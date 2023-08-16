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На днях Соединенные Штаты обнародовали планы по существенной модернизации противоракетной обороны Гуама, в результате чего стратегический остров будет превращен в неприступный плацдарм способный противостоять возможному ракетному нападению со стороны Китая и Северной Кореи.

Китайский бомбардировщик H-6K был замечен с гиперзвуковой баллистической ракетой авиационного базирования, похожей на российский ракетный комплекс Х-47М2 (9-С-7760) "Кинжал". Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / The WarZone / Chinese Internet.

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В этом месяце издание американское онлайн-издание The Warzone сообщило, что американские военные проводят совещания, на которых обсуждается возможность строительства на острове Гуам двадцати объектов противоракетной обороны. В Пентагоне заявили, что на этих площадках будут размещены противоракеты класса "земля-воздух", радиолокационные станции и другие элементы системы ПРО (Enhanced Integrated Air and Missile Defense, EIAMD).

В докладе отмечается, что EIAMD будет состоять из систем Aegis Ashore, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), Typhon, Patriot и Enduring Shield, что позволит создать эффективную многоуровневую систему противоракетной обороны.

Кроме того, пишет издание, система EIAMD будет предусматривать дополнительные ограничения на использование воздушного пространства, в частности, вокруг новых радиолокационных станций, находящихся в постоянной эксплуатации и создающих потенциальную угрозу электромагнитных помех.

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В отчете Warzone говорится, что в начале этого месяца американские военные провели "встречи с общественностью", чтобы ознакомить жителей острова с информацией о системе EIAMD и получить отзывы, критические замечания и опасения по поводу проекта и его возможного воздействия на окружающую среду. Система противоракетной обороны EIAMD позволит защитить Гуам на 360 градусов по всему острову. Это будет достигнуто за счет размещения компонентов системы в разных локациях острова.

При этом отмечается, что ядром EIAMD станет планируемая на Гуаме система Aegis Ashore. Издание пишет, что она будет обладать уникальными характеристиками, обусловленными ее стратегическим расположением. Хотя, по словам источника, точная конфигурация системы Aegis Ashore на Гуаме пока не определена, она будет иметь более распределенную архитектуру, чем все ее предшественники. В состав EIAMD войдут как минимум четыре радиолокатора с четырехсторонней фазированной антенной решеткой AN/TPY-6, в которых будут использованы технологии радара дальнего обнаружения (Long-Range Discrimination Radar, LRDR), действующего в настоящее время на Аляске.

В мае этого года издание Asia Times писало, что на Гуаме будет размещена мобильная версия AN/TPY-6 для обеспечения комплексной противовоздушной и противоракетной обороны. Она будет связана с разделенной системой Aegis Ashore. Возможно также создание подземного комплекса на южной окраине Гуама, при этом ракеты-перехватчики будут запускаться из шахт в горных склонах.

Эскадренный миноносец ВМС США Fitzgerald класса Arleigh Burke осуществляет стрельбу ракетой Harpoon во время учений в акватории недалеко от Гуама. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Agence France-Presse, AFP / United States Navy.

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Годом ранее, Asia Times отмечала, что LRDR представляет собой систему "два в одном", в которой сочетаются низкочастотные и высокочастотные радары. Первый способен отслеживать множественные объекты в космосе, однако не может различить, какие именно из них представляют угрозу. Второй же имеет более узкое поле зрения, но способен распознавать и идентифицировать специфичные угрозы.

По мнению экспертов оборонного ведомства США, такой потенциал может стать ключевым в противодействии постоянно эволюционирующим баллистическим, крылатым и гиперзвуковым ракетам Народно-освободительной армии Китая. Они могут быть запущены "пакетным способом" и оснащены интегрированными средствами поражения, способными преодолеть существующую противоракетную оборону Соединенных Штатов.

Помимо Aegis Ashore, Пентагон планирует модернизировать систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которая в настоящее время развернута на острове Гуам и является ядром противоракетной обороны острова, наряду с морскими боевыми кораблями, вооруженными средствами "Иджис".

В августе 2022 г. Asia Times опубликовала статью о том, что компания British Aerospace Systems (BAE) заключила контракт с американским оборонным подрядчиком Lockheed Martin на разработку и производство инфракрасного искателя нового поколения для ракеты-перехватчика THAAD. Новая технология позволит значительно повысить эффективность обнаружения и наведения баллистических ракет.

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Новый искатель BAE System способен находить и фиксировать ракеты, летящие со скоростью до 27 300 километров в час (более 22 Махов), что позволяет системам наведения THAAD наводить противоракеты на источник угрозы. Невзрывной механизм (кинетический) поражения THAAD сводит к минимуму риск непреднамеренной детонации, снижая опасность, которую представляют собой баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Помимо комплексов EIAMD и THAAD, Вашингтон может разместить на острове Гуам мобильную ракетную установку Typhon для повышения эффективности этих систем, а также в рамках более масштабной стратегии по созданию " ракетного щита" в этой части Тихого океана.

В декабре 2022 года армия США получила первый из четырех прототипов ракетной установки ЗРК Typhon, предназначенной для стрельбы перехватчиками Standard SM-6. Предполагается, что MRC Typhon будет стрелять ракетами последней модификации Standard SM-6 Block IB, которые отличаются измененным корпусом и более мощной силовой установкой, что повышает их потенциал по отражению воздушного и ракетного нападения, а также наделает способностью наносить удары по наземным целям.

Пусковая установка Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и транспортируемый узел тактической командной связи (T2C2), размещенные в международном аэропорту Рота на острове Гуам. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI) / Sgt 1st Class David T Chapman.

Вся эта история может быть дополнена зенитно-ракетными комплексами Patriot, которые позволят повысить эффективность защиты Гуама от ракетных угроз средней и малой дальности. Впрочем, об эффективности этой системы поступают весьма противоречивые сведения.

Так, например, во время войны в Персидском заливе в 1991 году армия США, судя по всему, исказила данные об эффективности ЗРК Patriot. В Пентагоне сначала заявлялось о практически идеальной эффективности перехвата в 45 из 47 баллистических ракет, затем эта цифра была скорректирована до 50%, а впоследствии было заявлено об уничтожении не более четверти БР. Хотя по мнению многих военных экспертов на Западе даже эта цифра сильно завышена.

Кроме того, система Patriot не однократно подвергалась критике за "отвратительные возможности" по перехвату ракет в терминальной фазе, ограниченный потенциал по распознаванию целей и низкую эффективность противодействия атакам баллистических ракет с высоко поднятой траекторией.

Несмотря на не самые лучшие боевые характеристики, Patriot неоднократно модернизировался, что в итоге заметно повысило его возможности по сравнению с предыдущими вариантами.

В ноябре 2017 года издание Defense News сообщило, что с 2015 года арабские батареи Patriot перехватили более 100 тактических баллистических ракет, причем 90 из них были уничтожены перехватчиком PAC-2 Guided Enhanced Missile-T (GEM-T) с мощной фугасно-осколочной боевой частью.

В мае 2023 года многие западные СМИ писали о якобы успешном перехвате системой Patriot российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", заявляя при этом, о ее способности противостоять гиперзвуковым угрозам. Не исключено, пишет Asia Times, что таким образом США пытаются "заблаговременно изучить" потенциал новой китайской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, представленной в ноябре 2022 года и очень похожей на российский гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал".

США также могут разместить на Гуаме системы противовоздушной обороны малой дальности (Short range air defense, SHORAD), что еще больше укрепит оборону острова от низколетящих угроз. Такие системы могут включать в себя ракеты или оружие направленной энергии, например боевые лазеры.

В январе 2023 года издание The Warzone сообщило о разработанной армией США системе непрямой огневой защиты Enduring Shield, построенной на платформе Multi-Mission Launcher (MML) и оснащенной ракетами AIM-9X Sidewinder. Дивизион состоит из четырех пусковых установок, подключенных к одной РЛС серии AN/MPQ-64 Sentinel через сеть Integrated Battle Command System (IBCS). Судя по опубликованным в сети концептам, дивизион Enduring Shield будет располагать боекомплектов в 18 ракет AIM-9X.

Предполагаемые места размещения компонентов американской интегрированной системы противоракетной обороны (Enhanced Integrated Air and Missile Defense System, EIAMD) на острове Гуам. Карта представлена онлайн-изданием Asia Times / Агентство по противоракетной обороне США.

Тем не менее, интеграция этих систем может стать серьезной проблемой для противоракетной обороны Гуама, поскольку отдельные комплексы могут оказаться неэффективными против массированной атаки противника, использующего сразу несколько видов современных вооружений, таких как беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, а также гиперзвуковое оружие. Поэтому для противодействия таким угрозам потребуется объединить разнородные данные в самых разных областях, в том числе в космосе и киберпространстве.