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США пытаются сократить "гиперзвуковой разрыв" с Россией и Китаем - Asia Times

При этом программа испытательного пуска гиперзвукового оружия с эсминца класса Zumwalt в 2025 году, скорее всего, не отвечает задачам сдерживания
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В 2025 году Пентагон запланировал провести испытание гиперзвукового оружия на эсминце класса "Замволт". По мнению военного ведомства, этот шаг, должен нивелировать растущий потенциал Китая в Тихоокеанском регионе. 

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Концепция эсминца класса Zumwalt, стреляющего ракетами. Иллюстрация: topwar.ru Journal EurAsian Times.

На прошлой неделе журнал Naval News рассказал о планах ВМС США провести в декабре 2025 года испытательный запуск гиперзвукового оружия с эсминца USS Zumwalt. Издание сообщает, что в настоящее время ведутся интенсивные работы по подготовке к запуску, чтобы устранить все потенциальные технические проблемы.

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В данной статье отмечается, что Пентагон планирует объединить систему управления подводным оружием с центром тактической поддержки (Tactical Support Center TSC), что позволит ускорить передачу данных и сообщений для запуска ракеты.

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В публикации также упоминается, что в следующем месяце США планируют провести в лабораторных условиях виртуальные испытания обеих систем управления путем имитации системы Integrated Combat System (ICS). За этим последует демонстрационный показ на борту корабля сначала в порту, а затем в море.

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Как отмечает Naval News, испытания ICS позволят ВМС США понять, как более эффективно разместить и интегрировать гиперзвуковое оружие на борту кораблей класса Zumwalt (к 2025 году) и на атомных ударных подводных лодках класса Virginia (к 2028 году).

В марте прошлого года журнал Asia Times рассказал о причинах перепрофилирования кораблей класса Zumwalt с малозаметной (стелс) береговой бомбардировочной платформы на надводный боевой корабль с гиперзвуковым ракетным оружием. Класс Zumwalt оснащен передовыми разработками, включая технологию "стелс", электрическую силовую установку, усовершенствованные РЛС и средства обработки информации, что является важным аспектом для его новой роли. 

Гиперзвуковое ракетное оружие Пекина изменило расстановку сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Новые гиперзвуковые ракеты НОАК морского, воздушного и наземного базирования являются мощным трехсторонним средством сдерживания против военного потенциала Соединенных Штатов и Тайваня. Journal EurAsian Times

Однако такое решение может быть также обусловлено желанием ВМФ США сохранить проблемную конструкцию. По мнению некоторых критиков, корпус кораблей класса Zumwalt может потерять устойчивость во время шторма, а также может быть легко обнаружен с помощью низкочастотных радаров.

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Ради сохранения малозаметной формы корпуса судна ВМС США отказались от систем оружия ближнего боя (Close-In Weapon System CIWS), что потенциально повышает их уязвимость для противокорабельных ракет. (Этот комплекс предназначен для противодействия противокорабельным ракетам с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью полета, вплоть до скорости в 2Маха.) Более того, высокая стоимость одного корабля - 4,24 млрд. долларов США только за корпус (7,5 млрд. долларов США, включая затраты на НИОКР) говорит о том, что построенных на данный момент трех кораблей будет недостаточно, чтобы эффективно противостоять растущей угрозе со стороны Китая.

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Учитывая все это, для Пентагона может оказаться более целесообразным спроектировать новый надводный боевой корабль, оснащенный гиперзвуковым оружием вместо того, чтобы тратить все большие средства на суда класса Zumwalt. В январе этого года издание Asia Times рассказывало о перспективном "большом надводном боевом корабле" США DDG (X), который должен заменить крейсеры класса "Тикондерога" и старые эсминцы класса "Арли Берк", а также вытеснить класс "Зумвалт".

Согласно инсайдерской информации, в концепции DDG (X) будут повторно использованы технологии класса Zumwalt. В частности, это касается интегрированной электрической силовой установки (IEP), позволяющей снизить уровень радиолокационного шума и вибраций, увеличить время работы и обеспечить большую мощность систем вооружения. 

Также планируется, что данный тип кораблей будет иметь увеличенные варианты радара AN/SPY-6 с активной электронно-сканирующей решеткой AESA, (в отличии от тех, что устанавливаются на эсминцах класса Flight III Arleigh Burke), и спроектирован для размещения будущих апгрейдов, включая оружие направленной энергии. Планируется, что новый концепт будет иметь 32-блочную установку вертикального пуска (VLS) Mk 41,  а возможно, и более крупную 12-блочную VLS для гиперзвуковых ракет. 

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На фотографии изображен эсминец класс USS Zumwalt (DDG 1000), следующий в сопровождении литорального боевого корабля USS Independence (Littoral Combat Ship LCS 2) и крейсера USS Bunker Hill (CG 52). Image: Facebook. Journal EurAsian Times.

В этом месяце издание Naval Technology сообщило, что Министерство обороны США (DOD) заключило с фирмой Gibbs & Cox, специализирующейся на военно-морской архитектуре, контракт на 39,6 млн. долларов США по поддержке новых концепций кораблей, включая DDG (X). Таким образом, Gibbs & Cox может стать основной компанией, ответственной за основной проект DDG (X), работая вместе с ВМС США над вводом корабля в эксплуатацию к 2030-м годам.

Проект DDG (X) нацелен на "большую ракетную мощность по сравнению с предыдущими классами эсминцев. В новом концепте будет предусмотрено место для размещения будущих более мощных и гиперзвуковых ракет, увеличена дальность плавания более чем на 50 % и эффективность двигателей более чем на 25 %. Более того такие корабли при необходимости могут быть легко модернизированы путем установки радаров, датчиков и средств связи "следующего поколения". Суда класс DDG (X) будут отличаться повышенной живучестью за счет снижения уровня шума и радиолокационных сигнатур примерно на 50 %", - заявил изданию оборонный аналитик GlobalData Джеймс Маркес (James Marques).

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"Растущий потенциал России и Китая по развертыванию крупных надводных боевых кораблей, оснащенных гиперзвуковым ракетным оружием, вынуждает Соединенные Штаты принимать ответные меры".

В этом месяце издание Asia Times опубликовало доклад об экспортном варианте китайской гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21, отечественная версия которой впервые была продемонстрирована в апреле прошлого года во время испытательного пуска с крейсера типа 055. Силы стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая (PLA-SSF) утверждают, что YJ-21 способна развивать скорость свыше 10 Маха, или 34 000 метров в секунду, и что никакие существующие средства защиты не способны ее сбить.

Кроме того, PLA-SSF подчеркивает, что даже без взрыва огромная кинетическая энергия ракеты YJ-21 окажет разрушительное воздействие на цель. В докладе также утверждается, что YJ-21 знаменует собой важный этап в развитии китайской концепции сдерживания противника (A2/AD), используя оперативную гибкость и живучесть пусковой платформы морского базирования, подобной крейсеру Type 055. 

Примерно в то же время Newsweek сообщил, что военные корабли Северного флота Российской Федерации отправились в поход с тактическим ядерным оружием. По данным норвежской разведывательной службы, это произошло впервые за последние 30 лет.

Гиперзвуковая ракета YJ-21. Китай утверждает, что у США нет достойного ответа на такое оружие. Image: Facebook. Journal EurAsian Times

При этом источник отмечает, что если военные корабли Северного флота Советского Союза часто выходили в море с ядерным оружием на борту, то Россия впервые развернула подобные типы вооружений на своих надводных кораблях. Западные эксперты считают, что отсутствие у Соединенных Штатов крупных надводных боевых кораблей с аналогичным вооружением ставит их в невыгодное положение по сравнению с ближайшими конкурентами - Россией и Китаем. 

В октябре прошлого года Asia Times писала о том, что отсутствие у ВМС США ядерных сил сдерживания корабельного базирования создает брешь в потенциале сдерживания России и Китая. Это случилось после того, как администрация Обамы приняла решение отказаться от размещения ядерного оружия на борту надводных кораблей Соединенных Штатов. 

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Некоторые аналитик оборонного ведомства США считают, что размещение стратегического ядерного оружия на надводных кораблях сопряжено с излишним риском и уязвимостью. Поэтому подводные лодки являются наилучшим вариантом стратегического ядерного сдерживания морского базирования. Однако переброска тактического ядерного оружия для выполнения наступательных функций на поле боя является предметом жарких дискуссий среди американских стратегов.

Так, например, адмирал стратегического командования ВМС США Час Ричард утверждает, что крылатые ракеты корабельного базирования с тактическими ядерными боеголовками необходимы для противодействия растущему арсеналу тактического ядерного оружия России и Китая.

Однако начальник военно-морских операций США адмирал Майк Гилдей раскритиковал эту концепцию, заявив, что вооружение надводных кораблей Соединенных Штатов тактическим ядерным оружием будет отвлекать от других задач и способствовать перегруженности флота. Кроме того, гиперзвуковые ракеты с обычными боеголовками являются реальной альтернативой для корабельного сдерживания.

 Источники и ссылки: Journal EurAsian Times, Journal Naval Technology, Издание Gazeta.ru, Journal Naval News, Journal Newsweek
1. (https://www.naval-technology.com/news/us-makes-move-on-ddgx/)
2. (https://www.gazeta.ru/army/2023/02/14/16248949.shtml?updated)
3. (https://asiatimes.com/2023/02/us-fumbling-to-close-hypersonic-gap-with-china-russia/)
4. (https://asiatimes.com/2022/01/new-us-destroyer-design-looks-a-lot-like-chinas-type-055/)
5. (https://www.newsweek.com/russian-warships-armed-nuclear-weapons-deployed-norway-1781135)
6. (https://www.navalnews.com/naval-news/2023/02/us-navy-to-test-hypersonic-missile-off-uss-zumwalt-in-2025/)

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