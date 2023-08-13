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Чисто с технической точки зрения Корея — это полуостров, но, по сути, в практическом смысле, это "остров". Южная Корея отделена от остального континента своим "несговорчивым сводным братцем" на севере, что делает невозможным любые сухопутные контакты с соседями, пишет Франческо Сиши - военный эксперт политический обозреватель и журналист, для онлайн-издания Asia Times.

Новая корейская война может в наибольшей степени отвечать интересам Китайской Народной Республики среди всего многообразия различных региональных очагов напряженности, грозящих перерасти полноценный вооруженный конфликт. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Reuters via Settimana News / Jason Lee.

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Разрыв между реалиями (остров) и теоретическими ожиданиями (полуостров) усугубляется тем, что одна из самых богатых и динамично развивающихся стран мира граничит с одним из самых слаборазвитых и стагнирующих мест на планете - своим северным собратом. Такая реальность делает Корейский полуостров одним из самых опасных очагов напряженности в Азии.

Напряженность в отношениях между Китаем и Западом нарастает. В последнее время НОАК все чаще устраивает военные маневры вокруг Тайваня - острова, де-факто независимого, но теоретически являющегося провинцией "одного Китая". Стратегические оценки рисков учитывают возможность столкновения вокруг Тайваня, поскольку Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может попытаться осуществить вооруженный захват острова.

Кроме того, существует высокая вероятность возникновения неуправляемых конфликтов в акватории Южно-Китайского моря между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Индонезией. Не исключено также, что нешуточная борьба может развернуться в Гималаях между вооруженными силами Китая и Индии. И все-таки наиболее серьезную угрозу представляет северокорейский сценарий.

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При этом невозможно оценить планы Китая касательно всех перечисленных сторон. Однако в сложившейся ситуации война на Корейском полуострове может быть менее рискованной и более выгодной для Пекина. Если силы Северной Кореи начнут бомбардировки Сеула и перебросят через линию прекращения огня пехоту и танки, это нанесет наиболее существенный ущерб западному миру при наименьших потерях для КНР. Начало конфликта в Южной Корее может привести к краху южнокорейской финансовой системы, что, в свою очередь, спровоцирует обвал на фондовых рынках по всему миру.

В отличие от событий 70-летней давности - времен Корейской войны - нынешняя Южная Корея является важнейшим инструментом накопления мирового богатства, поэтому нападение на Сеул может вызвать глобальное финансовое цунами. Кроме того, атака на Сеул приведет к тому, что американские войска, дислоцированные в Южной Корее, будут вынуждены принять участие в боевых действиях, в то время как армия Китая не будет задействована в конфликте напрямую. Конечно, такой шаг поставит под удар режим Пхеньяна, но тем не менее лидер КНДР Ким Чен Ын может решится на такие действия, если его поддержит Пекин.

Учитывая историю существования Северной Кореи, ни один из этих сценариев не является неосуществимым, и по мере нарастания напряженности вокруг КНДР и Китая у любой из сторон может возникнуть соблазн выйти из фактического или потенциального окружения и совершить нечто "безумное" ради получения "безумной выгоды".

В отличие от любого другого театра военных действий, война на Корейском полуострове, как мы уже убедились, может быть достаточно безопасной для Китая. В любом другом сценарии китайские солдаты будут рисковать своими жизнями, в то время как американцы могли бы "действовать" в стороне. После потенциального нападения Северная Корея могла бы предпринять попытку выкрутиться из сложившейся ситуации, надеясь тем самым стабилизировать весьма шаткое положение внутри страны.

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И дело не в том, решится ли Пекин или Пхеньян на вторжение в Южную Корею. После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, натовские стратеги перестали верить в свои "рациональные" возможности. Многие на Западе считали, что Россия никогда не решится начать боевые действия на Украине, но тем не менее это произошло. Следовательно, можно предположить, что Ким, может двинуться на Южную Корею. Его современное ядерное и ракетное вооружение может указывать именно на это.

Новая война на Корейском полуострове способна быстро подорвать экономическое чудо Южной Кореи. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Agence France Presse.

Более того, сухопутная операция и бомбардировка Сеула, ограниченная расчетом на последующий компромисс, более разумна, чем попытка захвата Тайваня, столкновение с флотом противника в Южно-Китайском море или серьезный конфликт с Индией. Скорее всего, попытка захвата Тайваня со стороны моря будет неудачной. Высадка десанта - самый рискованный военный маневр - такие операции часто заканчивались весьма плачевно.

Более серьезные ракетные удары по Тайваню чреваты ответными мерами со стороны США и Японии, которые заинтересованы в сохранении политического статуса острова. Столкновение с вьетнамским или филиппинским флотом в Южно-Китайском море также может привести к вмешательству Вашингтона, поскольку американские военно-морские силы пока еще значительно превосходят ВМС НОАК.

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Крупный конфликт с Индией может оказаться на руку Китаю, поскольку в военном отношении Пекин гораздо сильнее Нью-Дели, особенно в приграничных районах. однако в политическом контексте он определенно накалит атмосферу в отношениях между двумя азиатскими гигантами. Крупный, но, возможно, локальный конфликт между двумя Кореями может быть совершенно иным. Китай будет отрицать свою причастность и возложит вину исключительно на "безумного" Кима. Одновременно Китай сможет продемонстрировать свою мощь в регионе и попытается посеять тревогу в региональных враждебных альянсах. Это даст Пекину больше возможностей для маневра.

Китайская марионетка

Нет смысла анализировать, таковы ли намерения Пекина на самом деле. Существует достаточно серьезных предпосылок, которые могут подпитывать подозрения о роли Пекина как "кукловода" Пхеньяна, пишет Сиши. Поэтому при таком восприятии все нынешнее наращивание военного потенциала Северной Кореи может быть поставлено в вину Китаю за его неспособность сдержать своего соседа.

После того как Китай поддержал специальную военную операцию России на Украине, Пекин не может допустить сомнений относительно своей роли в отношениях с Пхеньяном, тем, более не имея уверенности в том, что он получит выгоду от потенциальной войны. Это ставит Китай в затруднительное положение. Возможно, КНР хочет использовать КНДР для того, чтобы держать на расстоянии Южную Корею, Японию и Соединенные Штаты. Однако способность в любой момент дистанцироваться от Пхеньяна загоняет Пекин в угол. Запад может обвинить Пекин во многих действиях Пхеньяна.

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония ждут от Китая более активного участия в решении северокорейской проблемы. Возможно, Китай не желает идти на это, поскольку не заинтересован в повышении уровня жизни в этих трех странах. В то же время напряженность в отношениях с Китаем продолжает нарастать. Однако военный сценарий и его непостижимые последствия ставят Китай в затруднительное положение.

Одним из наиболее правильных вариантов было бы возобновление шестисторонних переговоров, оказание давления на Северную Корею с целью прекращения ее ядерного и ракетного строительства, а также содействие в поиске мирного решения будущего этой страны. Однако если Китай поможет решить проблемы Северной Кореи, это, возможно, не приведет к смягчению ситуации в стране в целом, а если не поможет, то создаст еще большую напряженность для КНР по всему периметру ее границ.

Возможно, Китай просто предпочел постепенно снижать градус напряженности. На последней торжественной церемонии в Пхеньяне, состоявшейся 27 июля в честь окончания войны 70 лет назад, делегация Пекина выглядела достаточно скромно по сравнению с Россией, приславшей своего министра обороны Сергея Шойгу. Но этого может оказаться недостаточно. Ким Чен Ын, при поддержке Китая или без таковой, пытается привлечь к себе внимание, демонстрируя свои новейшие военные игрушки, и этим "размывает" намерения Пекина, заставляя мир подозревать, что китайцам нравится позиция его соседа.

Председатель КНР Си Цзиньпин и северокорейский лидер Ким Чен Ын с супругами смотрят показательные выступления северокорейских гимнастов в Пхеньяне. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Reuters via Settimana News / Xinhua /Jason Lee.

Справиться с последствиями бринкманства* в данном случае может быть очень сложно. Коммунисты, стоящие у власти в Пекине, и наследники националистов из КМТ на Тайване имеют дело друг с другом уже почти сотню лет. Они хорошо знают, как управлять ситуацией в отношениях друг с другом. Поэтому вероятность возникновения инцидентов и эскалации достаточно мала.

Однако Китай, независимо от того, хочет он быть кукловодом Пхеньяна или нет, напрямую не контролирует действия Кима. Возможно, Ким будет вынужден придерживаться линии Пекина, но это всегда было и буд связано с дополнительными рисками. Кроме того, Пекину придется иметь дело с Москвой, у которой иная "корейская повестка дня", а также с Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей. Слишком много вопросов, и на них нет ответов. А ведь инциденты случаются гораздо чаще, как и эскалация.

Поэтому все может пойти не так как надо и Китай может быть втянут в корейский конфликт, который он не сможет контролировать. Это может быть похоже на изначальную поддержку Китаем российской спецоперации на Украине, только тут будет все намного сложнее. Либо Пекин напрямую вмешается в корейский конфликт, и все вернется на 70 лет назад, - и опять же, все будет намного хуже, чем было.

Тем не менее, при правильном руководстве все имеющиеся подозрения и сомнения могут сыграть на руку Китаю. Они могут послужить поводом для более серьезных и плодотворных дискуссий, которые не превратят Южную Корею в настоящий полуостров, но, будем надеяться, снимут некоторую напряженность в этом регионе. В противном случае Корея имеет все шансы превратиться в самое горячее место на нашей планете.

* Бринкменство или «балансирование на грани», - техника ведения переговоров, при которой одна сторона агрессивно продвигает ряд условий так, что другая сторона вынуждена либо согласиться, либо отказаться.