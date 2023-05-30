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В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет

Народно-освободительной армии Китая в симуляторе понадобилось 24 гиперзвуковых ракеты, чтобы уничтожить самый передовой авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли.
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Эксперты Народно-освободительной армии Китая смоделировали атаку гиперзвуковыми ракетами по авианосной группе ВМС США, потопив атомный авианосец нового поколения "Джеральд Форд", а также все сопровождающие его корабли.Народно-освободительная армия Китая "потопила" авианосную группу ВМС США  USS Gerald R. Ford тремя залпами гиперзвуковых ракет. Художественное изображение атаки гиперзвуковыми ракетами авианосца ВМС США. Изображение: The National Interest / Twitter. Journal Asia Times.

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Согласно сообщению South China Morning Post (SCMP), эксперты Северного университета Китая в журнале Journal of Test and Measurement Technology опубликовали результаты военной игры, в ходе которой НОАК с помощью 24 гиперзвуковых ракет потопила многоцелевой атомный авианосец USS Gerald Ford ВМС США и пять кораблей его сопровождения.

SCMP, а также другие местные издания описывают эту операцию как трехволновую гиперзвуковую атаку, в результате которой были уничтожены USS Gerald Ford, крейсер класса Ticonderoga USS San Jacinto и четыре эсминца с управляемыми ракетами Arleigh Burke Flight IIA.

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Исследовательская группа, пишет SCMP, в своем проекте исходила из того, что спутниковое наведение на цель будет недоступно, а количество гиперзвуковых ракет ограничено. Таким образом, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) для отслеживания и идентификации американского флота полагалась исключительно на данные морской разведки. Затем по сценарию программы НОАК выпустила восемь "менее эффективных "гиперзвуковых ракет из южных и центральных районов Китая.

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В результате атаки, было уничтожено 264 ракеты-перехватчика американского флота, включая самые современные RIM-161 Standard Missile 3, оснащенные боеголовками " hit-to-kill", причем две ракеты попали в корабль ВМС США "Сан-Джасинто".   

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За первым залпом последовали восемь более "серьезных" гиперзвуковых боеприпаса. Они были запущены из северной и западной частей Китая, четыре из них были нацелены на корабль USS Gerald Ford, а остальные - на эсминцы Arleigh Burke.

После этого офицеры НОАК подтвердили статус уцелевших эсминцев типа "Арли Берк", а затем потопили их шестью гиперзвуковыми ракетами, выпущенными с военной базы на юге Китая. Этим кораблям удалось пережить первые две волны благодаря тому, что они располагали самым мощным на флоте США оружием класса "soft-kill", включающим системы радиоэлектронной борьбы, зенитные и осветительные ракеты.

Издание SCMP отмечает, что китайская исследовательская группа провела симуляцию более 20 раз, чтобы свести к минимуму все вероятные ошибки. Кроме того, они отметили важность патрульных миссий и тактики "заманивания" для идентификации целей, экономии ограниченных запасов ракет и сокращения числа ракет-перехватчиков, используемых противником.

Авианосец USS Gerald R. Ford, вероятнее всего, затонет в результате атаки гиперзвуковых ракет Народно-освободительная армия Китая. Фотография представлена специалистом по массовым коммуникациям 2-го класса Рубен Рид ВМС США. Journal Asia Times.

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В статье, опубликованной в мае 2021 года в Институте исследований внешней политики (FPRI), военный аналитик Феликс Чанг описал некоторые средства морской разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), которые могла использовать Народно-освободительная армия Китая в ходе подобной симуляции. К таким средствам он относит высокочастотные пеленгаторы (HF/DF или «хафф-дафф»), наземные, береговые и морские радары.

Он отмечает, что пеленгаторы класса HF/DF, подобные тем, что расположены на рифе Mischief Reef, способны обнаруживать электронные сигналы от проходящих мимо кораблей, причем для достоверной оценки курса судна необходимо наличие двух достаточно удаленных друг от друга пеленгаторов. При этом погодные условия и массовый трафик сигналов гражданских судов может сильное затруднить идентификацию определенных радиоэлектронных сигнатур.

Чанг утверждает, что в данном случае более эффективными средствами дальнего обнаружения и идентификации могут стать наземные радары. Однако, они должны обладать гораздо большей точностью в силу неблагоприятных факторов распространения и чувствительности к условиям ионосферы и состоянию моря. Эксперт говорит, что прибрежные радары, например, построенные Китаем на островах Спратли, могут быть более надежными для обнаружения кораблей, но они эффективны только на расстоянии порядка 200-250 километров.

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Описывая китайские радиолокационные станции морского базирования, он упоминает китайскую сеть "Blue Ocean Information Network" - огромный комплекс радаров, построенных в Южно-Китайском море на беспилотных полупогружных платформах площадью 250-300 квадратных метров. Они сконструированы так, чтобы свободно плавать в толще воды или швартоваться на малых глубинах. По его словам, по состоянию на конец 2020 года таких платформ будет пять вокруг Хайнаня и одна в районе Парасельских островов.

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Что же касается гиперзвукового оружия, использованного в симуляции Северного университета Китая, то скорее всего это были ракеты DF-17 и DF-27. Причем DF-17 — это относительно бюджетная модель, которую НОАК запустила из южных и центральных районов Китая, а DF-27 - более современный вариант, запущенный с военных баз НОАК на севере и западе КНР.

В статье для издания Missile Defense Advocacy Alliance за январь 2023 года говорится, что DF-17 - первый гиперзвуковой боеприпас Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. Ракета была разработана с использованием HGV вместо ракеты-носителя и официально поступила на вооружение в 2020 году. Источник сообщает, что этот боеприпас способен совершать экстремальные маневры и уклоняться от всех существующих систем противоракетной обороны. Ракета DF-17 имеет дальность поражения от 1 800 до 2 500 километров и может быть использована для нанесения ударов по базам и военным кораблям противника.

Ракета DF-17 демонстрируется во время военного парада на площади Тяньаньмэнь. Фотография представлена французским информационным агентством France Presse, AFP / Greg Baker. Journal Asia Times.

В апреле 2023 года газета Washington Post со ссылкой на утечку секретных материалов американской разведки сообщила, о проведении Китаем испытаний гиперзвуковой ракеты DF-27 в феврале этого года. В том же отчете говорится, - "Ракета за 12 минут преодолела расстояние в 2 100 километров. Гиперзвуковой боеприпас обладает высокой способностью преодолевать существующие системы противоракетной обороны США".

Вместе с тем, в статье, опубликованной в этом месяце для Международного института стратегических исследований (IISS), британский аналитик Зузанна Гвадера пишет, что несмотря на то, что Пекин публично не признал существование ракеты DF-27, Пентагон впервые упомянул о ней в своем ежегодном докладе Комитету по противодействию Китаю за 2021 год. В этом документе говорится, что гиперзвуковая ракета имеет расчетную дальность полета от 5 000 до 8 000 километров.

Гвадера утверждает, что в основе конструкции DF-27 может лежать гиперзвуковой глайдер (HGV), сопряженный с ускорителем баллистической ракеты средней дальности (IRBM) DF-26. По ее словам, такая конструкция зеркально отражает концепцию DF-17, в которой используется ускоритель баллистической ракеты малой дальности (БРМД) типа DF-16, оснащенный HGV вместо возвращаемого аппарата.

Результаты моделирования НОАК во многом совпадают с данными доклада Центра стратегических и международных исследований (CSIS) за январь 2023 года о перспективном вторжении Китая на Тайвань в 2026 году. Даже при самом оптимистичном сценарии, согласно отчету CSIS, Соединенные Штаты и Япония потеряют 449 боевых самолетов и 43 корабля, включая два авианосца, при этом только потери Пентагона превысят 10 000 человек личного состава.

Если же подобная "пиррова победа" окажется наилучшим из возможных вариантов, Китай может решиться на вторжение на Тайвань, почувствовав, что Соединенные Штаты не готовы нести столь тяжелые потери, считают эксперты CSIS

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