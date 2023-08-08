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На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75

Нью-Дели необходимо срочно принимать решение: закупать самолеты в России или вкладывать средства в развитие собственной программы AMCA, заявил маршал авиации Индии
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Три крупнейших военно-воздушных флота мира - ВВС США (USAF), ВВС НОАК (PLAAF) и Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ)- уже имеют на вооружении отечественные истребители пятого поколения. ВВС других стран закупили у Вашингтона истребители Lockheed F-35 и работают над созданием самолетов шестого поколения, как самостоятельно, так и в рамках совместных проектов. Об этом пишет маршал авиации Анил Чопра - ветеран индийских ВВС, летчик-испытатель и генеральный директор Центра военно-воздушных сил в Нью-Дели в своей статье для онлайн-издания EurAsian Times.

Сухой Т-50, на базе которого планировалось построить FGFA. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

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Индия, занимающая четвертое место в рейтинге вооруженных сил и пятое по величине экономики, все еще находится на этапе создания легкого боевого самолета Tejas Light Combat Aircraft (LCA) Mk1. При этом на создание истребителя пятого поколения - Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) - может уйти около 7-8 лет, а до его полноценного ввода в эксплуатацию - почти 15 лет, а возможно, и больше.

Рядом с Индией находится "прямая угроза" в лице Китая, который уже имеет на вооружении 150 истребителей Chengdu J-20 "Могучий дракон". Ускоренными темпами идет строительство второго истребителя пятого поколения Shenyang FC-31 "Кречет". Пекин больше не нуждается в импорте истребителей. Индия - единственная крупная держава, которая пока еще остается потенциальным покупателем самолета пятого поколения.

Несмотря на то, что Индия официально приостановила свое участие в совместном с Россией проекте по созданию истребителя пятого поколения, Москва постоянно выражает готовность помогать Нью-Дели в производстве таких самолетов. Соединенные Штаты официально не предлагали Индии свои самолеты F-35 Lightning II, но поскольку в начале этого года они привезли два таких истребителя на выставку "Aero India 2023" в Бенгалуру, некоторые эксперты решили, что они "намекают" именно на это. Поэтому Нью-Дели следует рассматривать российский самолет в соответствующем контексте.

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Программа Сухой/HAL FGFA

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В основе концепции Sukhoi/HAL FGFA - российский истребитель ПАК-ФА Сухой Т-50. Проект FGFA разрабатывался совместно компаниями "Сухой" и HAL для индийских ВВС (IAF).

Этот самолет должен был получить 43 "улучшения" по заказу Индии, включая новейшие датчики, сетевое оборудование и боевую авионику. Кроме того, Индия хотела получить двухместный самолет с тандемной посадкой пилотов или с пилотом и штурманом-оператором вооружения (WSO).

В начале 2007 года Россия и Индия договорились о проведении совместных исследований по созданию FGFA. В 2010 г. сообщалось, что стороны согласовали предварительный вариант конструкции. В декабре 2010 г. между Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) и российскими компаниями "Рособоронэкспорт" и "Сухой" был подписан меморандум о взаимопонимании по эскизному проекту российско-индийского истребителя.

Первоначально предполагалось построить около 500 самолетов: 200 одноместных и 50 двухместных для ВКС России и 166 одноместных и 48 двухместных для ВВС Индии. Сборка одноместных истребителей должна была осуществляться в России, а двухместных в Индии на мощностях HAL.

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HAL договорилась о 25%-ной доле участия в проектно-конструкторских работах, в основном связанных с программным обеспечением критически важных задач, навигационными системами, дисплеями в пилотской кабине, системами противодействия и некоторыми другими аспектами. Кроме того, Москва рассчитывала построить на экспорт дополнительно 600 машин.

Нью-Дели на авиашоу в Бангалоре продемонстрировала модель современного истребителя HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

Однако уже к 2012 году начались проблемы с разработкой. Согласно расчетам, в 2012 г. стоимость одного истребителя FGFA должна была составить порядка 100 млн. долларов США, а вся стоимость программы - около $6-9 миллиардов.  

В результате Индия решила сократить количество машин до 144. Позднее стало известно, что Нью-Дели сможет внести выполнить только 15 % научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), и при этом профинансировать не более 50 % от заявленной суммы.

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При таком раскладе Россия также урезала свои расходы. Постепенно интерес Индии к проекту начал угасать, поэтому в сентябре 2016 г. страны объявили о подписании детального соглашения о совместном производстве, где были перечислены "основные этапы".

При таком раскладе Россия также урезала свои расходы. Постепенно интерес Индии к проекту начал угасать, поэтому в сентябре 2016 г. страны объявили о подписании детального соглашения о совместном производстве, где были перечислены "основные этапы". В результате экономического кризиса интенсивность расходов на НИОКР возросла, и потребовались дополнительные средства - Индия должна была выделить на реализацию проекта - 7 млрд. долл.

Самолет с максимальной взлетной массой 35 тонн должен был иметь шесть внутренних оружейных отсеков и шесть внешних узлов подвески. В процессе реализации программы возникали длительные задержки, росла стоимость, наблюдалась неопределенность в процессе разработки.  В итоге в 2018 году Индия приостановила участие в программе, но Россия продолжала надеяться, что в дальнейшем проект может быть возобновлен. В июле 2019 года Москва предложила Нью-Дели возобновить сотрудничество по проекту Су-57.

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В октябре 2019 года начальник штаба индийских ВВС главный маршал авиации Р.К. Бхадаурия, заявил, что Индия не будет закупать стелс-истребители в других странах, а сосредоточится на разработке отечественных самолетов, таких как HAL AMCA.

Тогда Россия предложила модернизировать Су-35 по технологии "стелс" (аналогичной F-15 Silent Eagle) в качестве более доступной альтернативы FGFA.

Россия наращивает производство Су-57

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 "Felon" - двухдвигательный самолет, выполненный по технологии "стелс". Он разработан в рамках программы ПАК ФА, стартовавшей в 1999 году. Внутренний проектный индекс самолета - Т-50. Это первый российский малозаметный боевой самолет. В первый раз самолет поднялся в воздух в 2010 году.

По разным причинам сроки реализации программы затянулись. В результате самолет был конструктивно модернизирован: увеличено количество композиционных материалов, усилен планер, удлинено "хвостовое жало", несколько увеличен размах крыла.

В июле 2017 года проект T-50 получил серийное название Су-57. Первые машины поступили на вооружение Воздушно-космических сил России в декабре 2020 года. По имеющимся данным, к настоящему моменту построено около 24 самолетов - 10 для летных испытаний и 14 для серийного производства для постановки на вооружение.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

По имеющимся данным, к настоящему моменту построено около 24 самолетов - 10 для летных испытаний и 14 серийных машин передано в войска. Су-57 создан для завоевания превосходства в воздухе и предназначен для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Предполагается, что этот самолет придет на смену МиГ-29 и Су-27 в российских ВВС.

В мае 2019 года Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что до 2028 года будет построено и поставлено в Воздушно-космические силы 76 самолетов. При этом цена производства была снижена на 20 процентов. Су-57 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями ОАО "НПО "Сатурн". изд. 117" или АЛ-41Ф1 с увеличенной тягой: 88,3 кН в режиме сухой тяги и 142,2 кН в режиме форсажа. 

В начале 2023 года ОАО "Сатурн" заявило о разработке для Су-57 двигателя "шестого поколения". Кроме того, Су-57 получит новейшее оружие класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", в том числе новую гиперзвуковую ракету с характеристиками, аналогичными авиационному комплексу Х-47М2 "Кинжал". В 2020 году ВКС России провели эксперимент по применению "роя" Су-35, под управлением Су-57. Самолет также был испытан для работы в связке с БПЛА "Охотник". Ведутся работы по созданию авианосного варианта.

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Три Су-57 прошли испытания в Сирии, и, согласно имеющейся информации, один из них выполнил пуск крылатой ракеты Х-59МК2. Истребители Су-57 участвуют в специальной операции на Украине, поражая цели ракетами большой дальности при выполнении задач по подавлению средств противовоздушной обороны противника. Кроме того, сообщалось, что Су-57 успешно участвуют в боевых действиях против ВВС ВСУ и сбили как минимум один истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24 ракетами Р-37 большой дальности. Ожидается, что первый авиаполк Су-57, включающий 24 самолета, будет сформирован к 2025 году.

Военный конфликт на Украине стал причиной введения жестких санкций, что по мнению западных аналитиков может замедлить дальнейшее развитие программы. На Западе уверены, что Россия больше не в состоянии импортировать полупроводники и высокотехнологичное оборудование, по крайней мере из стран Европейского союза. Кроме того, возможны задержки с потенциальным экспортом, поскольку сегодня Москва ограничена в использовании доллара США и вынуждена переходить на расчеты в национальной валюте.

И все же, несмотря на эти обстоятельства, в октябре 2022 года в России состоялся первый полет модернизированного варианта истребителя пятого поколения Су-57М. В Нью-Дели заявили, что Россия является незаменимым партнером для Индии. В качестве потенциального партнера Москва продолжает рассматривать Индию. Индия будет развивать отношения с Россией в своих собственных интересах и будет действовать в выгодном для себя русле, несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов, заявил индийский дипломат М.К. Бхадракумар.

После того как Турция вышла из программы F-35 в связи с закупкой ракетного комплекса С-400, Россия предложила Анкаре свои Су-57. Подумав, Турция решила разработать свой собственный самолет пятого поколения - истребитель TF-X. Как сообщается, Алжир подписал контракт на 14 самолетов в рамках крупной военной сделки, которая также включает поставку истребителей Су-34 и Су-35.

Первые партии самолетов должны быть поставлены к 2028 году. Вьетнам тоже заявлял о планах приобрести Су-57 для замены устаревшего парка Су-27, но впоследствии отказался от своей идеи, возможно это было сделано под давлением Вашингтона.

Россия предлагала свои истребители Су-57Е Объединенным Арабским Эмиратам. Однако пока ОАЭ воздерживаются от подписания контракта с Россией, чтобы не попасть под американские санкции CAATSA. Еще одним потенциальным покупателем может стать Ирак.

 Су-75 Checkmate "Шах и мат". Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

Сухой Су-75 "Шах и мат"

Однодвигательный легкий тактический малозаметный истребитель Су-75 "Шах и мат" разрабатывается ОКБ "Сухой". Производство первой партии начнется в 2026 году, принятие на вооружение запланировано на 2027 год. Легкий истребитель разрабатывается на основе опыта и технологий Су-57.

Прототип самолета был представлен на авиасалоне МАКС в 2021 году. В настоящее время разрабатываются четыре модификации самолета. Первый полет самолета запланирован на 2024 год. Су-75 должен составить конкуренцию американскому Lockheed Martin F-35 Lightning II и китайскому Shenyang FC-31.

Согласно прогнозам, в течение 15 лет будет выпущено более 300 таких самолетов. Стоимость каждого из них составит 25-30 млн. долл. При этом разработка может быть отложена из-за жестких санкций Запада и ограничений на импорт отдельных товаров двойного назначения, считает индийский военный эксперт.

Су-75 получил получил большой подфюзеляжный воздухозаборник (БВЗ), V-образное оперение, короткое треугольное крыло со срезанными концами и внутренние отсеки для вооружения, что позволило снизить радиолокационную заметность самолета. Площадь крыла довольно большая - 58 квадратных метров. Самолет получит новый двигатель со всеракурсным поворотным реактивным соплом (иначе говоря, с изменяемым вектором тяги). 

На самолете будет установлена бортовая РЛС с АФАР Н036 "Белка". Су-75 сможет нести около 7 тонн вооружения. В данный момент ведется разработка трех вариантов истребителя - одноместного, двухместного и беспилотного. В качестве потенциальных заказчиков Россия рассматривает Аргентину, Индию, Вьетнам, а в перспективе и некоторые страны Африки.

AMCA - перспективный индийский истребитель 5-го поколения

HAL AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) разрабатывается как одноместный многоцелевой боевой самолет пятого поколения для ВВС и ВМС Индии. Он будет включать некоторые технологии шестого поколения.

Разработку AMCA ведет Aeronautical Development Agency (ADA). Предполагается, что производство AMCA будет развернуто в рамках совместного государственно-частного предприятия с участием DRDO, HAL и одного из крупных частных инвесторов. Стоимость программы примерно составляет 2 миллиарда долларов США.

В настоящее время DRDO уже закончила проектирование AMCA и готовится к "критическому рассмотрению программы". После чего потребуется одобрение Комитета кабинета министров по безопасности (CCS). Согласно прогнозам DRDO, эти два этапа будут завершены в 2023 году. Если все пойдет удачно, то, по мнению DRDO, первый полет состоится к 2027 году, а ввод самолета в состав эскадрильи - к 2035 году.

По мнению представителей HAL, прототип самолета будет готов к 2026 году, а его производство может начаться к 2030 году. В прошлом DRDO и HAL были известны тем, что слишком переоценивали свои возможности и постоянно затягивали сроки. Большинство аналитиков считают, что указанные сроки очень сжаты и чрезмерно амбициозны. В ноябре 2022 г. глава индийских ВВС Чаудхари посоветовал компаниям " проявить благоразумие".

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Некоторые аналитики ставят под сомнение осуществимость проекта, исходя из текущих возможностей Индии. Другие же считают, что в лучшем случае AMCA будет являться самолетом поколения "4++". При максимальной взлетной массе в 25 000 кг он будет заметно меньше, чем российский Су-57.

В настоящее время работа над AMCA ведется в два этапа. В качестве силовой установки на AMCA Mk-1 будет установлен американский двигатель GE-414 (с тягой 98 кН) вместо требуемых для сверхкруизного полета 110 кН. Кроме того, без вектора тяги самолет не будет обладать высокой маневренностью.

15 июля 2023 г. в рамках стратегического партнерства "Горизонт 2047" Индия и Франция договорились о сотрудничестве в области создания двигателя для боевого самолета AMCA Mark-2. В лучшем случае "дорожная карта" будет готова к концу 2023 года.

Это будет первая попытка Индии создать свой собственный малозаметный боевой самолет. Первоначально AMCA будет обладать "частичной" скрытностью и не будет включать некоторые другие важные элементы самолета пятого поколения. Индия до сих пор не располагает потенциалом для создания некоторых критически важных сенсоров и их интеграции для обеспечения полной 360-градусной ситуационной осведомленности.

Сухой Су-35С

Су-35 является глубоко модернизированной модификацией Су-27. Проект изначально назывался Су-27М (заводской шифр - Т-10М). В частности, новшеством была, и конструкция крыла. Оно было выполнено в оживальной схеме и оснащено усиленным корневым наплывом. Су-35 оснащен более совершенной авионикой и радиолокационной системой, что позволяет ему видеть и атаковать воздушные и наземные цели на больших дальностях, чем Су-27. Двигатели: На Су-35 установлены двигатели с поворотным соплом (АЛ-41Ф1С), обеспечивающие лучшую маневренность и улучшенные показатели тяговооруженности. Су-27 оснащен более старыми силовыми установками (АЛ-31Ф). Вооружение: Су-35 способен нести более широкий арсенал вооружений и использовать новейшие типы ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Су-35 обладает более эффективными системами радиоэлектронной борьбы и обнаружения, что дает ему определенное преимущество перед Су-27 в условиях современного воздушного боя и противодействия средствам ПВО противника.

Cy-35C — многофункциональный сверхманевренный истребитель ВКС Р с управляемым вектором тяги поколения "4++". Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

СУ-35 принимает самое активное участие в боевых действиях в Сирии и, уже более года - на Украине. В зоне спецоперации Cy-35 нанес гораздо больше авиаударов по противнику, чем любой другой класс боевых самолетов со времен "холодной войны". В числе потенциальных заказчиков этого самолета - Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Алжир, Турция, Иран и ряд других стран. Некоторые из технологий уже внедрены на Су-30МИ индийских ВВС. По сути, этот самолет выполнял роль промежуточной платформы до поступления на вооружение Су-57, пишет EurAsian Times.

По сути, этот самолет выполнял роль промежуточной платформы до поступления на вооружение Су-57. Однако, этот самолет может стать сильным конкурентом в том случае, если Индия решит объявить тендер на закупку 114 самолетов в рамках программы MRFA.

Индии предстоит сделать сложный выбор

ВВС Индии должны защищать страну, пишет EurAsian Times. Если Индии придется столкнуться с большим количеством самолетов НОАК пятого поколения, которые уже летают вдоль северной границы, она не может ждать так долго. В 2035 году, согласно графику AMCA, в небо уже будут летать самолеты шестого поколения. Китай планирует поставить на вооружение около 500 самолетов J-20, а возможно, и больше. К этому времени даже Пакистан возможно закупит у Пекина несколько истребителей J-20.

Сегодня Индии располагают огромным парком российских боевых самолетов - почти 65% IAF. Индии необходимо диверсифицировать свои возможности, пишет EurAsian Times. Российские самолеты гораздо дешевле западных на начальном этапе, но в долгосрочной перспективе их стоимость на протяжении всего жизненного цикла постоянно растет. (В долгосрочной перспективе западные то конечно дешевле).

По мнению индийского военного эксперта программа Су-57 продвигается медленнее, чем хотелось бы, из-за различных технологических проблем. Су-75, хотя и меньше по размерам, чем Су-57, пока еще находится в стадии разработки. Впрочем, по срокам первых полетов он может быть близок к проекту AMCA. Но при всем при этом у России есть важнейшее преимущество - собственные двигатели и малозаметные технологии, благодаря чему Су-75 будет опережать возможности AMCA.

Су-35С — это самолет поколения 4++. Уже приобретенные Rafale были бы более удачным выбором. F-35 не участвует в конкурсе. С учетом того, что Индия располагает ЗРК С-400, такое предложение становится еще более ограниченным. Это недешево и потребует создания огромной экосистемы всего лишь для нескольких самолетов.

Индия застряла в тисках. Сроки и количество являются критическими для IAF. Нью-Дели необходимо срочно принимать решение: закупать самолеты в России или вкладывать средства в развитие собственной программы AMCA, подводит итог ветеран индийских ВВС.

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Теги

россия китай индия су-57 су-35 су-57 checkmate су-57м hal fgfa
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