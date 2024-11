Hello Games доказала: терпение и работа над ошибками окупаются

No Man’s Sky, вышедшая в 2016 году, встретила жесткую критику из-за несоответствия ожиданиям и технических проблем. Однако спустя восемь лет проект от Hello Games сумел завоевать признание игроков. Сегодня рейтинг игры в Steam достиг отметки «Очень положительные». Это стало возможным благодаря долгосрочной поддержке игры и выпуску более двух десятков масштабных бесплатных обновлений.

Шон Мюррей, основатель студии Hello Games, отметил, что поддержка фанатов на протяжении всех этих лет сыграла ключевую роль для команды. Он поблагодарил сообщество, подчеркнув, насколько важно их доверие.

Путь игры к успеху начался с того, что разработчики честно признали свои ошибки. Среди ключевых улучшений — расширение мультиплеера, новые биомы, переработка космических битв и введение полноценной сюжетной линии. Эти изменения постепенно превратили No Man’s Sky в один из самых популярных космических симуляторов с открытым миром.

Помимо работы над No Man's Sky, Hello Games сейчас занимается созданием Light No Fire. Этот проект обещает предложить революционный взгляд на открытые миры и, по словам команды, станет «игрой нового поколения».