм (2А83) может достигать 1200 мм - в случае применения противотанковых управляемых ракет ПТУР, при этом дальность прямого выстрела превышает отметку в 5100 метров. Если можно так выразиться, пишет китайский эксперт, то бронепробиваемость танка эквивалентна его бронестойкости. Для сравнения, средняя толщина брони американского танка Abrams M1A1 составляет 700~750 мм.

Т-14 также оснащен самыми современными электронными системами, включая приборы целеуказания, системы связи и автоматизированные системы управления. Известно, что бронирование Т-14 выполнено из композитной многослойной брони. "Армата" способна выдержать прямое попадание любых современных танковых снарядов, противотанковых управляемых ракет и гранатометов калибра 100-150 миллиметров.

Хотя "Армата" почти не применяется в международных конфликтах, о новом поколении танков ВС РФ можно судить по оценкам зарубежных экспертов, а также по результатам учений "Кавказ-2016" и "Восток-2018" между Россией и Китаем. Потенциальные боевые преимущества танков.

Танк — Т-90М "Прорыв"

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Танк Т-90 - один из основных боевых танков Российской армии. Он неоднократно модернизировался и совершенствовался. Т-90 оснащен автоматизированной системой управления огнем, комплексом всесуточных стабилизированных прицелов для командира и наводчика, стабилизатором вооружения, лазерным прицелом, цифровой системой, баллистическим вычислителем и другими компонентами. Все это превратило Т-90 в очень мощную боевую бронированную машину, пишет эксперт из НОАК.

Что касается системы вооружения, то танк Т-90 оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-1, обладающей высокой точностью стрельбы. Это орудие способно вести огонь 125-мм бронебойными снарядами нового поколения, в том числе 3БМ46/48, обладающими отличными показателями бронепробития.

Т-90М может быть оснащен системой активной защиты "Арена", которая с помощью радиолокатора и бортового вычислителя обнаруживает приближающиеся ракеты, снаряды или гранаты. Обнаружив потенциальную угрозу, система рассчитывает оптимальную точку перехвата и выпускает защитный снаряд, который уничтожает цель в полете с помощью поражающих элементов.

Программа Т-90 постоянно совершенствуется и модернизируется, благодаря чему танк по-прежнему демонстрирует высокий боевой потенциал в зоне специальной военной операции на Украине. В конце февраля 2022 года российская армия, разделившись на три группировки, предприняла широкомасштабное наступление в направлении Киева, столицы Украины. В атаке использовались основные боевые танки Т-90.

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Весной этого года Вооруженные Силы Российской Федерации получили для применения в зоне спецоперации на Украине несколько сотен новейших танков, преимущественно Т-90М "Прорыв". Изображение предоставлено китайским интернет-изданием iMedia "Connect the World" / Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

При атаке ракетами Javelin в обычных танках шансы экипажа на выживание практически равны нулю. Неожиданностью стало то, пишет китайский аналитик, что броня Т-90М оказалась устойчивой к ракетам "Джавелин". Командир одного из танковых батальонов с позывным "Броня 39" в интервью корреспондентам "РГ" сообщил: "В целом, за время боевых действий от Javelin у нас никто не пострадал. Ощущения, конечно, не из приятных. Это похоже на то, как будто находишься в колоколе, по которому бьют чем-то очень тяжелым. Звон в ушах длится долго, но главное, что все живы".

Согласно статистическим данным Министерства обороны РФ, большинство Т-90 получившие повреждения после непродолжительного ремонта продолжают участвовать в боях. Таким образом, можно сделать вывод, что Т-90 как усовершенствованная версия "классической машины" по-прежнему сохраняет высокую защищенность.

По большому счету, танк Т-90 за счет отличных бронезащитных характеристик, огневой мощи и мобильности стал основой современных бронетанковых войск России, обеспечивая надежную поддержку и гарантированное выполнение поставленных задач в самых разных боевых условиях.

2. Растущая мощь российской истребительной авиации

Наряду бронетанковыми войсками важным элементом военной мощи Российской Федерации является истребительная авиация. Российские истребители пользуются высоким авторитетом во всем мире. Су-35 и Су-57 считаются настоящими шедеврами Военно-воздушных сил России.

Истребитель Су-35

Су-35 - суперистребитель российских Военно-воздушных сил, обладающий отличной маневренностью, большой огневой мощью и современными электронными системами.

Российские истребители Су-35 постоянно находятся на боевом дежурстве над зоной проведения специальной военной операции. Изображение предоставлено китайским интернет-изданием iMedia "Connect the World" / Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Благодаря двум двухконтурным турбореактивным двигателям с поворотным вектором тяги Су-35 обладает отличной маневренностью и может выполнять самые сложные фигуры высшего пилотажа. Кроме того, он оснащен мощными радиолокационными и ракетными комплексами, способными обнаруживать и поражать цели противника на больших расстояниях.

В марте 2022 года пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации впервые опубликовала кадры боевого применения истребителей Су-35 в специальной военной операции на Украине. Во время выполнения полетного задания экипажи истребителей выполнили перехват воздушных целей противника и уничтожили средства противовоздушной обороны противника. Бортовое оснащение Су-35 позволяет с высокой точностью поражать бомбами и ракетами наземные цели ВСУ, а также атаковать самолеты и ударные беспилотники самолетного типа.

На опубликованной МО РФ видеозаписи на истребителях Су-35 можно увидеть противорадиолокационные ракеты Х-31ПД класса "воздух-поверхность" и управляемые боеприпасы средней дальности Р-77 (РВВ-АЕ) класса "воздух-воздух". В ходе специальной военной операции России на Украине истребители Су-35 демонстрируют высокую эффективность, методично поражая украинские самолеты и вертолеты. Ранее представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат признался, что Су-35 является одним из лучших самолетов. "У России есть Су-35. Это один из лучших самолетов. Основной самолет, который представляет для нас угрозу, — это Су-35", - отметил он.

Истребитель Су-57

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Его считают одним из ярких образцов истребителей будущего. В конструктивном плане Су-57 в большей степени ориентирован на высотные, скоростные и сверхманевренные поединки. В конструктивном плане истребитель Су-57 в большей степени ориентирован на высокую маневренность и скорость, в отличии от американского F-22 Raptor, который в первую очередь создавался как малозаметный самолет.

Одна из важных причин заключается в том, что в соответствии с российской концепцией "войны шестого поколения" будущие методы ведения боевых действий будут преимущественно бесконтактными, с упором на дальние и точные удары. Поэтому малозаметные истребители будут в основном иметь оружие класса "земля-воздух", считает китайский эксперт.

Кроме того, Су-57 оснащен самыми современными электронными системами и вооружением, в том числе ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", и способен выполнять различные задачи, включая "операции по завоеванию превосходства в воздухе", нанесению ударов по наземным целям и ведению радиоэлектронной борьбы.

В ходе спецоперации на Украине ВКС России развернули звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в "единую информационную сеть". Изображение предоставлено китайским интернет-изданием iMedia "Connect the World" / Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Хотя многие специалисты сравнивают Су-57 с американским истребителем F-22, Су-57 имеет конкурентные преимущества как по боевой нагрузке, так и по выносливости и скорости. Су-57 способен нести большое количество сложных вооружений, которые могут не только поражать воздушные цели, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам. Такой потенциал Су-57 делает его мощным средством сдерживания в потенциальных конфликтах будущего

3. Подводный флот России — невиданная мощь, таящаяся в морских глубинах

Подводные лодки занимают ключевое место в современных военных операциях. Являясь универсальным военным инструментом, современные субмарины выполняют множество самых разных задач.

Благодаря своей скрытности и мобильности они являются важной частью военно-морской стратегии, играя ключевую роль в поддержании морской безопасности страны и международной стабильности. Поэтому многие государства вкладывают значительные средства в исследования, разработку и строительство подводного флота. В настоящее время российские атомные и дизель-электрические субмарины демонстрируют отличные характеристики и ударные возможности в различных операциях по всему земному шару.

Атомные подводные лодки России

Российские атомные подводные лодки обладают широким спектром возможностей по несению боевого дежурства в различных точках земного шара и способны погружаться в морские глубины для выполнения самых сложных задач. Среди них важное место в составе российского Военно-морского флота занимают атомные подводные лодки проекта 955 "Борей" и 885 "Ясень".

Соединенные Штаты обеспокоены обеспокоены возможностями подводного флота Вооруженных сил России. "У Пентагона нет способа предотвратить такую угрозу или противостоять ей", заявили в оборонном ведомстве США. Изображение предоставлено китайским интернет-изданием iMedia "Connect the World" / Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Атомные подводные лодки типа "Борей" вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами и способны наносить ядерные удары по самым удаленным объектам противника. АПЛ проекта "Ясень" - многоцелевая подводная лодка, способная нейтрализовать ПЛАРБ, ударные подводные лодки, авианосные группы и другие типы кораблей противника.

Существование даже одной атомной подводной лодки класса "Борей" уже само по себе может служить серьезным сдерживающим фактором для противника, поскольку он не сможет точно определить, когда и в какой момент будет нанесен удар. Такой потенциал заставляет противника постоянно находится в напряжении, рассредоточивать свои силы, что негативно сказывается на его тактических решениях.

В начале 2023 года британские средства массовой информации сообщили, что ВМФ России развернул более 20 атомных подводных лодок в акваториях северной части Тихого океана и Берингова пролива. Используя существующие технологии США, оказалось невозможным отследить местоположение и дислокацию российских субмарин.

В связи с этим, некоторые военные эксперты на Западе уверены, что эти действия России направлены на стратегическое сдерживание, демонстрируя, что Москва способна нанести удар по территории Соединенных Штатов. Этот шаг России, считает эксперт НОАК, является предупреждением не только для Вашингтона, но и для большинства европейских стран. Таким образом, на фоне военного кризиса на Украине страны Запада не должны действовать необдуманно, чтобы не спровоцировать более серьезный конфликт.

Частью такого сдерживания являются и ядерные ракеты, которые несут атомные подводные лодки класса "Борей". Это означает, что в случае вооруженного нападения на Россию подводная лодка проекта 955 станет “платформой” для нанесения ответного удара, что еще больше усложнит ядерную стратегию Запада.

Российские дизель-электрические подводные лодки

Российские дизель-электрические подводные лодки также обладают мощным боевым потенциалом действуя как в открытом море, так и в прибрежных районах.

Дизель-электрические субмарины, как правило, имеют меньшие размеры и водоизмещение чем АПЛ. Они оснащены дизельными силовыми установками для надводного хода и электродвигателями для перемещения под водой. Такой потенциал, по мнению китайского военного эксперта, делает их более пригодными для выполнения различных задач в морских и прибрежных водах по сравнению с атомными подводными лодками.

Дизель-электрические подводные лодки, как правило, работают тише атомных, что затрудняет их обнаружение надводными кораблями и патрульными противолодочными самолетами противника. Они способны бесшумно выполнять задачи разведки, наблюдения и вести диверсионную деятельность в морских и прибрежных районах.

На фоне специальной военной операции на Украине Черноморский флот России направил несколько многоцелевых дизель-электрических подводных лодок для выполнения боевых задач в соответствующих акваториях Черного моря. По данным британского издания Naval News, в первые месяцы украинского конфликта две дизель-электрические подводные лодки нанесли удары высокоточным оружием по наземным целям ВСУ.

Подводная лодка проекта 885 «Ясень». Изображение предоставлено китайским интернет-изданием iMedia "Connect the World" / Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Таким образом, в условиях современных боевых действий можно рассредоточить большое количество дизель-электрических подводных лодок в различных морских районах, обеспечив тем самым разнообразные варианты ведения морских и сухопутных операций.

4. “Недосягаемые” ракеты России

Ракетная техника всегда была одним из символов военной мощи России. Вооруженные Силы РФ располагают самыми разными типами ракет, включая межконтинентальные баллистические, крылатые и зенитные. Все они играют важную роль в решении военных задач на международной арене.

Межконтинентальные баллистические ракеты

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) представляет собой мощный ракетный комплекс. Такие ракеты в первую очередь предназначены для нанесения ядерных ударов на больших дальностях

Российские межконтинентальные баллистические ракетоносители, такие как "Тополь-М", "Ярс" и РС-28 "Сармат" обладают прекрасными ударными возможностями и способны в короткие сроки стереть с лица земли военные базы и города противника. Дальность полета МБР обычно составляет более 5000 километров (3100 миль), у ракеты "Тополь-М" этот показатель достигает 12 000 километров, а у РС-28 "Сармат" 18 000 километров. При этом один российский "Сармат" потенциально способен уничтожить территорию, превышающую по площади американский штат Техас или всю Францию.

Это высокоманевренное и малозаметное оружие, в настоящее время ни одно средство противовоздушной или противоракетной обороны в мире не способно его перехватить и уничтожить.

"Воевода": "Пост сдал!", "Сармат": "Пост принял!" — Ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство. Изображение предоставлено китайским интернет-изданием iMedia "Connect the World" / Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

К тому же межконтинентальные баллистические ракеты, как правило, размещаются под землей или на мобильных установках, что обеспечивает им возможность нанесения "второго удара". Таким образом, даже после первой ядерной атаки у страны сохранится достаточно возможностей для запуска своих ракет, гарантирующих, что противник не уйдет от возмездия.

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) являются ключевым элементом в современной военной политики, представляя собой средство ядерного сдерживания и стратегический потенциал страны. Такая тенденция привела к установлению международного ядерного баланса, позволяющего избежать крупномасштабных ядерных конфликтов.

Вместе с тем по количеству межконтинентальных баллистических ракет Россия уступает только Соединенным Штатам, что не позволяет западным странам действовать необдуманно в случае открытого вооруженного конфликта с Москвой.

Вместо заключения

На вооружении России стоят "четыре богатыря" — это мощные танки, истребители, подводные лодки и ракетные войска. Эти системы вооружений оказывают огромное влияние на формирование военной структуры других государств. Они не только повышают обороноспособность России, но и обеспечивают возможность эффективно противостоять странам Запада.

В современном мире мощь танков, дальность полета ракет, высота истребителей, глубина погружения подводных лодок являются символами военной мощи государства. Независимо от эпохи, сила всегда остается основой для поддержания мира и стабильности. Защита Родины — вот подлинная дипломатия. Достоинство — только на острие меча, истина — только на расстоянии выстрела.