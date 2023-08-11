За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В последнее время все чаще звучат сообщения о том, что ВПК России приступил к серийному производству ракеты X-50, более того такие боеприпасы уже активно применяются в зоне спецоперации, на Украине. Все это шокирует Киев и нервирует Запад.

реклама

Эти сообщения сначала появились в telegram-каналах, а затем в официальных новостных изданиях. Так, 3 августа проект "Российской газеты" - "Русское оружие", подтвердил эту информацию и рассказал о наращивании производства и активном применении ракеты X-50 в зоне спецоперации.

Почему это так важно?

Военные эксперты прозападного издания Bulgarian Military считают, что несмотря на наличие большого количества самых разнообразных крылатых ракет, арсенал России имеет свои пределы, особенно на фоне продолжающейся специально военной операции на Украине. Имеющиеся варианты либо слишком тяжелы (X101, X-55), либо не обладают достаточными характеристиками малозаметности (Калибр 3M14, X-55), либо ограничены и теми, и другими недостатками (X-55).

Возьмем, к примеру противокорабельный комплекс Яхонт (Оникс) - он ограничен по дальности в 300 км. Те ракеты, которые действительно эффективны - разрушительны и "неприступны", такие как "Кинжал" или "Искандер-M", - стоят довольно дорого, что существенно ограничивает их применение.

реклама

Для запуска стратегических крылатых ракет, таких как X-101 или X-55, требуются крупногабаритные бомбардировщики (Ту-95). Тепловые сигнатуры от силовых установок таких самолетов могут быть обнаружены западными спутниками СПРН SBIRS сразу же в начале полета, что гарантирует ВСУ время предупреждения от 1 до 2 часов!

После того как с бомбардировщиков будет произведен запуск, тепловые сигналы от турбореактивных двигателей огромных ракет также могут быть зарегистрированы инфракрасной системой космического базирования SBIRS, даже несмотря на низкий радиолокационный профиль боеприпаса.

Стратегическая авиация ВКС России наносит удары по объектам ВФУ ракетами проверенными X-101, и перспективными X-50. Фотография представлена онлайн-проектом "Российской газеты" - "Русское оружие".

Более легкие ракеты, не обладающие высокими стелс-характеристиками, легко отслеживаются системами ПВО ВСУ или натовскими самолетами AWACS. Поэтому часть из них перехватывается и уничтожается, не долетев до цели. В чем действительно остро нуждалась ракетные войска России, пишет Bulgaran Military, так это в ракете, похожей по своему боевому потенциалу на Storm Shadow / Scalp-EG, с радиусом действия до 1500 километров. И вот недавно такая ракета появилась - это оперативно-тактический авиационный комплекс X-50 /X-CД.

реклама

То, что сообщения о возрождении проекта российской ракеты X-50 Орион являются достоверными, можно увязать с заявлением украинского Генштаба, сделанным в еще в середине апреля 2023 года. Именно в Киеве первыми заговорили о том, что Россия возвращает к жизни перспективную ракетную программу.

По словам пресс-секретаря военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, Москва активно возвращается к старым проектам, в частности, к созданию ракет X-50. Он заявил, что "изначально проект X-50 считался нецелесообразным для России в связи с наличием более мощной ракеты - X-101".

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Хромов попытался более детально осветить ситуацию с этими ракетами. Он утверждает, что ВПК России намерен начать серийное производство крылатых ракет X-50 уже к осени этого года. Он также отметил, что в перспективе может быть создан запас такого оружия, которое впоследствии будет направлено против целей на Украине.

Крылатая ракета средней дальности X-50 / X-СД / изделие 715 / 9-A-5015

Крылатая ракета X-50 является детищем МКБ "Радуга" концерна "Тактическое ракетное вооружение", расположенного в городе Дубне. Разработка ракеты ведется с середины 90-х годов прошлого века. Из-за недостатка финансирования программа была временно приостановлена, но, как теперь выясняют западные эксперты, недавно вновь продолжена.

реклама

Схема российского перспективного ракетного авиационного комплекса X-50, разработанного на основе патента ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Изображение представлено онлайн-журналом "Военное обозрение".

По данным открытых источников, ракета X-50, оснащенная турбовентиляторным двигателем ОМКБ "Изделие 37-04" (или ТРДД-50Б), имеет длину около 6 м и массу порядка 1600 килограмм. Боеголовка ракеты может иметь два исполнения: проникающая БС-715П для поражения хорошо защищенных целей или кассетная БС-715K для нанесения ударов по аэродромам или иным площадным целям. Масса БЧ – 400-500 кг в зависимость от модификации.

X-50 имеет планер уникальной конструкции - уплощенный в поперечном сечении и граненый по бокам. Такая форма отвечает двум основным целям- низкой радиолокационной заметности и рациональному использованию объема боевого отсека бомбардировщика при установке боеприпаса в револьверную пусковую установку.

Примечательно, что оперативно-тактическая X-50 очень похожа на уменьшенную копию стратегической X101. Оба боеприпаса считаются передовыми в области крылатых ракет и обладают следующими характеристиками:

малозаметная форму планера (LO)

использование композитных материалов для снижения эффективной площади рассеяния (ЭПР)

Инерциальная система навигации с коррекцией по спутниковым каналам GPS / ГЛОНАСС

Оптическое / инфракрасное обнаружение целей

Носители X-50:

Ty-22M3M — потенциально способен нести 8 ракет: 6 ракет в револьверной пусковой установке и 2 под крылом;

Ty-160M2 — до 12 ракет в двух внутрифюзеляжных револьверных пусковых установках;

Ty-95MC — 14 ракет: 6 ракет в переднем отсеке в барабанной пусковой установке, 8 - на пилонах внешней подвески под крылом, по 4 с каждой стороны.

Для навигации и обнаружения целей на X-50 используется электронно-оптическая цифровая корреляционная система "Отблеск", чем-то похожая на американскую DSMAC.

Несмотря на то, что X-50 примерно на 1,5 метра короче и примерно на 800 килограммов легче X-101, обе ракеты несут боеголовку массой от 400 до 500 килограмм, пишет издание. Из-за меньших размеров Х-50 имеет меньший запас топлива и соответственно меньший радиус действия. Если расчетная дальность полета Х-101 составляет 5500 километров, то у X-55 - всего 1500 километров.

Преимущества ракеты X-50

Однако, несмотря на небольшие размеры, ракета X-50 отличается лучшими стелс-характеристиками, что делает ее менее заметной для средств противовоздушной обороны противника. Кроме того, она специально разработана для полетов на малых высотах и оснащена современным бортовым комплексом обороны, включающим средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пиротехнические ловушки.

Благодаря такому потенциалу ракета способна не только "скрываться" от средств ПВО, но и уклоняться от ракет "воздух-воздух", оснащенных радиочастотными и инфракрасными искателями. Таким образом, пишет BM, X-50 значительно превосходит другие российские крылатые ракеты по эффективности проникновения в сильно укрепленное воздушное пространство противника.

В ответ на превосходство российских истребителей в воздухе Украины страны Запада передали Киеву свои лучшие системы противовоздушной обороны. Впрочем, X-50 специально спроектирована таким образом, чтобы спокойно перемещаться в воздушном пространстве Незалежной, находящемся под защитой норвежских ЗРК NASAMS, немецких комплексов IRIS-T и американских "Пэтриотов".

На снимке X-101 - стратегическая малозаметная крылатая ракета класса "воздух-земля". Новейшая модель X-50 может быть очень похожа на нее. Фотография представлена онлайн-журналом "Военное обозрение".

В контексте специальной военной операции на Украине меньшая дальность поражения X-50 в 1500 километров скорее является преимуществом, чем недостатком. Снижение радиуса действия не только повышает стелс-характеристики ракеты, но и делает ее более доступной и экономически целесообразной.

Кроме того, меньшие габариты и более высокая скорость сверхзвукового ракетоносца Ty-22М3, возможно, сделают обнаружение пусков ракет более сложным. Это позволит максимально приблизить пусковую платформу к линии боевого соприкосновения и тем самым сократить время подлета и предупреждения.

В любом случае, как бы вы ни относились к этому оружию, его боевое применение в зоне специальной военной операции на Донбассе, скорее всего, обеспечит Вооруженным силам Российской Федерации серьезное преимущество, как это делают сегодня вертолеты Ka-52 "Аллигатор", ударные БПЛА-камикадзе "Ланцет" и планирующие фугасные авиабомбы ФАБ-500M62.